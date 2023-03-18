https://ria.ru/20230318/krym-1858763912.html

Пушилин поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией

Пушилин поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023

Пушилин поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией, поблагодарил жителей полуострова за пример и... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:10

2023-03-18T10:10

2023-03-18T10:10

общество

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

республика крым

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858550155_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_fe23f151ef4bdb78f1a220d1586828dd.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией, поблагодарил жителей полуострова за пример и поддержку. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.

донецкая народная республика

россия

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, республика крым, севастополь