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Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира - РИА Новости, 18.03.2023
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09:35 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/krym-1858760523.html
Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира
Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира - РИА Новости, 18.03.2023
Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало первым событием в восстановлении... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:35
2023-03-18T09:35
общество
евгений балицкий
запорожская область
севастополь
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало первым событием в восстановлении единства русского мира, и выразил уверенность, что этот процесс продолжится. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года. "Крымчане сделали свой выбор - выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России в целом, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира. Балицкий подчеркнул, что сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь оказывают неоценимую помощь Запорожской области. "Благодаря их поддержке решаются важнейшие вопросы становления народного хозяйства региона", - подчеркнул врио губернатора. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html
запорожская область
севастополь
республика крым
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общество, евгений балицкий, запорожская область, севастополь, республика крым, россия
Общество, Евгений Балицкий, Запорожская область, Севастополь, Республика Крым, Россия
Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира

Балицкий назвал Крым первой ласточкой в восстановлении единства русского мира

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией "Крымская весна - 9 лет вместе"
Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией "Крымская весна - 9 лет вместе". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало первым событием в восстановлении единства русского мира, и выразил уверенность, что этот процесс продолжится.
Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года.
Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 08:41
"Крымчане сделали свой выбор - выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России в целом, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира. Балицкий подчеркнул, что сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь оказывают неоценимую помощь Запорожской области. "Благодаря их поддержке решаются важнейшие вопросы становления народного хозяйства региона", - подчеркнул врио губернатора.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
ОбществоЕвгений БалицкийЗапорожская областьСевастопольРеспублика КрымРоссия
 
 
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