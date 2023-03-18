https://ria.ru/20230318/krym-1858760523.html

Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира

Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира - РИА Новости, 18.03.2023

Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало первым событием в восстановлении... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:35

2023-03-18T09:35

2023-03-18T09:35

общество

евгений балицкий

запорожская область

севастополь

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало первым событием в восстановлении единства русского мира, и выразил уверенность, что этот процесс продолжится. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума проведенного 16 марта 2014 года. "Крымчане сделали свой выбор - выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России в целом, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира. Балицкий подчеркнул, что сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь оказывают неоценимую помощь Запорожской области. "Благодаря их поддержке решаются важнейшие вопросы становления народного хозяйства региона", - подчеркнул врио губернатора. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html

запорожская область

севастополь

республика крым

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Ольга Фомченкова

общество, евгений балицкий, запорожская область, севастополь, республика крым, россия