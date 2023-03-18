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На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023
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09:06 18.03.2023 (обновлено: 16:23 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/krym-1858756468.html
На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией
На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023
На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией
Школьники устроили акцию на вершине Ак-Кая (Белая скала) в Крыму в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:06
2023-03-18T16:23
общество
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Школьники устроили акцию на вершине Ак-Кая (Белая скала) в Крыму в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Крым и Севастополь 18 марта отмечают девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года. В этом году массовых мероприятий в регионах не запланировано, но пройдет акция "Сад памяти", состоятся спортивные состязания, концерты и мотопробег от Симферополя и Севастополя к горе Гасфорта. "Молодежь организовала патриотическую акцию в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией "Девять лет мы вместе". На рассвете на вершине Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе 150 школьников и студентов развернули большой российский флаг, а также зажгли файеры в цветах триколора", — сообщили в Мининформе республики. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html
россия
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7 495 645-6601
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353
60
Флаг России на вершине Ак-Кая в годовщину вхождения Крыма в состав страны
Флаг России развернули на вершине Ак-Кая (Белая скала) в честь годовщины вхождения Крыма в состав РФ. Видео министерства информации республики
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, республика крым
Общество, Россия, Республика Крым
На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией

На Белой скале в Крыму развернули гигантский триколор в годовщину воссоединения с Россией

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Школьники устроили акцию на вершине Ак-Кая (Белая скала) в Крыму в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Крым и Севастополь 18 марта отмечают девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года. В этом году массовых мероприятий в регионах не запланировано, но пройдет акция "Сад памяти", состоятся спортивные состязания, концерты и мотопробег от Симферополя и Севастополя к горе Гасфорта.
Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 08:41
"Молодежь организовала патриотическую акцию в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией "Девять лет мы вместе". На рассвете на вершине Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе 150 школьников и студентов развернули большой российский флаг, а также зажгли файеры в цветах триколора", — сообщили в Мининформе республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
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