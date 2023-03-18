https://ria.ru/20230318/krym-1858756468.html

На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией

На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023

На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией

Школьники устроили акцию на вершине Ак-Кая (Белая скала) в Крыму в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:06

2023-03-18T09:06

2023-03-18T16:23

общество

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Школьники устроили акцию на вершине Ак-Кая (Белая скала) в Крыму в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Крым и Севастополь 18 марта отмечают девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года. В этом году массовых мероприятий в регионах не запланировано, но пройдет акция "Сад памяти", состоятся спортивные состязания, концерты и мотопробег от Симферополя и Севастополя к горе Гасфорта. "Молодежь организовала патриотическую акцию в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией "Девять лет мы вместе". На рассвете на вершине Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе 150 школьников и студентов развернули большой российский флаг, а также зажгли файеры в цветах триколора", — сообщили в Мининформе республики. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html

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Флаг России на вершине Ак-Кая в годовщину вхождения Крыма в состав страны Флаг России развернули на вершине Ак-Кая (Белая скала) в честь годовщины вхождения Крыма в состав РФ. Видео министерства информации республики 2023-03-18T09:06 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, республика крым