https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html

Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией

Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2023

Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал воссоединение полуострова с Россией символом возвращения русских земель. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:41

2023-03-18T08:41

2023-03-18T08:41

общество

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал воссоединение полуострова с Россией символом возвращения русских земель. Республика Крым и Севастополь отмечают в субботу девятую годовщину вхождения в состав России по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что девять лет назад крымчане стали "творцами истории". "Выбор, сделанный нами весной 2014 года, мы делали не только за себя. Мы выбрали Россию для наших детей, внуков, правнуков", - написал в Telegram-канале Константинов. По его словам, за девять лет республика преобразилась, перед ней открыты широчайшие перспективы для дальнейшего развития, впереди — новые достижения. "Так стало потому, что в дни Крымской весны мы сумели проявить политическую волю, настоять на своём, не поддаться силам, захватившим власть в Киеве в результате государственного переворота. Что случилось с нашими согражданами и соотечественниками, у кого не нашлось решимости противостоять этим силам, — ещё одно свидетельство политической мудрости крымчан", - подчеркнул глава парламента и добавил, что успехи и достижения Крыма были бы невозможны, если бы не помощь российских регионов, каждодневная забота о Крыме со стороны Москвы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь отметил, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией является уникальным случаем в мировой истории восстановления справедливости. "День возвращения Крыма и Севастополя в Россию стал началом отсчета новейшей истории нашего государства. Истории, в которой Россия - снова великая держава, способная защищать своих людей, где бы они ни находились и какую бы цену не пришлось заплатить за свободу", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230316/krym-1858234026.html

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей аксенов (политик)