Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать
Херш заявил, что не раскрывает все данные о "Северных потоках" для защиты информаторов
© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью изданию Exxpress, что у него есть дополнительная информация по теракту на "Северных потоках", но он не может поделиться ею.
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"Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня", — признался журналист.
Он добавил, что не сомневается в собственной правоте по поводу подрыва газопроводов, и высмеял версию с "проукраинской группой".
В феврале Херш опубликовал расследование взрывов на российских экспортных магистралях. По его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Как утверждает журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Позже сразу несколько западных СМИ написали, что новые разведданные дают основания предполагать причастность к диверсии некой проукраинской группировки, "спонсором" которой был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.