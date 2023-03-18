https://ria.ru/20230318/khersh-1858766997.html

Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать

Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать - РИА Новости, 18.03.2023

Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать

Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью изданию Exxpress, что у него есть дополнительная информация по теракту на "Северных потоках", но он не... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:58

2023-03-18T10:58

2023-03-18T15:43

в мире

сша

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нато

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сеймур херш

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью изданию Exxpress, что у него есть дополнительная информация по теракту на "Северных потоках", но он не может поделиться ею.Он добавил, что не сомневается в собственной правоте по поводу подрыва газопроводов, и высмеял версию с "проукраинской группой".В феврале Херш опубликовал расследование взрывов на российских экспортных магистралях. По его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Как утверждает журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Позже сразу несколько западных СМИ написали, что новые разведданные дают основания предполагать причастность к диверсии некой проукраинской группировки, "спонсором" которой был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.

https://ria.ru/20230317/statya-1858508958.html

https://ria.ru/20230315/podryv-1858141613.html

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в мире, сша, германия, россия, джо байден, нато, северный поток, сеймур херш