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Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать - РИА Новости, 18.03.2023
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10:58 18.03.2023 (обновлено: 15:43 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/khersh-1858766997.html
Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать
Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать - РИА Новости, 18.03.2023
Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать
Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью изданию Exxpress, что у него есть дополнительная информация по теракту на "Северных потоках", но он не... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:58
2023-03-18T15:43
в мире
сша
германия
россия
джо байден
нато
северный поток
сеймур херш
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью изданию Exxpress, что у него есть дополнительная информация по теракту на "Северных потоках", но он не может поделиться ею.Он добавил, что не сомневается в собственной правоте по поводу подрыва газопроводов, и высмеял версию с "проукраинской группой".В феврале Херш опубликовал расследование взрывов на российских экспортных магистралях. По его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Как утверждает журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Позже сразу несколько западных СМИ написали, что новые разведданные дают основания предполагать причастность к диверсии некой проукраинской группировки, "спонсором" которой был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.
https://ria.ru/20230317/statya-1858508958.html
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в мире, сша, германия, россия, джо байден, нато, северный поток, сеймур херш
В мире, США, Германия, Россия, Джо Байден, НАТО, Северный поток, Сеймур Херш
Херш признал, что знает о деле "Северных потоков" больше, чем может сказать

Херш заявил, что не раскрывает все данные о "Северных потоках" для защиты информаторов

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш заявил в интервью изданию Exxpress, что у него есть дополнительная информация по теракту на "Северных потоках", но он не может поделиться ею.
«
"Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня", — признался журналист.
Он добавил, что не сомневается в собственной правоте по поводу подрыва газопроводов, и высмеял версию с "проукраинской группой".
В феврале Херш опубликовал расследование взрывов на российских экспортных магистралях. По его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
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Как утверждает журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Позже сразу несколько западных СМИ написали, что новые разведданные дают основания предполагать причастность к диверсии некой проукраинской группировки, "спонсором" которой был украинский бизнесмен. В Кремле эти публикации назвали скоординированным вбросом с целью отвлечь внимание.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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В миреСШАГерманияРоссияДжо БайденНАТОСеверный потокСеймур Херш
 
 
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