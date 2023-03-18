https://ria.ru/20230318/indoneziya-1858753166.html

Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол

Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол - РИА Новости, 18.03.2023

Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол

Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов, заявил РИА... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:13

2023-03-18T08:13

2023-03-18T11:58

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. По словам дипломата, национальный Минтранс заинтересован в том, чтобы российские авиакомпании летали в Индонезию. "Поэтому мы поддерживаем контакты с несколькими российскими авиалиниями. Мы уже видим желание выполнять рейсы в Индонезию от "Аэрофлота" и Nordwind, в основном на Бали", — добавил он.

https://ria.ru/20230309/rosneft-1856649913.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индонезия, аэрофлот, россия, хосе таварес, новости - туризм