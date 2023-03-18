https://ria.ru/20230318/indoneziya-1858753166.html
Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол
Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол - РИА Новости, 18.03.2023
Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол
Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов, заявил РИА... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T08:13
2023-03-18T08:13
2023-03-18T11:58
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. По словам дипломата, национальный Минтранс заинтересован в том, чтобы российские авиакомпании летали в Индонезию. "Поэтому мы поддерживаем контакты с несколькими российскими авиалиниями. Мы уже видим желание выполнять рейсы в Индонезию от "Аэрофлота" и Nordwind, в основном на Бали", — добавил он.
https://ria.ru/20230309/rosneft-1856649913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, аэрофлот, россия, хосе таварес, новости - туризм
Туризм, В мире, Индонезия, Аэрофлот, Россия, Хосе Таварес, Новости - Туризм
Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол
Посол Таварес: Индонезия работает над гарантиями для России при запуске прямых авиарейсов