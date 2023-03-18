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Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол - РИА Новости, 18.03.2023
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Туризм
 
08:13 18.03.2023 (обновлено: 11:58 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/indoneziya-1858753166.html
Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол
Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол - РИА Новости, 18.03.2023
Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол
Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов, заявил РИА... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T08:13
2023-03-18T11:58
туризм
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индонезия
аэрофлот
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хосе таварес
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. По словам дипломата, национальный Минтранс заинтересован в том, чтобы российские авиакомпании летали в Индонезию. "Поэтому мы поддерживаем контакты с несколькими российскими авиалиниями. Мы уже видим желание выполнять рейсы в Индонезию от "Аэрофлота" и Nordwind, в основном на Бали", — добавил он.
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в мире, индонезия, аэрофлот, россия, хосе таварес, новости - туризм
Туризм, В мире, Индонезия, Аэрофлот, Россия, Хосе Таварес, Новости - Туризм
Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний, заявил посол

Посол Таварес: Индонезия работает над гарантиями для России при запуске прямых авиарейсов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолетов при запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
«
"Компаниям нужна гарантия, что, когда самолет прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию", — сказал Морато Таварес.
По словам дипломата, национальный Минтранс заинтересован в том, чтобы российские авиакомпании летали в Индонезию. "Поэтому мы поддерживаем контакты с несколькими российскими авиалиниями. Мы уже видим желание выполнять рейсы в Индонезию от "Аэрофлота" и Nordwind, в основном на Бали", — добавил он.
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