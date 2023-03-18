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Глава Крыма заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск - РИА Новости, 18.03.2023
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19:43 18.03.2023 (обновлено: 19:47 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/gruppirovka-1858832320.html
Глава Крыма заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск
Глава Крыма заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск - РИА Новости, 18.03.2023
Глава Крыма заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск, принимаются все необходимые меры безопасности. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:43
2023-03-18T19:47
безопасность
херсонская область
украина
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск, принимаются все необходимые меры безопасности. "Все необходимые меры безопасности принимаются. На полуострове находится мощная группировка войск, включающая современные системы противовоздушной обороны. Об эффективности их работы можно судить по количеству сбитых беспилотников противника. Хотя, конечно, стопроцентную гарантию не может дать ни одна система ПВО в мире, это надо понимать",- сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда". По его словам, в Херсонской области и на административных границах республики созданы серьёзные рубежи обороны. "Так что наши военные и спецслужбы готовы к нейтрализации любых угроз. Если всё это не пригодится - слава Богу, - создадим там музей, будем туристов водить", - подчеркнул Аксенов. При этом глава республики подчеркнул, что Украина не сможет захватить Крым, так как после фортификации и формирования обороны полуострову ничего не угрожает. "И это не единственная и не самая главная причина нашей уверенности. За девять лет, прошедших со времени референдума и за год специальной военной операции поддержка президента и Кремля не изменилась. Крымчане видят и доверяют лидеру нашей страны", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20230316/krym-1858334620.html
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херсонская область
украина
республика крым
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безопасность, херсонская область , украина, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр, республика крым
Безопасность, Херсонская область , Украина, Сергей Аксенов (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР, Республика Крым
Глава Крыма заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск

Глава Крыма Аксенов заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России
Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове находится мощная группировка войск, принимаются все необходимые меры безопасности.
"Все необходимые меры безопасности принимаются. На полуострове находится мощная группировка войск, включающая современные системы противовоздушной обороны. Об эффективности их работы можно судить по количеству сбитых беспилотников противника. Хотя, конечно, стопроцентную гарантию не может дать ни одна система ПВО в мире, это надо понимать",- сказал Аксенов в интервью еженедельнику "Звезда".
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По его словам, в Херсонской области и на административных границах республики созданы серьёзные рубежи обороны.
"Так что наши военные и спецслужбы готовы к нейтрализации любых угроз. Если всё это не пригодится - слава Богу, - создадим там музей, будем туристов водить", - подчеркнул Аксенов.
При этом глава республики подчеркнул, что Украина не сможет захватить Крым, так как после фортификации и формирования обороны полуострову ничего не угрожает.
"И это не единственная и не самая главная причина нашей уверенности. За девять лет, прошедших со времени референдума и за год специальной военной операции поддержка президента и Кремля не изменилась. Крымчане видят и доверяют лидеру нашей страны", - подчеркнул Аксенов.
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