https://ria.ru/20230318/grazhdanstvo-1858742386.html

Омбудсмен предложила давать рожденным за границей детям россиян гражданство

Омбудсмен предложила давать рожденным за границей детям россиян гражданство - РИА Новости, 18.03.2023

Омбудсмен предложила давать рожденным за границей детям россиян гражданство

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла в Госдуму поправки в закон "О гражданстве", которыми предлагается давать ребенку... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T03:14

2023-03-18T03:14

2023-03-18T03:42

россия

татьяна москалькова

константин затулин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла в Госдуму поправки в закон "О гражданстве", которыми предлагается давать ребенку гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка один из его родителей имеет гражданство РФ, независимо от места рождения ребенка.В версии законопроекта, которая была принята в первом чтении, гражданство такой ребенок может получить, если родился в РФ.Также поправками предлагается отменить необходимость предоставления письменного и нотариально удостоверенного согласия второго родителя-иностранца на получение ребенком-иностранцем гражданства РФ, если один из родителей уже имеет российское гражданство или приобретает его."Необходимость поправок обусловлена тем, что в настоящее время в случае конфликта в семьях требование об обязательном согласии родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка", - сказано в пояснении к поправке.Как ранее сообщал РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин, более 65 поправок поступило к законопроекту "О гражданстве", проект может быть рассмотрен во втором чтении в апреле.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230315/grazhdanstvo-1857922562.html

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россия, татьяна москалькова, константин затулин, госдума рф, снг, общество