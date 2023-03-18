https://ria.ru/20230318/bespilotnik-1858822409.html

"Безумие". В конгрессе США испугались из-за опасной эскалации возле Крыма

"Безумие". В конгрессе США испугались из-за опасной эскалации возле Крыма - РИА Новости, 18.03.2023

"Безумие". В конгрессе США испугались из-за опасной эскалации возле Крыма

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем может привести к серьезной эскалации конфликта на Украине, написал конгрессмен от Республиканской... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T18:26

2023-03-18T18:26

2023-03-18T20:44

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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twitter

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем может привести к серьезной эскалации конфликта на Украине, написал конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар в Twitter."Теперь режим Байдена дразнит Москву, забрасывая американские беспилотники на российский театр военных действий", — отметил он.По словам политика, подобные действия представляют собой очередной этап эскалации со стороны администрации Белого дома. Дальнейшее продолжение подобного курса может привести не только к прямому участию Соединенных Штатов в украинском кризисе, но и к войне с Россией, считает Госар."Я продолжу выступать против безумного разжигания войны Байденом", — подытожил политик.Как сообщили в российском оборонном ведомстве, инцидент произошел утром 16 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного для проведения спецоперации. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил ПВО.БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Американские власти, в свою очередь, утверждают, что дрон упал после того, как его винт "протаранил российский истребитель".Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.

https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858195935.html

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черное море

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в мире, россия, черное море, украина, сергей лавров, конгресс сша, twitter, инцидент с американским беспилотником над черным морем