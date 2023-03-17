https://ria.ru/20230317/stati-1858613931.html
Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи о состоянии отношений России и Китая
Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи о состоянии отношений России и Китая - РИА Новости, 17.03.2023
Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи о состоянии отношений России и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник опубликуют в прессе статьи о состоянии отношений между странами, сообщил помощник... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:02
2023-03-17T15:02
2023-03-17T15:32
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китай
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник опубликуют в прессе статьи о состоянии отношений между странами, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин выскажут свои оценки отношений между странами."Это важный сигнал накануне непосредственно переговоров", — добавил он.Ушаков отметил, что между Путиным и Си Цзиньпином установился особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях. Всего два лидера встречались друг с другом в различных форматах около 40 раз.При этом и в Москве, и в Пекине удовлетворены состоянием двусторонних отношений.Сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что по приглашению Путина 20-22 марта 2023 года Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858503403.html
https://ria.ru/20230317/kitay-1858530877.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи о состоянии отношений России и Китая
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи с оценками состояния отношений России и КНР
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник опубликуют в прессе статьи о состоянии отношений между странами, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
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"Два лидера договорились о том, что они опубликуют статьи соответственно в "Жэньминь жибао" и "Российской газете", — сказал он.
По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин выскажут свои оценки отношений между странами.
"Это важный сигнал накануне непосредственно переговоров", — добавил он.
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Ушаков отметил, что между Путиным и Си Цзиньпином установился особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях. Всего два лидера встречались друг с другом в различных форматах около 40 раз.
При этом и в Москве, и в Пекине удовлетворены состоянием двусторонних отношений.
Сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что по приглашению Путина 20-22 марта 2023 года Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.
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