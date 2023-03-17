https://ria.ru/20230317/stati-1858613931.html

Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи о состоянии отношений России и Китая

Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи о состоянии отношений России и Китая - РИА Новости, 17.03.2023

Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи о состоянии отношений России и Китая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник опубликуют в прессе статьи о состоянии отношений между странами, сообщил помощник... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:02

2023-03-17T15:02

2023-03-17T15:32

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник опубликуют в прессе статьи о состоянии отношений между странами, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин выскажут свои оценки отношений между странами."Это важный сигнал накануне непосредственно переговоров", — добавил он.Ушаков отметил, что между Путиным и Си Цзиньпином установился особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях. Всего два лидера встречались друг с другом в различных форматах около 40 раз.При этом и в Москве, и в Пекине удовлетворены состоянием двусторонних отношений.Сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что по приглашению Путина 20-22 марта 2023 года Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858503403.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, в мире