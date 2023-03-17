https://ria.ru/20230317/stalingrad-1858673209.html
В ГД внесли проект о гарантиях соцзащиты для переживших осаду Сталинграда
В ГД внесли проект о гарантиях соцзащиты для переживших осаду Сталинграда - РИА Новости, 17.03.2023
В ГД внесли проект о гарантиях соцзащиты для переживших осаду Сталинграда
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается отнести лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:47
2023-03-17T17:47
2023-03-17T17:47
общество
сталинградская битва (1942-1943)
сталинград
госдума рф
великая отечественная война (1941-1945)
волгоград
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается отнести лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и предоставить им правовые гарантии соцзащиты, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
https://ria.ru/20230116/stalingrad-1845100821.html
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общество, сталинградская битва (1942-1943), сталинград, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), волгоград
Общество, Сталинградская битва (1942-1943), Сталинград, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Волгоград
В ГД внесли проект о гарантиях соцзащиты для переживших осаду Сталинграда
В Госдуму внесли проект о приравнивании лиц, переживших осаду Сталинграда, к ветеранам ВОВ