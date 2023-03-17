https://ria.ru/20230317/sostoyanie-1858715294.html

Петербургские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Красном Селе

Петербургские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Красном Селе - РИА Новости, 17.03.2023

Петербургские власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Красном Селе

Один ребенок и один взрослый из шести пострадавших в ДТП возле остановки в Красносельском районе Санкт-Петербурга находятся в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:56

2023-03-17T20:56

2023-03-17T20:56

происшествия

красносельский район

санкт-петербург

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Один ребенок и один взрослый из шести пострадавших в ДТП возле остановки в Красносельском районе Санкт-Петербурга находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Как сообщала пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пятницу в 16.33 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Первого мая и проспекта Ленина. По предварительной информации, микроавтобус "Форд Транзит" выехал на остановку общественного транспорта после того, как водитель, "не сориентировавшись в дорожной обстановке", потерял управление автомобилем. Городской главк СК РФ, организовавший доследственную проверку, сообщал, что микроавтобус "на полном ходу врезался в толпу людей, стоящих на пешеходном переходе". В аварии пострадали 6 человек, в том числе трое детей, информировала полиция. "Сегодня в результате наезда микроавтобуса на людей, ожидавших общественный транспорт на остановке в Красносельском районе, пострадали шесть человек – трое взрослых и трое детей… Взрослые доставлены в Институт скорой помощи имени Джанелидзе и 15-ю больницу. Женщина в тяжелом состоянии в настоящее время получает помощь в отделение реанимации и интенсивной терапии института скорой помощи имени Джанелидзе", - рассказал Лисовец на видео, опубликованном в телеграм-канале комздрава. По его словам, пострадавшие в аварии дети доставлены в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса, а также в Детскую больницу №1. "Состояние двух детей расценивается как средней степени (тяжести), одного ребенка – как тяжелое. Однако его состояние стабильное", - уточнил глава комздрава. Он добавил, что все пострадавшие в ДТП в Красносельском районе получают медпомощь в полном объеме. Ранее комздрав сообщал, что трое взрослых пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, в таком же состоянии один ребенок, а еще двое - в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230301/vladivostok-1855008193.html

https://ria.ru/20230215/avtobus-1852178531.html

красносельский район

санкт-петербург

ленинградская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красносельский район, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)