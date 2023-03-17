https://ria.ru/20230317/son-1858482335.html

Невролог рассказал, сколько надо спать, чтобы не толстеть

Невролог рассказал, сколько надо спать, чтобы не толстеть - РИА Новости, 17.03.2023

Невролог рассказал, сколько надо спать, чтобы не толстеть

У человека нет возраста, при котором продолжительность сна может быть меньше шести часов, оптимальными для взрослых людей будут восемь часов, рассказал РИА... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:28

2023-03-17T08:28

2023-03-17T10:46

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РИМ, 17 мар – РИА Новости, Александр Логунов. У человека нет возраста, при котором продолжительность сна может быть меньше шести часов, оптимальными для взрослых людей будут восемь часов, рассказал РИА Новости невролог из итальянского Научно-исследовательского клинического института (IRCCS) Sacro Cuore ("Святое сердце") Джанлука Россато. "Взрослые должны спать 7-8 часов – то есть все равно больше, чем мы думаем. В опросах, отвечая на такие вопросы, люди отвечают "семь", хотя на самом деле оптимально спать восемь. Мы все склонны спать меньше, чем нужно. Несмотря на постепенное снижение времени с годами, не существует ни одного возраста, в котором человек может спать меньше шести часов. Этого мало даже в пожилом возрасте", - рассказал Россато (Gianluca Rossato) в преддверии Международного дня сна, который в этом году отмечается 17 марта. По словам авторитетного сомнолога (специалиста по сну) недостаток сна опасен "самыми банальными вещами", такими как снижение концентрации, усталость, падение настроения, нервозность. Повышается риск дорожных аварий, человеку становится сложно воспринимать новые знания, особенно в случае подростков. Россато подчеркнул, что сокращение сна или его нарушения из-за патологий приводит к снижению выработки гормона, отвечающего за чувство насыщения, что заставляет человека есть "мусорную еду" с высокой калорийностью и содержанием углеводов, и, таким образом, порождает избыточный вес и проблемы с сахаром в крови. Говоря о гигиене сна, специалист заявил, что основополагающим правилом для обустройства спальни является полная темнота. "Комната должна оставаться темной до самого звонка будильника. Правила (гигиены сна - ред.) - это свежий воздух, темнота и тишина. Температура не должна превышать +21 градус. Сейчас, в это время года, как отключается отопление, идеальной температурой будет +19, +20", - сказал Россато, работающий в Центре медицины сна крупного научно-медицинского учреждения. По его словам, регулярный биоритм позволяет людям в течение нескольких дней приспособиться к приходу летнего времени. Проблемы могут возникнуть у людей, которые уже испытывают проблемы со сном. "Другое дело – джетлаг при перелете, когда ты меняешь несколько часовых поясов и не успеваешь адаптироваться", – отметил специалист.

https://ria.ru/20230315/sonnyy_paralich-1858138296.html

https://ria.ru/20220726/son-1805151940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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