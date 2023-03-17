https://ria.ru/20230317/shaman-1858644959.html
SHAMAN передал гитары солдатам СВО
SHAMAN передал гитары солдатам СВО - РИА Новости, 17.03.2023
SHAMAN передал гитары солдатам СВО
Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) подарил гитары солдатам СВО, сообщает "Подмосковье сегодня". РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:59
2023-03-17T16:59
2023-03-17T16:59
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
мариуполь
луганск
херсонская область
боевое братство
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) подарил гитары солдатам СВО, сообщает "Подмосковье сегодня".Исполнитель хита "Я русский" подписал музыкальные инструменты и передал их представителям подмосковного отделения "Боевого братства". Они уже направят гитары участникам специальной военной операции.По мнению певца, гитары помогут солдатам поднять боевой дух, о чем он рассказал журналисту из "Подмосковье сегодня".В начале года SHAMAN поддержал жителей присоединенных регионов и участников спецоперации. В январе он выступил в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц артист посетил Херсонскую область.
https://ria.ru/20230316/shaman-1858460998.html
мариуполь
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , мариуполь, луганск, херсонская область , боевое братство
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Мариуполь, Луганск, Херсонская область , Боевое братство
SHAMAN передал гитары солдатам СВО
Певец SHAMAN передал гитары со своим автографом солдатам СВО