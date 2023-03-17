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SHAMAN передал гитары солдатам СВО - РИА Новости, 17.03.2023
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Шоубиз
 
16:59 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/shaman-1858644959.html
SHAMAN передал гитары солдатам СВО
SHAMAN передал гитары солдатам СВО - РИА Новости, 17.03.2023
SHAMAN передал гитары солдатам СВО
Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) подарил гитары солдатам СВО, сообщает "Подмосковье сегодня". РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:59
2023-03-17T16:59
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
мариуполь
луганск
херсонская область
боевое братство
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) подарил гитары солдатам СВО, сообщает "Подмосковье сегодня".Исполнитель хита "Я русский" подписал музыкальные инструменты и передал их представителям подмосковного отделения "Боевого братства". Они уже направят гитары участникам специальной военной операции.По мнению певца, гитары помогут солдатам поднять боевой дух, о чем он рассказал журналисту из "Подмосковье сегодня".В начале года SHAMAN поддержал жителей присоединенных регионов и участников спецоперации. В январе он выступил в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц артист посетил Херсонскую область.
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shaman (ярослав дронов) , мариуполь, луганск, херсонская область , боевое братство
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Мариуполь, Луганск, Херсонская область , Боевое братство
SHAMAN передал гитары солдатам СВО

Певец SHAMAN передал гитары со своим автографом солдатам СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) подарил гитары солдатам СВО, сообщает "Подмосковье сегодня".
Исполнитель хита "Я русский" подписал музыкальные инструменты и передал их представителям подмосковного отделения "Боевого братства". Они уже направят гитары участникам специальной военной операции.
По мнению певца, гитары помогут солдатам поднять боевой дух, о чем он рассказал журналисту из "Подмосковье сегодня".
«

"Гитара – простой способ поднять настроение и боевой дух товарищам во время отдыха. Я знаю, что там, на передовой, мои песни звучат особо: люди слушают их не ушами, а сердцем. Парням желаю только одного – живыми и здоровыми вернуться домой. И обязательно с победой!"– отметил музыкант.

В начале года SHAMAN поддержал жителей присоединенных регионов и участников спецоперации. В январе он выступил в Мариуполе и Луганске. Спустя месяц артист посетил Херсонскую область.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)МариупольЛуганскХерсонская областьБоевое братство
 
 
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