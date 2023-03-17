SHAMAN передал гитары солдатам СВО

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"Гитара – простой способ поднять настроение и боевой дух товарищам во время отдыха. Я знаю, что там, на передовой, мои песни звучат особо: люди слушают их не ушами, а сердцем. Парням желаю только одного – живыми и здоровыми вернуться домой. И обязательно с победой!"– отметил музыкант.