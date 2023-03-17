https://ria.ru/20230317/putin-1858565249.html

Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2023

Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в Москве поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:05

2023-03-17T13:05

2023-03-17T14:19

владимир путин

политика

россия

китай

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дмитрий песков

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в Москве поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем."Общение президента (РФ) и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров", - рассказал Песков журналистам.Он также отметил, что не будет сильно вдаваться в подробности, потому что помощник президента по международным делам Юрий Ушаков собирается в ближайшее время провести брифинг, посвященный этому визиту.Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров выступят с заявлением для прессы."Да, ожидайте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о выступлении президента РФ и председателя КНР с заявлением для прессы по итогам переговоров.В Пекине ожидают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

https://ria.ru/20230317/kitay-1858537948.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858538115.html

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владимир путин, политика, россия, китай, москва, дмитрий песков, си цзиньпин