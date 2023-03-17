https://ria.ru/20230317/putin-1858565249.html
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2023
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в Москве поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:05
2023-03-17T13:05
2023-03-17T14:19
владимир путин
политика
россия
китай
москва
дмитрий песков
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_53eadd3f219e64c2c1e44ff9cd6db96b.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в Москве поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем."Общение президента (РФ) и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров", - рассказал Песков журналистам.Он также отметил, что не будет сильно вдаваться в подробности, потому что помощник президента по международным делам Юрий Ушаков собирается в ближайшее время провести брифинг, посвященный этому визиту.Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров выступят с заявлением для прессы."Да, ожидайте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о выступлении президента РФ и председателя КНР с заявлением для прессы по итогам переговоров.В Пекине ожидают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858537948.html
https://ria.ru/20230317/kitay-1858538115.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_4774829473caf776436235533bdcf18b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, китай, москва, дмитрий песков, си цзиньпин
Владимир Путин, Политика, Россия, Китай, Москва, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин встретятся в закрытом режиме 20 марта
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в Москве поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Эксперт допустил, что Китай может активизировать посредничество по Украине
"Общение президента (РФ) и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров", - рассказал Песков журналистам.
Он также отметил, что не будет сильно вдаваться в подробности, потому что помощник президента по международным делам Юрий Ушаков
собирается в ближайшее время провести брифинг, посвященный этому визиту.
Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров выступят с заявлением для прессы.
"Да, ожидайте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о выступлении президента РФ и председателя КНР с заявлением для прессы по итогам переговоров.
В Пекине
ожидают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт