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Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2023
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13:05 17.03.2023 (обновлено: 14:19 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/putin-1858565249.html
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2023
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в Москве поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:05
2023-03-17T14:19
владимир путин
политика
россия
китай
москва
дмитрий песков
си цзиньпин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в Москве поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем."Общение президента (РФ) и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров", - рассказал Песков журналистам.Он также отметил, что не будет сильно вдаваться в подробности, потому что помощник президента по международным делам Юрий Ушаков собирается в ближайшее время провести брифинг, посвященный этому визиту.Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров выступят с заявлением для прессы."Да, ожидайте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о выступлении президента РФ и председателя КНР с заявлением для прессы по итогам переговоров.В Пекине ожидают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
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владимир путин, политика, россия, китай, москва, дмитрий песков, си цзиньпин
Владимир Путин, Политика, Россия, Китай, Москва, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин встретятся в закрытом режиме 20 марта

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в Москве поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
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"Общение президента (РФ) и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже, непосредственно, 21 марта будет день переговоров", - рассказал Песков журналистам.
Он также отметил, что не будет сильно вдаваться в подробности, потому что помощник президента по международным делам Юрий Ушаков собирается в ближайшее время провести брифинг, посвященный этому визиту.
Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров выступят с заявлением для прессы.
"Да, ожидайте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о выступлении президента РФ и председателя КНР с заявлением для прессы по итогам переговоров.
В Пекине ожидают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.
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