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Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине, заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.03.2023
Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине, заявил Ушаков
Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Кремле будут обсуждать в том числе и конфликт на Украине, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:27
2023-03-17T15:27
2023-03-17T15:27
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Кремле будут обсуждать в том числе и конфликт на Украине, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, добавив, что Россия ценит сдержанную и выверенную позицию Китая по конфликту на Украине. "Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Я могу сказать, что мы высоко ценим сдержанную и выверенную позицию китайского руководства по этому вопросу. Мы знаем о китайском плане урегулирования. Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого - посмотрим", - сказал Ушаков. Он также добавил, говоря о мирном плане Китая, что "большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации", и подчеркнул, что КНР демонстрирует "понимание истинных причин возникшего кризиса".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Украина, Китай, Россия, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине, заявил Ушаков
Ушаков заявил о планах Путина и Си обсудить конфликт на Украине на переговорах в Кремле