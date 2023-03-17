https://ria.ru/20230317/peregovory-1858622528.html

Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине, заявил Ушаков

Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.03.2023

Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине, заявил Ушаков

Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Кремле будут обсуждать в том числе и конфликт на Украине, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:27

2023-03-17T15:27

2023-03-17T15:27

в мире

украина

китай

россия

юрий ушаков

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Кремле будут обсуждать в том числе и конфликт на Украине, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, добавив, что Россия ценит сдержанную и выверенную позицию Китая по конфликту на Украине. "Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Я могу сказать, что мы высоко ценим сдержанную и выверенную позицию китайского руководства по этому вопросу. Мы знаем о китайском плане урегулирования. Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого - посмотрим", - сказал Ушаков. Он также добавил, говоря о мирном плане Китая, что "большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации", и подчеркнул, что КНР демонстрирует "понимание истинных причин возникшего кризиса".

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украина

китай

россия

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Наталья Макарова

в мире, украина, китай, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин