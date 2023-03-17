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Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров сделают заявления для прессы - РИА Новости, 17.03.2023
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15:26 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/peregovory-1858622378.html
Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров сделают заявления для прессы
Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров сделают заявления для прессы - РИА Новости, 17.03.2023
Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров сделают заявления для прессы
Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин 21 марта проведут переговоры в узком и в расширенном составе, затем лидеры сделают заявления для прессы и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:26
2023-03-17T15:26
россия
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин 21 марта проведут переговоры в узком и в расширенном составе, затем лидеры сделают заявления для прессы и проследуют на торжественный обед, который пройдёт в Грановитой палате, куда также приглашены руководители крупнейших компаний РФ, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Поскольку это государственный визит, в начале в Георгиевском зале руководителям будут представлены члены российской и китайской делегаций, затем президент (РФ) и председатель (КНР) перейдут в зал переговоров. В начале переговоры пройдут в узком составе, после этого переговоры продолжатся в расширенном составе. В них примут участие все члены официальных делегаций. Затем состоится подписание совместных документов", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что лидеры РФ и КНР подпишут два важных документа - совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в наступающую новую эпоху и заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Также к подписанию готовится ряд двусторонних документов. "После этого лидеры сделают заявления для прессы", - сказал Ушаков. Затем делегации проследуют на государственный обед в Грановитую палату Кремля, куда, по словам Ушакова, также приглашены руководители крупнейших российских компаний.
https://ria.ru/20230317/diplomatiya-1858615554.html
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россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, политика
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика
Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров сделают заявления для прессы

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров 21 марта сделают заявления для прессы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезиденты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин
Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин 21 марта проведут переговоры в узком и в расширенном составе, затем лидеры сделают заявления для прессы и проследуют на торжественный обед, который пройдёт в Грановитой палате, куда также приглашены руководители крупнейших компаний РФ, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Поскольку это государственный визит, в начале в Георгиевском зале руководителям будут представлены члены российской и китайской делегаций, затем президент (РФ) и председатель (КНР) перейдут в зал переговоров. В начале переговоры пройдут в узком составе, после этого переговоры продолжатся в расширенном составе. В них примут участие все члены официальных делегаций. Затем состоится подписание совместных документов", - сказал Ушаков журналистам.
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Он отметил, что лидеры РФ и КНР подпишут два важных документа - совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в наступающую новую эпоху и заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Также к подписанию готовится ряд двусторонних документов.
"После этого лидеры сделают заявления для прессы", - сказал Ушаков.
Затем делегации проследуют на государственный обед в Грановитую палату Кремля, куда, по словам Ушакова, также приглашены руководители крупнейших российских компаний.
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