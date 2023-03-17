https://ria.ru/20230317/nato-1858607741.html

Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру

Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру - РИА Новости, 17.03.2023

Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не в состоянии "на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры", поэтому полагается РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:49

2023-03-17T14:49

2023-03-17T14:49

в мире

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не в состоянии "на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры", поэтому полагается на разведданные и планирует проводить больше учений. Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу посетили платформу на месторождении Тролль в Норвегии. "Имея в виду, что мы не в состоянии защищать каждый метр этой инфраструктуры постоянно, мы постоянно обмениваемся разведывательной информацией, более тщательно мониторим ситуацию на инфрастуктуре, мы усилили наше присутствие (в Северном и Балтийском морях - ред.) с большими военными возможностями. Мы также планируем проводить больше учений, чтобы иметь возможность быстро реагировать в случае, если что-то произойдет", - рассказал генсек. Накануне НАТО и ЕС провели заседание совместной рабочей группы по защите критически важной инфраструктуры. Решение о создании группы было принято 11 января на фоне теракта на газопроводах "Северный поток". Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.

https://ria.ru/20230201/nato-1848923566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато