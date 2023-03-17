Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру
Столтенберг: НАТО не может постоянно защищать каждый метр своей критической инфраструктуры
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не в состоянии "на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры", поэтому полагается на разведданные и планирует проводить больше учений.
Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу посетили платформу на месторождении Тролль в Норвегии.
"Имея в виду, что мы не в состоянии защищать каждый метр этой инфраструктуры постоянно, мы постоянно обмениваемся разведывательной информацией, более тщательно мониторим ситуацию на инфрастуктуре, мы усилили наше присутствие (в Северном и Балтийском морях - ред.) с большими военными возможностями. Мы также планируем проводить больше учений, чтобы иметь возможность быстро реагировать в случае, если что-то произойдет", - рассказал генсек.
Накануне НАТО и ЕС провели заседание совместной рабочей группы по защите критически важной инфраструктуры. Решение о создании группы было принято 11 января на фоне теракта на газопроводах "Северный поток". Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.