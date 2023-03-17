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Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру - РИА Новости, 17.03.2023
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14:49 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/nato-1858607741.html
Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру
Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру - РИА Новости, 17.03.2023
Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не в состоянии "на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры", поэтому полагается РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:49
2023-03-17T14:49
в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не в состоянии "на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры", поэтому полагается на разведданные и планирует проводить больше учений. Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу посетили платформу на месторождении Тролль в Норвегии. "Имея в виду, что мы не в состоянии защищать каждый метр этой инфраструктуры постоянно, мы постоянно обмениваемся разведывательной информацией, более тщательно мониторим ситуацию на инфрастуктуре, мы усилили наше присутствие (в Северном и Балтийском морях - ред.) с большими военными возможностями. Мы также планируем проводить больше учений, чтобы иметь возможность быстро реагировать в случае, если что-то произойдет", - рассказал генсек. Накануне НАТО и ЕС провели заседание совместной рабочей группы по защите критически важной инфраструктуры. Решение о создании группы было принято 11 января на фоне теракта на газопроводах "Северный поток". Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.
https://ria.ru/20230201/nato-1848923566.html
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил, что НАТО не может постоянно защищать всю инфраструктуру

Столтенберг: НАТО не может постоянно защищать каждый метр своей критической инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не в состоянии "на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры", поэтому полагается на разведданные и планирует проводить больше учений.
Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу посетили платформу на месторождении Тролль в Норвегии.
"Имея в виду, что мы не в состоянии защищать каждый метр этой инфраструктуры постоянно, мы постоянно обмениваемся разведывательной информацией, более тщательно мониторим ситуацию на инфрастуктуре, мы усилили наше присутствие (в Северном и Балтийском морях - ред.) с большими военными возможностями. Мы также планируем проводить больше учений, чтобы иметь возможность быстро реагировать в случае, если что-то произойдет", - рассказал генсек.
Накануне НАТО и ЕС провели заседание совместной рабочей группы по защите критически важной инфраструктуры. Решение о создании группы было принято 11 января на фоне теракта на газопроводах "Северный поток". Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках этой рабочей группы будут определяться угрозы критической инфраструктуре, разработаны ключевые принципы повышения ее защищённости, предложены соответствующие меры.
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