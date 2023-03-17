https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html

Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй

Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 17.03.2023

Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй

Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:11

2023-03-17T08:11

2023-03-17T11:04

в мире

китай

россия

чжан ханьхуэй

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Ханьхуэй указал на неспокойную обстановку в мире. При этом он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина лишь укрепляются в ответ на нестабильную ситуацию на международной арене."Под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа", — добавил он. Посол отметил, что отношения двух стран "строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон". Из-за этого партнерство Москвы и Пекина не представляет угрозы для других государств и не допускает вмешательства и провокаций третьих сторон. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил с визитом Китай. По итогам переговоров стороны приняли "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". В нем стороны отметили, что намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и против цветных революций.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857945616.html

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин