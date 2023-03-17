Рейтинг@Mail.ru
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 17.03.2023 (обновлено: 11:04 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 17.03.2023
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй
Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:11
2023-03-17T11:04
в мире
китай
россия
чжан ханьхуэй
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569341318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4d247efb16d757360a68ec77f732a62.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Ханьхуэй указал на неспокойную обстановку в мире. При этом он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина лишь укрепляются в ответ на нестабильную ситуацию на международной арене."Под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа", — добавил он. Посол отметил, что отношения двух стран "строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон". Из-за этого партнерство Москвы и Пекина не представляет угрозы для других государств и не допускает вмешательства и провокаций третьих сторон. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил с визитом Китай. По итогам переговоров стороны приняли "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". В нем стороны отметили, что намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и против цветных революций.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857945616.html
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569341318_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7bc14a66506313a2f8d367804eefc68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, чжан ханьхуэй, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай будет выстраивать взаимодействие "спиной к спине" с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
«
"Китай будет и впредь <...> вместе с ней (Россией. — Прим. ред.) продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности", — сказал дипломат.
Ханьхуэй указал на неспокойную обстановку в мире. При этом он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина лишь укрепляются в ответ на нестабильную ситуацию на международной арене.
"Под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа", — добавил он.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
15 марта, 09:55
Посол отметил, что отношения двух стран "строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон". Из-за этого партнерство Москвы и Пекина не представляет угрозы для других государств и не допускает вмешательства и провокаций третьих сторон.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил с визитом Китай. По итогам переговоров стороны приняли "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии".
В нем стороны отметили, что намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и против цветных революций.
Читайте полный текст интервью >>
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели
13 марта, 08:00
 
В миреКитайРоссияЧжан ХаньхуэйВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала