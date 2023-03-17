https://ria.ru/20230317/khankhuey-1858508115.html
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай будет стоять "спиной к спине" с Россией
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай будет стоять "спиной к спине" с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай будет стоять "спиной к спине" с Россией
В пятницу пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:00
2023-03-17T11:00
2023-03-17T11:00
интервью
китай
россия
си цзиньпин
чжан ханьхуэй
всекитайское собрание народных представителей
мвф
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В пятницу пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Между тем, с3 по 13 марта в Пекине прошли "Две сессии": Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая – высшего законодательного и высшего консультативного органов страны. По результатам сессий председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на второй срок, а новым премьером Государственного совета стал Ли Цян. Определено направление политической, законодательной и экономической работы на предстоящий год. О результатах сессий, о том, как они повлияют на внешнюю политику страны, и как в этом свете будет развиваться сотрудничество России и Китая, в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.– Как итоги "Двух сессий" повлияют на внешнеполитический курс КНР? Будет ли он меняться?– C 3 по 13 марта в Пекине проходили "Две сессии", это было важное событие начала года, призванное всесторонне и последовательно реализовывать дух ХХ съезда КПК, событие с глубоким смыслом и богатыми результатами. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин был единогласно переизбран на пост Председателя КНР и Председателя Центрального Военного Совета. В ходе сессий был избран новый состав центрального правительства, был принят ряд важных документов, утвержден план социального и экономического развития государства на 2023 год, что дает надежные гарантии всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации.Внешнеполитический курс Китая всегда сохраняет преемственность и стабильность, направлен на защиту мира во всем мире и способствует совместному развитию. В будущем он будет еще более энергично защищать национальный суверенитет, безопасность, интересы развития, поддерживать мир и стабильность во всем мире, стремиться к продвижению построения сообщества единой судьбы человечества. В прошлом году ХХ съезд КПК очертил базовые контуры китайской дипломатии, поставил перед ней ясные цели и задачи, наметил стратегический план, а "Две сессии" энергично продвигали реализацию этих планов.В настоящее время китайская дипломатия уже включила "ускорение" и трубит "общий сбор". Ориентиром для нас будет служить дипломатия главы государства. Особенно важно на должном уровне провести на своем поле такие важные дипломатические мероприятия, как первый саммит "Китай+5 государств Центральной Азии" и третий форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь" и тем самым непрерывно демонстрировать уникальный стиль китайской дипломатии.Нашей миссией будет защита важнейших интересов, мы будем непреклонно противостоять гегемонизму и политике силы во всех их проявлениях, менталитету "холодной войны", противостоянию лагерей и политике давления и сдерживания, будем решительно отстаивать национальный суверенитет, безопасность, интересы развития.С упором на партнерские отношения мы будем развивать координацию и конструктивное взаимодействие между большими державами, развивать дружественное сотрудничество со всеми странами, способствовать становлению международных отношений нового типа.Ориентируясь на задачи открытости и развития, мы будем обеспечивать высокое качество внутреннего развития и открытости внешнему миру на высоком уровне, выступать против разрыва международных связей, односторонних санкций, поддерживать открытость и инклюзивность мировой экономики с тем, чтобы новое развитие Китая давало новые возможности всему миру.Мы будем исходить из принципов многосторонности и способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, демократизации международных отношений с тем, чтобы глобальное управление становилось более справедливым и рациональным; будем чаще предлагать все более качественные китайские инициативы, китайские идеи для борьбы с теми вызовами, с которыми сталкивается человечество.Мы будем ставить дипломатию на службу народу, заботиться о безопасности и комфорте китайских соотечественников за рубежом. Взяв на вооружение принцип "дипломатии ради народа", будем больше заботиться о китайских гражданах и организациях за рубежом с тем, чтобы общение между китайцами и народами других стран было более безопасным и удобным.Сегодня в мире неспокойно. Однако, чем больше в мире нестабильности, тем уверенней идут вперед китайско-российские отношения. Под стратегическим руководством лидером двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа.Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон, и поэтому не представляют опасности для какой-либо страны и не допускают вмешательства и провокаций третьих сторон. Китай будет и впредь выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, вместе с ней продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности.– Как вы прокомментируете двустороннее торгово-экономическое сотрудничество? Каковы ваши прогнозы по двустороннему товарообороту?– В 2022 году на фоне продолжающейся пандемии, сложной международной обстановки и недостаточно энергичного восстановления мировой экономики китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивалось вопреки этим факторам и обновило рекордные показатели, продемонстрировав большую гибкость и огромный потенциал.Годовой объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя в 190,27 миллиарда долларов. Китай 13 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России, а объем экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, автомобилей и запчастей вырос соответственно на 51% и 45%. Россия – главный поставщик нефти, газа, каменного угля в Китай. Ускоренными темпами шла работа по допущению на рынок сельскохозяйственной продукции, за год объём поставок, вопреки мировым тенденциям, вырос на 43%.Растет доля расчетов в национальных валютах, углубляется сотрудничество между регионами, уверенными темпами развивается сотрудничество в таких сферах как связь пятого поколения, трансграничная интернет-торговля, цифровая экономика, биофармакология, "зеленые" низкоуглеродные технологии.За два месяца текущего года в двусторонней торговле сохраняется уверенная тенденция к росту, ее объем достиг 33,69 миллиарда долларов, что на 25,9% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт китайской продукции в Россию составил 15,04 миллиарда долларов, что на 19,8% больше, чем в прошлом году, а объем импорта из России достиг 18,65 миллиарда долларов, что на 31,3% больше, чем годом ранее. Успехи, достигнутые в двусторонней торговле в 2022 году, и торговая статистика за два месяца текущего года показывают, что высокая устойчивость, гибкость и мощный потенциал китайско-российской торговли остаются неизменными, да и останутся таковыми.В ходе "Двух сессий" китайское правительство в своем докладе снова подтвердило решимость расширять открытость внешнему миру, углублять взаимовыгодное международное торгово-экономическое сотрудничество, и среди целей на будущее четко обозначило дальнейшее продвижение открытости на более высоком уровне, еще более активное привлечение и использование иностранного капитала, более эффективное развитие экономики с опорой на экспорт и импорт.Мы всегда готовы вместе с Россией использовать возможности огромного китайского рынка, открытости Китая, углубления международного сотрудничества. Мы уверены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран, благодаря совместным усилиям наших правительств, региональных властей и деловых кругов, двустороннее деловое сотрудничество поднимется на новую ступень. Мы уверены в том, что поставленная главами двух государств цель довести двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов будет вскоре достигнута.– Расскажите о перспективах в сфере нефтегазового сотрудничества, которое остается основополагающим в двустороннем сотрудничестве, в том числе о перспективах новых нефтегазовых проектов.– Как отметил председатель Си Цзиньпин, китайско-российское сотрудничество в энергетической сфере – это краеугольный камень делового сотрудничества двух стран и положительный фактор по обеспечению мировой энергетической безопасности. В последние годы Китай и Россия укрепляют сотрудничество, совместно реализуют крупные проекты, а двустороннее сотрудничество в нефтегазовой сфере развивается в позитивном ключе, играет стабилизирующую роль в двустороннем сотрудничестве, демонстрирует высокую гибкость и обширный потенциал энергетического сотрудничества.В настоящее время наши страны в нефтегазовой сфере сотрудничают в сфере разработки месторождений, строительства, финансирования, логистики и продаж. Россия много лет подряд занимает лидирующую позицию в качестве поставщика нефти в Китай. В 2022 году Китай закупил в России 86,25 миллиона тонн нефти, что на 8% больше, чем годом ранее.Объем поставок российского СПГ составил более 6,5 миллиона тонн, годовой объем поставок по восточной ветке китайско-российского газопровода достиг рекордной отметки в 11,5 миллиарда кубометров. С момента запуска стабильно работает проект "Ямал-СПГ", ускоренными темпами идет реализация проекта "Арктик СПГ-2". Недавно было ратифицировано межправительственное соглашение о поставках газа из России в Китай по дальневосточному газопроводу, стороны намерены без промедления приступить к реализации этого проекта.Китайский рынок энергоресурсов обладает огромным потенциалом. По мере того, как в китайской экономике в этом году наблюдается дальнейшее оживление, рост инвестиций и потребления приводят к увеличению спроса на энергоносители. Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в сфере энергетики, вместе укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности.– Как видятся в свете "Двух сессий" перспективы восстановления китайской экономики после замедления, вызванного пандемией коронавируса? На какие макроэкономические показатели ориентируется Китай в ближайшем будущем, что это означает для мирового рынка?– С конца 2022 года правительство Китая в соответствии с эпидемической ситуацией совершенствовало меры санитарного контроля, ускоренными темпами разработало и реализовало пакет мер по стабилизации экономики, чтобы одновременно бороться с эпидемией и развивать экономику. Сейчас уже можно сказать, что китайская экономика выдержала удар пандемии, а потребительский спрос, рыночное обращение, промышленное производство, прогнозы деловой активности возвращаются в норму, экономический рост был стабилизирован и набирает обороты.После Праздника Весны оживают туристическая отрасль, общепит, розничная торговля и сфера услуг, индекс деловой активности (PMI) вернулся в зону расширения, в регионах массово идет реализация масштабных проектов. Китайскую экономику отличает высокая гибкость, витальность, большой потенциал, позитивная тенденция к устойчивому и здоровому развитию и основа для долгосрочного благоприятного развития экономики остаются неизменными. МВФ, JP Morgan и другие один за другим улучшают свои прогнозы по развитию китайской экономики в текущем году, что говорит о доверии мирового сообщества к китайской экономике.Делегаты "Двух сессий" избрали новых руководителей государственных учреждений, приступил к работе новый состав госсовета. Премьер госсовета Ли Цян на первой пресс-конференции подробно рассказал о целях и приоритетных задачах нового правительства и обозначил планку роста ВВП Китая в 5%. Эта цель была намечена в результате комплексного анализа различных факторов, она обоснована, рациональна и отражает текущие тенденции и процессы в китайской экономике. Премьер Ли Цян особо отметил: "Открытость внешнему миру – это базовый курс Китая. Независимо от изменений внешней конъюнктуры мы будем уверенно идти по этому пути".За последние 10 лет объем китайской экономики вырос с 50 до 120 триллионов юаней и занял первое место по своему вкладу в рост мировой экономики. Китай является второй экономикой мира, крупнейшим государством по объему товарной торговли, вторым по величине потребительским рынком, а также важным звеном глобальных цепочек производства, поставки и добавленной стоимости.Стабильное оживление китайской экономики дает уверенность в перспективы восстановления мирового рынка, ускоренного оживления мировой торговли, инвестиций, туризма, что создает больше возможностей для развития всех стран мира.В 2023 году экономическая деятельность Китая будет последовательно претворять в жизнь дух ХХ съезда КПК и решения Центрального рабочего совещания по вопросам экономики, ставить во главу угла стабильность, стремиться к достижению прогресса в стабильности, добиваться рационального увеличения темпов роста экономики при стабилизации основных экономических индексов, прилагать усилия к построению современных отраслевых систем, взятию новых рубежей в сфере ключевых технологий, активно осваивать международные торгово-экономические правила высокого стандарта, твердо стоять на принципах открытости высокого уровня, непрерывно укреплять движущую силу и витальность в деле углубления реформ и открытости, эффективно противодействовать серьезным рискам, стремиться к осуществлению высококачественного развития экономики.
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интервью, китай, россия, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, всекитайское собрание народных представителей, мвф
Интервью, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Чжан Ханьхуэй, Всекитайское собрание народных представителей, МВФ
В пятницу пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Между тем, с3 по 13 марта в Пекине прошли "Две сессии": Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая – высшего законодательного и высшего консультативного органов страны. По результатам сессий председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на второй срок, а новым премьером Государственного совета стал Ли Цян. Определено направление политической, законодательной и экономической работы на предстоящий год. О результатах сессий, о том, как они повлияют на внешнюю политику страны, и как в этом свете будет развиваться сотрудничество России и Китая, в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.
– Как итоги "Двух сессий" повлияют на внешнеполитический курс КНР? Будет ли он меняться?
– C 3 по 13 марта в Пекине проходили "Две сессии", это было важное событие начала года, призванное всесторонне и последовательно реализовывать дух ХХ съезда КПК, событие с глубоким смыслом и богатыми результатами. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин был единогласно переизбран на пост Председателя КНР и Председателя Центрального Военного Совета. В ходе сессий был избран новый состав центрального правительства, был принят ряд важных документов, утвержден план социального и экономического развития государства на 2023 год, что дает надежные гарантии всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации.
В Кремле охарактеризовали отношения России и Китая
Внешнеполитический курс Китая всегда сохраняет преемственность и стабильность, направлен на защиту мира во всем мире и способствует совместному развитию. В будущем он будет еще более энергично защищать национальный суверенитет, безопасность, интересы развития, поддерживать мир и стабильность во всем мире, стремиться к продвижению построения сообщества единой судьбы человечества. В прошлом году ХХ съезд КПК очертил базовые контуры китайской дипломатии, поставил перед ней ясные цели и задачи, наметил стратегический план, а "Две сессии" энергично продвигали реализацию этих планов.
В настоящее время китайская дипломатия уже включила "ускорение" и трубит "общий сбор". Ориентиром для нас будет служить дипломатия главы государства. Особенно важно на должном уровне провести на своем поле такие важные дипломатические мероприятия, как первый саммит "Китай+5 государств Центральной Азии" и третий форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь" и тем самым непрерывно демонстрировать уникальный стиль китайской дипломатии.
Нашей миссией будет защита важнейших интересов, мы будем непреклонно противостоять гегемонизму и политике силы во всех их проявлениях, менталитету "холодной войны", противостоянию лагерей и политике давления и сдерживания, будем решительно отстаивать национальный суверенитет, безопасность, интересы развития.
С упором на партнерские отношения мы будем развивать координацию и конструктивное взаимодействие между большими державами, развивать дружественное сотрудничество со всеми странами, способствовать становлению международных отношений нового типа.
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели
Ориентируясь на задачи открытости и развития, мы будем обеспечивать высокое качество внутреннего развития и открытости внешнему миру на высоком уровне, выступать против разрыва международных связей, односторонних санкций, поддерживать открытость и инклюзивность мировой экономики с тем, чтобы новое развитие Китая давало новые возможности всему миру.
Мы будем исходить из принципов многосторонности и способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, демократизации международных отношений с тем, чтобы глобальное управление становилось более справедливым и рациональным; будем чаще предлагать все более качественные китайские инициативы, китайские идеи для борьбы с теми вызовами, с которыми сталкивается человечество.
Мы будем ставить дипломатию на службу народу, заботиться о безопасности и комфорте китайских соотечественников за рубежом. Взяв на вооружение принцип "дипломатии ради народа", будем больше заботиться о китайских гражданах и организациях за рубежом с тем, чтобы общение между китайцами и народами других стран было более безопасным и удобным.
Сегодня в мире неспокойно. Однако, чем больше в мире нестабильности, тем уверенней идут вперед китайско-российские отношения. Под стратегическим руководством лидером двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа.
Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон, и поэтому не представляют опасности для какой-либо страны и не допускают вмешательства и провокаций третьих сторон. Китай будет и впредь выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, вместе с ней продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности.
Межгосударственные отношения России и Китая
– Как вы прокомментируете двустороннее торгово-экономическое сотрудничество? Каковы ваши прогнозы по двустороннему товарообороту?
– В 2022 году на фоне продолжающейся пандемии, сложной международной обстановки и недостаточно энергичного восстановления мировой экономики китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивалось вопреки этим факторам и обновило рекордные показатели, продемонстрировав большую гибкость и огромный потенциал.
Годовой объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя в 190,27 миллиарда долларов. Китай 13 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России, а объем экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, автомобилей и запчастей вырос соответственно на 51% и 45%. Россия – главный поставщик нефти, газа, каменного угля в Китай. Ускоренными темпами шла работа по допущению на рынок сельскохозяйственной продукции, за год объём поставок, вопреки мировым тенденциям, вырос на 43%.
Растет доля расчетов в национальных валютах, углубляется сотрудничество между регионами, уверенными темпами развивается сотрудничество в таких сферах как связь пятого поколения, трансграничная интернет-торговля, цифровая экономика, биофармакология, "зеленые" низкоуглеродные технологии.
За два месяца текущего года в двусторонней торговле сохраняется уверенная тенденция к росту, ее объем достиг 33,69 миллиарда долларов, что на 25,9% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт китайской продукции в Россию составил 15,04 миллиарда долларов, что на 19,8% больше, чем в прошлом году, а объем импорта из России достиг 18,65 миллиарда долларов, что на 31,3% больше, чем годом ранее. Успехи, достигнутые в двусторонней торговле в 2022 году, и торговая статистика за два месяца текущего года показывают, что высокая устойчивость, гибкость и мощный потенциал китайско-российской торговли остаются неизменными, да и останутся таковыми.
В ходе "Двух сессий" китайское правительство в своем докладе снова подтвердило решимость расширять открытость внешнему миру, углублять взаимовыгодное международное торгово-экономическое сотрудничество, и среди целей на будущее четко обозначило дальнейшее продвижение открытости на более высоком уровне, еще более активное привлечение и использование иностранного капитала, более эффективное развитие экономики с опорой на экспорт и импорт.
Мы всегда готовы вместе с Россией использовать возможности огромного китайского рынка, открытости Китая, углубления международного сотрудничества. Мы уверены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран, благодаря совместным усилиям наших правительств, региональных властей и деловых кругов, двустороннее деловое сотрудничество поднимется на новую ступень. Мы уверены в том, что поставленная главами двух государств цель довести двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов будет вскоре достигнута.
МИД Китая: в торговле с Россией нужно использовать безопасную валюту
– Расскажите о перспективах в сфере нефтегазового сотрудничества, которое остается основополагающим в двустороннем сотрудничестве, в том числе о перспективах новых нефтегазовых проектов.
– Как отметил председатель Си Цзиньпин, китайско-российское сотрудничество в энергетической сфере – это краеугольный камень делового сотрудничества двух стран и положительный фактор по обеспечению мировой энергетической безопасности. В последние годы Китай и Россия укрепляют сотрудничество, совместно реализуют крупные проекты, а двустороннее сотрудничество в нефтегазовой сфере развивается в позитивном ключе, играет стабилизирующую роль в двустороннем сотрудничестве, демонстрирует высокую гибкость и обширный потенциал энергетического сотрудничества.
В настоящее время наши страны в нефтегазовой сфере сотрудничают в сфере разработки месторождений, строительства, финансирования, логистики и продаж. Россия много лет подряд занимает лидирующую позицию в качестве поставщика нефти в Китай. В 2022 году Китай закупил в России 86,25 миллиона тонн нефти, что на 8% больше, чем годом ранее.
Объем поставок российского СПГ составил более 6,5 миллиона тонн, годовой объем поставок по восточной ветке китайско-российского газопровода достиг рекордной отметки в 11,5 миллиарда кубометров. С момента запуска стабильно работает проект "Ямал-СПГ
", ускоренными темпами идет реализация проекта "Арктик СПГ-2". Недавно было ратифицировано межправительственное соглашение о поставках газа из России в Китай по дальневосточному газопроводу, стороны намерены без промедления приступить к реализации этого проекта.
Китайский рынок энергоресурсов обладает огромным потенциалом. По мере того, как в китайской экономике в этом году наблюдается дальнейшее оживление, рост инвестиций и потребления приводят к увеличению спроса на энергоносители. Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в сфере энергетики, вместе укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности.
Игорь Моргулов: в сотрудничестве России и КНР нет пределов и запретных зон
– Как видятся в свете "Двух сессий" перспективы восстановления китайской экономики после замедления, вызванного пандемией коронавируса? На какие макроэкономические показатели ориентируется Китай в ближайшем будущем, что это означает для мирового рынка?
– С конца 2022 года правительство Китая в соответствии с эпидемической ситуацией совершенствовало меры санитарного контроля, ускоренными темпами разработало и реализовало пакет мер по стабилизации экономики, чтобы одновременно бороться с эпидемией и развивать экономику. Сейчас уже можно сказать, что китайская экономика выдержала удар пандемии, а потребительский спрос, рыночное обращение, промышленное производство, прогнозы деловой активности возвращаются в норму, экономический рост был стабилизирован и набирает обороты.
После Праздника Весны оживают туристическая отрасль, общепит, розничная торговля и сфера услуг, индекс деловой активности (PMI) вернулся в зону расширения, в регионах массово идет реализация масштабных проектов. Китайскую экономику отличает высокая гибкость, витальность, большой потенциал, позитивная тенденция к устойчивому и здоровому развитию и основа для долгосрочного благоприятного развития экономики остаются неизменными. МВФ
, JP Morgan и другие один за другим улучшают свои прогнозы по развитию китайской экономики в текущем году, что говорит о доверии мирового сообщества к китайской экономике.
Делегаты "Двух сессий" избрали новых руководителей государственных учреждений, приступил к работе новый состав госсовета. Премьер госсовета Ли Цян на первой пресс-конференции подробно рассказал о целях и приоритетных задачах нового правительства и обозначил планку роста ВВП Китая в 5%. Эта цель была намечена в результате комплексного анализа различных факторов, она обоснована, рациональна и отражает текущие тенденции и процессы в китайской экономике. Премьер Ли Цян особо отметил: "Открытость внешнему миру – это базовый курс Китая. Независимо от изменений внешней конъюнктуры мы будем уверенно идти по этому пути".
Китаю будет непросто достичь цели роста ВВП, заявил премьер
За последние 10 лет объем китайской экономики вырос с 50 до 120 триллионов юаней и занял первое место по своему вкладу в рост мировой экономики. Китай является второй экономикой мира, крупнейшим государством по объему товарной торговли, вторым по величине потребительским рынком, а также важным звеном глобальных цепочек производства, поставки и добавленной стоимости.
Стабильное оживление китайской экономики дает уверенность в перспективы восстановления мирового рынка, ускоренного оживления мировой торговли, инвестиций, туризма, что создает больше возможностей для развития всех стран мира.
В 2023 году экономическая деятельность Китая будет последовательно претворять в жизнь дух ХХ съезда КПК и решения Центрального рабочего совещания по вопросам экономики, ставить во главу угла стабильность, стремиться к достижению прогресса в стабильности, добиваться рационального увеличения темпов роста экономики при стабилизации основных экономических индексов, прилагать усилия к построению современных отраслевых систем, взятию новых рубежей в сфере ключевых технологий, активно осваивать международные торгово-экономические правила высокого стандарта, твердо стоять на принципах открытости высокого уровня, непрерывно укреплять движущую силу и витальность в деле углубления реформ и открытости, эффективно противодействовать серьезным рискам, стремиться к осуществлению высококачественного развития экономики.