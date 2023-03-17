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Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай будет стоять "спиной к спине" с Россией

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай будет стоять "спиной к спине" с Россией - РИА Новости, 17.03.2023

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай будет стоять "спиной к спине" с Россией

В пятницу пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:00

2023-03-17T11:00

2023-03-17T11:00

интервью

китай

россия

си цзиньпин

чжан ханьхуэй

всекитайское собрание народных представителей

мвф

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В пятницу пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Между тем, с3 по 13 марта в Пекине прошли "Две сессии": Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая – высшего законодательного и высшего консультативного органов страны. По результатам сессий председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на второй срок, а новым премьером Государственного совета стал Ли Цян. Определено направление политической, законодательной и экономической работы на предстоящий год. О результатах сессий, о том, как они повлияют на внешнюю политику страны, и как в этом свете будет развиваться сотрудничество России и Китая, в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.– Как итоги "Двух сессий" повлияют на внешнеполитический курс КНР? Будет ли он меняться?– C 3 по 13 марта в Пекине проходили "Две сессии", это было важное событие начала года, призванное всесторонне и последовательно реализовывать дух ХХ съезда КПК, событие с глубоким смыслом и богатыми результатами. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин был единогласно переизбран на пост Председателя КНР и Председателя Центрального Военного Совета. В ходе сессий был избран новый состав центрального правительства, был принят ряд важных документов, утвержден план социального и экономического развития государства на 2023 год, что дает надежные гарантии всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации.Внешнеполитический курс Китая всегда сохраняет преемственность и стабильность, направлен на защиту мира во всем мире и способствует совместному развитию. В будущем он будет еще более энергично защищать национальный суверенитет, безопасность, интересы развития, поддерживать мир и стабильность во всем мире, стремиться к продвижению построения сообщества единой судьбы человечества. В прошлом году ХХ съезд КПК очертил базовые контуры китайской дипломатии, поставил перед ней ясные цели и задачи, наметил стратегический план, а "Две сессии" энергично продвигали реализацию этих планов.В настоящее время китайская дипломатия уже включила "ускорение" и трубит "общий сбор". Ориентиром для нас будет служить дипломатия главы государства. Особенно важно на должном уровне провести на своем поле такие важные дипломатические мероприятия, как первый саммит "Китай+5 государств Центральной Азии" и третий форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь" и тем самым непрерывно демонстрировать уникальный стиль китайской дипломатии.Нашей миссией будет защита важнейших интересов, мы будем непреклонно противостоять гегемонизму и политике силы во всех их проявлениях, менталитету "холодной войны", противостоянию лагерей и политике давления и сдерживания, будем решительно отстаивать национальный суверенитет, безопасность, интересы развития.С упором на партнерские отношения мы будем развивать координацию и конструктивное взаимодействие между большими державами, развивать дружественное сотрудничество со всеми странами, способствовать становлению международных отношений нового типа.Ориентируясь на задачи открытости и развития, мы будем обеспечивать высокое качество внутреннего развития и открытости внешнему миру на высоком уровне, выступать против разрыва международных связей, односторонних санкций, поддерживать открытость и инклюзивность мировой экономики с тем, чтобы новое развитие Китая давало новые возможности всему миру.Мы будем исходить из принципов многосторонности и способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, демократизации международных отношений с тем, чтобы глобальное управление становилось более справедливым и рациональным; будем чаще предлагать все более качественные китайские инициативы, китайские идеи для борьбы с теми вызовами, с которыми сталкивается человечество.Мы будем ставить дипломатию на службу народу, заботиться о безопасности и комфорте китайских соотечественников за рубежом. Взяв на вооружение принцип "дипломатии ради народа", будем больше заботиться о китайских гражданах и организациях за рубежом с тем, чтобы общение между китайцами и народами других стран было более безопасным и удобным.Сегодня в мире неспокойно. Однако, чем больше в мире нестабильности, тем уверенней идут вперед китайско-российские отношения. Под стратегическим руководством лидером двух стран Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами, создали образец международных отношений нового типа.Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон, и поэтому не представляют опасности для какой-либо страны и не допускают вмешательства и провокаций третьих сторон. Китай будет и впредь выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, вместе с ней продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности.– Как вы прокомментируете двустороннее торгово-экономическое сотрудничество? Каковы ваши прогнозы по двустороннему товарообороту?– В 2022 году на фоне продолжающейся пандемии, сложной международной обстановки и недостаточно энергичного восстановления мировой экономики китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивалось вопреки этим факторам и обновило рекордные показатели, продемонстрировав большую гибкость и огромный потенциал.Годовой объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя в 190,27 миллиарда долларов. Китай 13 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России, а объем экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, автомобилей и запчастей вырос соответственно на 51% и 45%. Россия – главный поставщик нефти, газа, каменного угля в Китай. Ускоренными темпами шла работа по допущению на рынок сельскохозяйственной продукции, за год объём поставок, вопреки мировым тенденциям, вырос на 43%.Растет доля расчетов в национальных валютах, углубляется сотрудничество между регионами, уверенными темпами развивается сотрудничество в таких сферах как связь пятого поколения, трансграничная интернет-торговля, цифровая экономика, биофармакология, "зеленые" низкоуглеродные технологии.За два месяца текущего года в двусторонней торговле сохраняется уверенная тенденция к росту, ее объем достиг 33,69 миллиарда долларов, что на 25,9% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт китайской продукции в Россию составил 15,04 миллиарда долларов, что на 19,8% больше, чем в прошлом году, а объем импорта из России достиг 18,65 миллиарда долларов, что на 31,3% больше, чем годом ранее. Успехи, достигнутые в двусторонней торговле в 2022 году, и торговая статистика за два месяца текущего года показывают, что высокая устойчивость, гибкость и мощный потенциал китайско-российской торговли остаются неизменными, да и останутся таковыми.В ходе "Двух сессий" китайское правительство в своем докладе снова подтвердило решимость расширять открытость внешнему миру, углублять взаимовыгодное международное торгово-экономическое сотрудничество, и среди целей на будущее четко обозначило дальнейшее продвижение открытости на более высоком уровне, еще более активное привлечение и использование иностранного капитала, более эффективное развитие экономики с опорой на экспорт и импорт.Мы всегда готовы вместе с Россией использовать возможности огромного китайского рынка, открытости Китая, углубления международного сотрудничества. Мы уверены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран, благодаря совместным усилиям наших правительств, региональных властей и деловых кругов, двустороннее деловое сотрудничество поднимется на новую ступень. Мы уверены в том, что поставленная главами двух государств цель довести двусторонний товарооборот до 200 миллиардов долларов будет вскоре достигнута.– Расскажите о перспективах в сфере нефтегазового сотрудничества, которое остается основополагающим в двустороннем сотрудничестве, в том числе о перспективах новых нефтегазовых проектов.– Как отметил председатель Си Цзиньпин, китайско-российское сотрудничество в энергетической сфере – это краеугольный камень делового сотрудничества двух стран и положительный фактор по обеспечению мировой энергетической безопасности. В последние годы Китай и Россия укрепляют сотрудничество, совместно реализуют крупные проекты, а двустороннее сотрудничество в нефтегазовой сфере развивается в позитивном ключе, играет стабилизирующую роль в двустороннем сотрудничестве, демонстрирует высокую гибкость и обширный потенциал энергетического сотрудничества.В настоящее время наши страны в нефтегазовой сфере сотрудничают в сфере разработки месторождений, строительства, финансирования, логистики и продаж. Россия много лет подряд занимает лидирующую позицию в качестве поставщика нефти в Китай. В 2022 году Китай закупил в России 86,25 миллиона тонн нефти, что на 8% больше, чем годом ранее.Объем поставок российского СПГ составил более 6,5 миллиона тонн, годовой объем поставок по восточной ветке китайско-российского газопровода достиг рекордной отметки в 11,5 миллиарда кубометров. С момента запуска стабильно работает проект "Ямал-СПГ", ускоренными темпами идет реализация проекта "Арктик СПГ-2". Недавно было ратифицировано межправительственное соглашение о поставках газа из России в Китай по дальневосточному газопроводу, стороны намерены без промедления приступить к реализации этого проекта.Китайский рынок энергоресурсов обладает огромным потенциалом. По мере того, как в китайской экономике в этом году наблюдается дальнейшее оживление, рост инвестиций и потребления приводят к увеличению спроса на энергоносители. Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в сфере энергетики, вместе укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности.– Как видятся в свете "Двух сессий" перспективы восстановления китайской экономики после замедления, вызванного пандемией коронавируса? На какие макроэкономические показатели ориентируется Китай в ближайшем будущем, что это означает для мирового рынка?– С конца 2022 года правительство Китая в соответствии с эпидемической ситуацией совершенствовало меры санитарного контроля, ускоренными темпами разработало и реализовало пакет мер по стабилизации экономики, чтобы одновременно бороться с эпидемией и развивать экономику. Сейчас уже можно сказать, что китайская экономика выдержала удар пандемии, а потребительский спрос, рыночное обращение, промышленное производство, прогнозы деловой активности возвращаются в норму, экономический рост был стабилизирован и набирает обороты.После Праздника Весны оживают туристическая отрасль, общепит, розничная торговля и сфера услуг, индекс деловой активности (PMI) вернулся в зону расширения, в регионах массово идет реализация масштабных проектов. Китайскую экономику отличает высокая гибкость, витальность, большой потенциал, позитивная тенденция к устойчивому и здоровому развитию и основа для долгосрочного благоприятного развития экономики остаются неизменными. МВФ, JP Morgan и другие один за другим улучшают свои прогнозы по развитию китайской экономики в текущем году, что говорит о доверии мирового сообщества к китайской экономике.Делегаты "Двух сессий" избрали новых руководителей государственных учреждений, приступил к работе новый состав госсовета. Премьер госсовета Ли Цян на первой пресс-конференции подробно рассказал о целях и приоритетных задачах нового правительства и обозначил планку роста ВВП Китая в 5%. Эта цель была намечена в результате комплексного анализа различных факторов, она обоснована, рациональна и отражает текущие тенденции и процессы в китайской экономике. Премьер Ли Цян особо отметил: "Открытость внешнему миру – это базовый курс Китая. Независимо от изменений внешней конъюнктуры мы будем уверенно идти по этому пути".За последние 10 лет объем китайской экономики вырос с 50 до 120 триллионов юаней и занял первое место по своему вкладу в рост мировой экономики. Китай является второй экономикой мира, крупнейшим государством по объему товарной торговли, вторым по величине потребительским рынком, а также важным звеном глобальных цепочек производства, поставки и добавленной стоимости.Стабильное оживление китайской экономики дает уверенность в перспективы восстановления мирового рынка, ускоренного оживления мировой торговли, инвестиций, туризма, что создает больше возможностей для развития всех стран мира.В 2023 году экономическая деятельность Китая будет последовательно претворять в жизнь дух ХХ съезда КПК и решения Центрального рабочего совещания по вопросам экономики, ставить во главу угла стабильность, стремиться к достижению прогресса в стабильности, добиваться рационального увеличения темпов роста экономики при стабилизации основных экономических индексов, прилагать усилия к построению современных отраслевых систем, взятию новых рубежей в сфере ключевых технологий, активно осваивать международные торгово-экономические правила высокого стандарта, твердо стоять на принципах открытости высокого уровня, непрерывно укреплять движущую силу и витальность в деле углубления реформ и открытости, эффективно противодействовать серьезным рискам, стремиться к осуществлению высококачественного развития экономики.

https://ria.ru/20230314/rossiya-1857758625.html

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230307/kitay-1856290039.html

https://ria.ru/20230210/morgulov-1850992384.html

https://ria.ru/20230313/kitay-1857435682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, китай, россия, си цзиньпин, чжан ханьхуэй, всекитайское собрание народных представителей, мвф