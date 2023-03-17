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Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko - РИА Новости, 17.03.2023
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Культура
 
18:33 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/kino-1858680168.html
Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko
Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko - РИА Новости, 17.03.2023
Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko
Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko 19 марта, следует из информации, представленной на сайте сервиса. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:33
2023-03-17T18:33
культура
новости культуры
кино и сериалы
walt disney animation studios
the walt disney company
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko 19 марта, следует из информации, представленной на сайте сервиса. Надпись "До 19 марта в подписке" появилась на многих лентах из каталога компании. Среди них "Король лев", "Круэлла", серии "Пиратов Карибского моря" и "Истории игрушек", "Зверополис", "Малефисента", "Мулан". Причина не указывается. Однако в конце февраля пресс-службе Okko подтвердили, что фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов в марте в связи с окончанием срока действия договора. "Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте", — рассказывали в пресс-службе сервиса.О том, что проекты Disney уберут из уберут из российских киносервисов, ранее также сообщал IVI.
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новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios, the walt disney company
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Walt Disney Animation Studios, The Walt Disney Company
Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko

Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko 19 марта

© Flickr / architekt2Логотип студия Disney. Архивное фото
Логотип студия Disney. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Flickr / architekt2
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko 19 марта, следует из информации, представленной на сайте сервиса.
Надпись "До 19 марта в подписке" появилась на многих лентах из каталога компании. Среди них "Король лев", "Круэлла", серии "Пиратов Карибского моря" и "Истории игрушек", "Зверополис", "Малефисента", "Мулан".
Причина не указывается. Однако в конце февраля пресс-службе Okko подтвердили, что фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов в марте в связи с окончанием срока действия договора.
"Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте", — рассказывали в пресс-службе сервиса.
О том, что проекты Disney уберут из уберут из российских киносервисов, ранее также сообщал IVI.
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КультураНовости культурыКино и сериалыWalt Disney Animation StudiosThe Walt Disney Company
 
 
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