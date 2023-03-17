https://ria.ru/20230317/kino-1858680168.html

Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko

Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko - РИА Новости, 17.03.2023

Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko

Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko 19 марта, следует из информации, представленной на сайте сервиса. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:33

2023-03-17T18:33

2023-03-17T18:33

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Часть проектов Disney пропадет из подписки онлайн-кинотеатра Okko 19 марта, следует из информации, представленной на сайте сервиса. Надпись "До 19 марта в подписке" появилась на многих лентах из каталога компании. Среди них "Король лев", "Круэлла", серии "Пиратов Карибского моря" и "Истории игрушек", "Зверополис", "Малефисента", "Мулан". Причина не указывается. Однако в конце февраля пресс-службе Okko подтвердили, что фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов в марте в связи с окончанием срока действия договора. "Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте", — рассказывали в пресс-службе сервиса.О том, что проекты Disney уберут из уберут из российских киносервисов, ранее также сообщал IVI.

https://ria.ru/20230315/retsenzii-1857728698.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios, the walt disney company