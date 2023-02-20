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Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company - РИА Новости, 20.02.2023
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Культура
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Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company
Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company - РИА Новости, 20.02.2023
Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company
Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 20.02.2023
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культура
технологии
новости культуры
культура
the walt disney company
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI. Пользователям предложили купить кинохиты студии, чтобы сохранить их в своей коллекции. Ранее в СМИ появились сообщения, что многие фильмы иностранных кинокомпаний уберут из российских онлайн-кинотеатров в связи с окончанием лицензионных соглашений.
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технологии, новости культуры, культура, the walt disney company, россия
Культура, Технологии, Новости культуры, Культура, The Walt Disney Company, Россия
19:51 20.02.2023 (обновлено: 19:56 20.02.2023)
 
Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company

Онлайн-кинотеатр IVI: фильмы и сериалы Disney уберут из российских киносервисов 1 марта

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Walt Disney Company
Логотип Walt Disney Company - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Walt Disney Company. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI.
"С 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны для просмотра на российских сервисах", - говорится в сообщении на сайте компании.
Пользователям предложили купить кинохиты студии, чтобы сохранить их в своей коллекции.
Ранее в СМИ появились сообщения, что многие фильмы иностранных кинокомпаний уберут из российских онлайн-кинотеатров в связи с окончанием лицензионных соглашений.
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