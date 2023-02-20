https://ria.ru/20230220/kinoservisy-1853272182.html

Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company

Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company - РИА Новости, 20.02.2023

Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company

Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:51

2023-02-20T19:51

2023-02-20T19:56

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI. Пользователям предложили купить кинохиты студии, чтобы сохранить их в своей коллекции. Ранее в СМИ появились сообщения, что многие фильмы иностранных кинокомпаний уберут из российских онлайн-кинотеатров в связи с окончанием лицензионных соглашений.

https://ria.ru/20230220/zakoproekt-1853235889.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, новости культуры, культура, the walt disney company, россия