https://ria.ru/20230220/kinoservisy-1853272182.html
Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company
Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company - РИА Новости, 20.02.2023
Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company
Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:51
2023-02-20T19:51
2023-02-20T19:56
культура
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культура
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, заявили на сайте онлайн-кинотеатра IVI. Пользователям предложили купить кинохиты студии, чтобы сохранить их в своей коллекции. Ранее в СМИ появились сообщения, что многие фильмы иностранных кинокомпаний уберут из российских онлайн-кинотеатров в связи с окончанием лицензионных соглашений.
https://ria.ru/20230220/zakoproekt-1853235889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, новости культуры, культура, the walt disney company, россия
Культура, Технологии, Новости культуры, Культура, The Walt Disney Company, Россия
19:51 20.02.2023 (обновлено: 19:56 20.02.2023)
Из российских киносервисов уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company
Онлайн-кинотеатр IVI: фильмы и сериалы Disney уберут из российских киносервисов 1 марта