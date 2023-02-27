https://ria.ru/20230227/disney-1854597053.html

В онлайн-кинотеатре подтвердили окончание договора с Disney весной

В онлайн-кинотеатре подтвердили окончание договора с Disney весной - РИА Новости, 27.02.2023

В онлайн-кинотеатре подтвердили окончание договора с Disney весной

Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов в марте в связи с окончанием срока действия договора, подтвердили РИА Новости в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:11

2023-02-27T14:11

2023-02-27T14:11

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов в марте в связи с окончанием срока действия договора, подтвердили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko. "Иногда права на показ определенного контента заканчиваются. Срок действия договора с Disney у нас и других площадок завершается в марте", — рассказали в компании. В пресс-службе отметили, что самыми популярными фильмами производства Disney за 2022 год стали трилогия "Последний богатырь", киноленты "Главный герой", "Круиз по джунглям" и "Круэлла". Кроме того, в новогодние праздники россияне активно смотрели мультфильмы "Холодное сердце", "Энканто", "Райя и последний дракон", "Рататуй", "Лука" и "Душа".Ранее онлайн-кинотеатр IVI также заявил на своем сайте, что фильмы и сериалы Disney станут недоступны для просмотра на российских сервисах с 1 марта.

https://ria.ru/20230223/kino-1853366432.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы