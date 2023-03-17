https://ria.ru/20230317/energetika-1858483468.html

Китай намерен строить с Россией более тесные взаимоотношения в энергетике

Китай намерен строить с Россией более тесные взаимоотношения в энергетике - РИА Новости, 17.03.2023

Китай намерен строить с Россией более тесные взаимоотношения в энергетике

Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:39

2023-03-17T08:39

2023-03-17T11:04

экономика

россия

китай

дальнереченск

чжан ханьхуэй

газпром

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китай намерен <...> вместе (с Россией. — Прим. ред.) укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", — добавил дипломат. Также планируется совместно поддерживать глобальную энергетической безопасность.В феврале Пекин и Москва подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту. Документ предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае. Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", на территории КНР – Китайская национальная нефтегазовая компания. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html

https://ria.ru/20230307/ryba-1856343224.html

россия

китай

дальнереченск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, дальнереченск, чжан ханьхуэй, газпром