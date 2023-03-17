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Китай намерен строить с Россией более тесные взаимоотношения в энергетике - РИА Новости, 17.03.2023
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08:39 17.03.2023 (обновлено: 11:04 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/energetika-1858483468.html
Китай намерен строить с Россией более тесные взаимоотношения в энергетике
Китай намерен строить с Россией более тесные взаимоотношения в энергетике - РИА Новости, 17.03.2023
Китай намерен строить с Россией более тесные взаимоотношения в энергетике
Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:39
2023-03-17T11:04
экономика
россия
китай
дальнереченск
чжан ханьхуэй
газпром
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Китай намерен &lt;...&gt; вместе (с Россией. — Прим. ред.) укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", — добавил дипломат. Также планируется совместно поддерживать глобальную энергетической безопасность.В феврале Пекин и Москва подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту. Документ предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае. Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", на территории КНР – Китайская национальная нефтегазовая компания. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html
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россия
китай
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экономика, россия, китай, дальнереченск, чжан ханьхуэй, газпром
Экономика, Россия, Китай, Дальнереченск, Чжан Ханьхуэй, Газпром
Китай намерен строить с Россией более тесные взаимоотношения в энергетике

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай намерен строить с Россией более тесные отношения в энергетике

© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкПосол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Китай намерен <...> вместе (с Россией. — Прим. ред.) укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок", — добавил дипломат.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй
08:11
Также планируется совместно поддерживать глобальную энергетической безопасность.
В феврале Пекин и Москва подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту. Документ предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае. Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", на территории КНР – Китайская национальная нефтегазовая компания.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.
Читайте полный текст интервью >>
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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7 марта, 12:27
 
ЭкономикаРоссияКитайДальнереченскЧжан ХаньхуэйГазпром
 
 
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