https://ria.ru/20230317/bkl-1858648549.html

В Кремле опровергли планы Си Цзиньпина посетить БКЛ

В Кремле опровергли планы Си Цзиньпина посетить БКЛ - РИА Новости, 17.03.2023

В Кремле опровергли планы Си Цзиньпина посетить БКЛ

Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет с государственным визитом в Россию, не планирует посещать Большую кольцевую линию, в целом поездка китайского... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:42

2023-03-17T16:42

2023-03-17T16:42

политика

россия

китай

си цзиньпин

юрий ушаков

московский метрополитен

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет с государственным визитом в Россию, не планирует посещать Большую кольцевую линию, в целом поездка китайского лидера носит деловой характер и не включает в себя "протокольные штучки", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что хотел бы показать Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена председателю КНР Си Цзиньпину, "если программа позволит". "Путин не так сказал, что Си Цзиньпин поедет в метро - он сказал, что наше метро действительно вышло на высочайший уровень, и стоит китайским товарищам его показать. Я не знаю, кто-то из них, может, и спустится в метро из делегации, посмотрит. Для председателя это не планируется", - сказал Ушаков. "Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное - это переговоры, переговоры и переговоры", - добавил он. На уточняющий вопрос, почему во время предстоящего государственного визита Си Цзиньпина не запланировано посещение нескольких российских городов, как это традиционно бывает при госвизитах, представитель Кремля отметил, что это "специально было оговорено заранее", поскольку "визит осуществляется непосредственно сразу же после проведения массы мероприятий внутреннего характера в Пекине". "Этот визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер", - отметил Ушаков.

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, китай, си цзиньпин, юрий ушаков, московский метрополитен