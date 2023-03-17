https://ria.ru/20230317/bkl-1858648549.html
В Кремле опровергли планы Си Цзиньпина посетить БКЛ
В Кремле опровергли планы Си Цзиньпина посетить БКЛ - РИА Новости, 17.03.2023
В Кремле опровергли планы Си Цзиньпина посетить БКЛ
Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет с государственным визитом в Россию, не планирует посещать Большую кольцевую линию, в целом поездка китайского... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:42
2023-03-17T16:42
2023-03-17T16:42
политика
россия
китай
си цзиньпин
юрий ушаков
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855173973_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_0e427040287f4b4fe0b5b1976aefc1a4.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет с государственным визитом в Россию, не планирует посещать Большую кольцевую линию, в целом поездка китайского лидера носит деловой характер и не включает в себя "протокольные штучки", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что хотел бы показать Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена председателю КНР Си Цзиньпину, "если программа позволит". "Путин не так сказал, что Си Цзиньпин поедет в метро - он сказал, что наше метро действительно вышло на высочайший уровень, и стоит китайским товарищам его показать. Я не знаю, кто-то из них, может, и спустится в метро из делегации, посмотрит. Для председателя это не планируется", - сказал Ушаков. "Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное - это переговоры, переговоры и переговоры", - добавил он. На уточняющий вопрос, почему во время предстоящего государственного визита Си Цзиньпина не запланировано посещение нескольких российских городов, как это традиционно бывает при госвизитах, представитель Кремля отметил, что это "специально было оговорено заранее", поскольку "визит осуществляется непосредственно сразу же после проведения массы мероприятий внутреннего характера в Пекине". "Этот визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер", - отметил Ушаков.
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855173973_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_a988c77277b390b776433f578043f238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, си цзиньпин, юрий ушаков, московский метрополитен
Политика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Московский метрополитен
В Кремле опровергли планы Си Цзиньпина посетить БКЛ
Ушаков: у Си Цзиньпина не запланированы посещение БКЛ и другие протокольные штучки
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет с государственным визитом в Россию, не планирует посещать Большую кольцевую линию, в целом поездка китайского лидера носит деловой характер и не включает в себя "протокольные штучки", заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявил, что хотел бы показать Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена
председателю КНР Си Цзиньпину, "если программа позволит".
"Путин не так сказал, что Си Цзиньпин поедет в метро - он сказал, что наше метро действительно вышло на высочайший уровень, и стоит китайским товарищам его показать. Я не знаю, кто-то из них, может, и спустится в метро из делегации, посмотрит. Для председателя это не планируется", - сказал Ушаков.
"Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет, главное - это переговоры, переговоры и переговоры", - добавил он.
На уточняющий вопрос, почему во время предстоящего государственного визита Си Цзиньпина не запланировано посещение нескольких российских городов, как это традиционно бывает при госвизитах, представитель Кремля отметил, что это "специально было оговорено заранее", поскольку "визит осуществляется непосредственно сразу же после проведения массы мероприятий внутреннего характера в Пекине". "Этот визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер", - отметил Ушаков.
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир