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Полет продолжается! Как "Аэрофлот" отмечает вековой юбилей - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
12:32 17.03.2023 (обновлено: 15:32 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/aeroflot-1858546790.html
Полет продолжается! Как "Аэрофлот" отмечает вековой юбилей
Полет продолжается! Как "Аэрофлот" отмечает вековой юбилей - РИА Новости, 17.03.2023
Полет продолжается! Как "Аэрофлот" отмечает вековой юбилей
Крупнейший российский авиаперевозчик празднует столетие со дня основания. Сюрпризы и подарки для пассажиров обещают до конца года. О том, как появился... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:32
2023-03-17T15:32
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик празднует столетие со дня основания. Сюрпризы и подарки для пассажиров обещают до конца года. О том, как появился "Аэрофлот", новых рейсах и важных вехах истории компании — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
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96
internet-group@rian.ru
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Полет продолжается! Как "Аэрофлот" отмечает вековой юбилей

"Аэрофлот" отмечает вековой юбилей ретрорейсами и концертом в аэропорту Шереметьево

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик празднует столетие со дня основания. Сюрпризы и подарки для пассажиров обещают до конца года. О том, как появился "Аэрофлот", новых рейсах и важных вехах истории компании — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанк

Днем рождения "Аэрофлота" считается 17 марта 1923 года, когда была учреждена компания "Добролет", или Российское общество добровольного воздушного флота. Уставной капитал составлял два миллиона рублей золотом — сумма немалая. Акции мог купить любой.

На фото первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту Внуково.

Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково

Днем рождения "Аэрофлота" считается 17 марта 1923 года, когда была учреждена компания "Добролет", или Российское общество добровольного воздушного флота. Уставной капитал составлял два миллиона рублей золотом — сумма немалая. Акции мог купить любой.

На фото первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту Внуково.

© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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1 из 11
© РИА Новости / Утарбеков | Перейти в медиабанк

Автором первых рекламных плакатов "Добролета", которые появились еще в 1925 году, стал конструктивист Александр Родченко. Задача ему была поставлена четко: собрать деньги. Так что слоганы он сочинял весьма напористые. К примеру: "Тот не гражданин СССР, кто "Добролета" не акционер".

На фото стюардессы "Аэрофлота" перед полетом.

Стюардессы Аэрофлота перед полетом

Автором первых рекламных плакатов "Добролета", которые появились еще в 1925 году, стал конструктивист Александр Родченко. Задача ему была поставлена четко: собрать деньги. Так что слоганы он сочинял весьма напористые. К примеру: "Тот не гражданин СССР, кто "Добролета" не акционер".

На фото стюардессы "Аэрофлота" перед полетом.

© РИА Новости / Утарбеков
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2 из 11
© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанк

В 1930 году общество "Добролет" стало Всесоюзным объединением гражданского воздушного флота при Совете труда и обороны. А два года спустя было преобразовано в Главное управление гражданского воздушного флота при Совете народных комиссаров СССР. Сокращенно — "Аэрофлот".

На фото дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114 с двумя палубами. На нижней кухня, снабженная подъемником для подачи блюд в салон.

Стюардесса в дальнемагистральном пассажирском самолете Ту-114

В 1930 году общество "Добролет" стало Всесоюзным объединением гражданского воздушного флота при Совете труда и обороны. А два года спустя было преобразовано в Главное управление гражданского воздушного флота при Совете народных комиссаров СССР. Сокращенно — "Аэрофлот".

На фото дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114 с двумя палубами. На нижней кухня, снабженная подъемником для подачи блюд в салон.

© РИА Новости / Марк Редькин
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3 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Через 15 лет после основания "Аэрофлот" стал крупнейшим в мире авиаперевозчиком и продержал этот титул до 1991 года. В 1976-м стал первой авиакомпанией в мире, услугами которой воспользовались более 100 миллионов пассажиров.

На фото стюардесса у макета самолета Boeing 777-300ER.

Девушка у макета самолета Boeing 777-300ER авиакомпании Аэрофлот на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Через 15 лет после основания "Аэрофлот" стал крупнейшим в мире авиаперевозчиком и продержал этот титул до 1991 года. В 1976-м стал первой авиакомпанией в мире, услугами которой воспользовались более 100 миллионов пассажиров.

На фото стюардесса у макета самолета Boeing 777-300ER.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 11
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В 1980 году "Аэрофлот" назначен официальным авиаперевозчиком летних Олимпийских игр в Москве, а в 2014-м — зимних игр в Сочи.

На фото конкурс пилотирования Sukhoi Superjet 100 в тренажерном комплексе в аэропорту Шереметьево.

В кабине полнопилотажного тренажера

В 1980 году "Аэрофлот" назначен официальным авиаперевозчиком летних Олимпийских игр в Москве, а в 2014-м — зимних игр в Сочи.

На фото конкурс пилотирования Sukhoi Superjet 100 в тренажерном комплексе в аэропорту Шереметьево.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Чкалов, Римский-Корсаков, Брюллов, Гагарин, Вернадский, Менделеев — начиная с 2003 года самолеты "Аэрофлота" носят имена великих россиян.

На фото стюардессы на трапе дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900.

Стюардессы спускаются по трапу дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве

Чкалов, Римский-Корсаков, Брюллов, Гагарин, Вернадский, Менделеев — начиная с 2003 года самолеты "Аэрофлота" носят имена великих россиян.

На фото стюардессы на трапе дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сегодня, несмотря на непростые для авиации времена, "Аэрофлот" расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, выполняет полеты между регионами страны, минуя Москву. А также развивает субсидированные рейсы, реализует свою программу "плоских тарифов" в города Дальнего Востока и Калининград.

На фото презентация нового салона самолета Boeing 777.

Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина

Сегодня, несмотря на непростые для авиации времена, "Аэрофлот" расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, выполняет полеты между регионами страны, минуя Москву. А также развивает субсидированные рейсы, реализует свою программу "плоских тарифов" в города Дальнего Востока и Калининград.

На фото презентация нового салона самолета Boeing 777.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 2022-м, как сообщили в пресс-службе, "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек. Авиакомпания признана лучшей на международных рейсах в 2022 году по итогам опроса пассажиров.

На фото самолет Boeing 777-300 ER "С. Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во Владивостоке.

Самолет Boeing 777-300 ER С.Есенин авиакомпании Аэрофлот во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке

В 2022-м, как сообщили в пресс-службе, "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек. Авиакомпания признана лучшей на международных рейсах в 2022 году по итогам опроса пассажиров.

На фото самолет Boeing 777-300 ER "С. Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со столетием. "За прошедшие десятилетия многие поколения аэрофлотовцев внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили на крыло новую технику", — отметил президент.

На фото презентация самолетов нового типа в парке "Аэрофлота".

Стюардессы авиакомпании Аэрофлот во время презентации самолетов нового типа в парке Аэрофлота Airbus A321/320neo в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со столетием. "За прошедшие десятилетия многие поколения аэрофлотовцев внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили на крыло новую технику", — отметил президент.

На фото презентация самолетов нового типа в парке "Аэрофлота".

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 11
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанк

В честь юбилея перевозчик запускает ретрорейсы. "Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов прошлого века в достоверных деталях, сервисе и стиле", — говорится в релизе. Таких перелетов будет семь в течение всего года. Первый рейс из столицы в Сочи и обратно полетит 20 марта. Завершится акция в декабре 2023-го.

На фото обед на первом советском реактивном пассажирском самолете Ту-104.

Первый советский реактивный пассажирский самолёт ТУ-104 выполняет первый регулярный рейс по маршруту Москва - Омск - Иркутск. На борту самолета пассажирам предлагается еда и напитки

В честь юбилея перевозчик запускает ретрорейсы. "Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов прошлого века в достоверных деталях, сервисе и стиле", — говорится в релизе. Таких перелетов будет семь в течение всего года. Первый рейс из столицы в Сочи и обратно полетит 20 марта. Завершится акция в декабре 2023-го.

На фото обед на первом советском реактивном пассажирском самолете Ту-104.

© РИА Новости / Валерий Шустов
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10 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Семнадцатого марта, в день рождения "Аэрофлота", в Шереметьево состоится праздник для пассажиров. Программа насыщенная: флешмоб, дефиле стюардесс в ретроуниформе, выступление кавер-группы с песнями об авиации, а также розыгрыш призов.

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот

Семнадцатого марта, в день рождения "Аэрофлота", в Шереметьево состоится праздник для пассажиров. Программа насыщенная: флешмоб, дефиле стюардесс в ретроуниформе, выступление кавер-группы с песнями об авиации, а также розыгрыш призов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 11
 
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