Полет продолжается! Как "Аэрофлот" отмечает вековой юбилей

Днем рождения "Аэрофлота" считается 17 марта 1923 года, когда была учреждена компания "Добролет", или Российское общество добровольного воздушного флота. Уставной капитал составлял два миллиона рублей золотом — сумма немалая. Акции мог купить любой.

На фото — первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту Внуково.