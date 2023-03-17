Полет продолжается! Как "Аэрофлот" отмечает вековой юбилей

"Аэрофлот" отмечает вековой юбилей ретрорейсами и концертом в аэропорту Шереметьево
Днем рождения "Аэрофлота" считается 17 марта 1923 года, когда была учреждена компания "Добролет", или Российское общество добровольного воздушного флота. Уставной капитал составлял два миллиона рублей золотом — сумма немалая. Акции мог купить любой.
На фото — первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту Внуково.
Днем рождения "Аэрофлота" считается 17 марта 1923 года, когда была учреждена компания "Добролет", или Российское общество добровольного воздушного флота. Уставной капитал составлял два миллиона рублей золотом — сумма немалая. Акции мог купить любой.
На фото — первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолет Ил-62 компании "Аэрофлот" в аэропорту Внуково.
Автором первых рекламных плакатов "Добролета", которые появились еще в 1925 году, стал конструктивист Александр Родченко. Задача ему была поставлена четко: собрать деньги. Так что слоганы он сочинял весьма напористые. К примеру: "Тот не гражданин СССР, кто "Добролета" не акционер".
На фото — стюардессы "Аэрофлота" перед полетом.
Автором первых рекламных плакатов "Добролета", которые появились еще в 1925 году, стал конструктивист Александр Родченко. Задача ему была поставлена четко: собрать деньги. Так что слоганы он сочинял весьма напористые. К примеру: "Тот не гражданин СССР, кто "Добролета" не акционер".
На фото — стюардессы "Аэрофлота" перед полетом.
В 1930 году общество "Добролет" стало Всесоюзным объединением гражданского воздушного флота при Совете труда и обороны. А два года спустя было преобразовано в Главное управление гражданского воздушного флота при Совете народных комиссаров СССР. Сокращенно — "Аэрофлот".
На фото — дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114 с двумя палубами. На нижней — кухня, снабженная подъемником для подачи блюд в салон.
В 1930 году общество "Добролет" стало Всесоюзным объединением гражданского воздушного флота при Совете труда и обороны. А два года спустя было преобразовано в Главное управление гражданского воздушного флота при Совете народных комиссаров СССР. Сокращенно — "Аэрофлот".
На фото — дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114 с двумя палубами. На нижней — кухня, снабженная подъемником для подачи блюд в салон.
Через 15 лет после основания "Аэрофлот" стал крупнейшим в мире авиаперевозчиком и продержал этот титул до 1991 года. В 1976-м стал первой авиакомпанией в мире, услугами которой воспользовались более 100 миллионов пассажиров.
На фото — стюардесса у макета самолета Boeing 777-300ER.
Через 15 лет после основания "Аэрофлот" стал крупнейшим в мире авиаперевозчиком и продержал этот титул до 1991 года. В 1976-м стал первой авиакомпанией в мире, услугами которой воспользовались более 100 миллионов пассажиров.
На фото — стюардесса у макета самолета Boeing 777-300ER.
В 1980 году "Аэрофлот" назначен официальным авиаперевозчиком летних Олимпийских игр в Москве, а в 2014-м — зимних игр в Сочи.
На фото — конкурс пилотирования Sukhoi Superjet 100 в тренажерном комплексе в аэропорту Шереметьево.
В 1980 году "Аэрофлот" назначен официальным авиаперевозчиком летних Олимпийских игр в Москве, а в 2014-м — зимних игр в Сочи.
На фото — конкурс пилотирования Sukhoi Superjet 100 в тренажерном комплексе в аэропорту Шереметьево.
Чкалов, Римский-Корсаков, Брюллов, Гагарин, Вернадский, Менделеев — начиная с 2003 года самолеты "Аэрофлота" носят имена великих россиян.
На фото — стюардессы на трапе дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900.
Чкалов, Римский-Корсаков, Брюллов, Гагарин, Вернадский, Менделеев — начиная с 2003 года самолеты "Аэрофлота" носят имена великих россиян.
На фото — стюардессы на трапе дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900.
Сегодня, несмотря на непростые для авиации времена, "Аэрофлот" расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, выполняет полеты между регионами страны, минуя Москву. А также развивает субсидированные рейсы, реализует свою программу "плоских тарифов" в города Дальнего Востока и Калининград.
На фото — презентация нового салона самолета Boeing 777.
Сегодня, несмотря на непростые для авиации времена, "Аэрофлот" расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, выполняет полеты между регионами страны, минуя Москву. А также развивает субсидированные рейсы, реализует свою программу "плоских тарифов" в города Дальнего Востока и Калининград.
На фото — презентация нового салона самолета Boeing 777.
В 2022-м, как сообщили в пресс-службе, "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек. Авиакомпания признана лучшей на международных рейсах в 2022 году по итогам опроса пассажиров.
На фото — самолет Boeing 777-300 ER "С. Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во Владивостоке.
В 2022-м, как сообщили в пресс-службе, "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек. Авиакомпания признана лучшей на международных рейсах в 2022 году по итогам опроса пассажиров.
На фото — самолет Boeing 777-300 ER "С. Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во Владивостоке.
Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со столетием. "За прошедшие десятилетия многие поколения аэрофлотовцев внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили на крыло новую технику", — отметил президент.
На фото — презентация самолетов нового типа в парке "Аэрофлота".
Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со столетием. "За прошедшие десятилетия многие поколения аэрофлотовцев внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили на крыло новую технику", — отметил президент.
На фото — презентация самолетов нового типа в парке "Аэрофлота".
В честь юбилея перевозчик запускает ретрорейсы. "Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов прошлого века в достоверных деталях, сервисе и стиле", — говорится в релизе. Таких перелетов будет семь в течение всего года. Первый рейс из столицы в Сочи и обратно полетит 20 марта. Завершится акция в декабре 2023-го.
На фото — обед на первом советском реактивном пассажирском самолете Ту-104.
В честь юбилея перевозчик запускает ретрорейсы. "Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов прошлого века в достоверных деталях, сервисе и стиле", — говорится в релизе. Таких перелетов будет семь в течение всего года. Первый рейс из столицы в Сочи и обратно полетит 20 марта. Завершится акция в декабре 2023-го.
На фото — обед на первом советском реактивном пассажирском самолете Ту-104.
Семнадцатого марта, в день рождения "Аэрофлота", в Шереметьево состоится праздник для пассажиров. Программа насыщенная: флешмоб, дефиле стюардесс в ретроуниформе, выступление кавер-группы с песнями об авиации, а также розыгрыш призов.
Семнадцатого марта, в день рождения "Аэрофлота", в Шереметьево состоится праздник для пассажиров. Программа насыщенная: флешмоб, дефиле стюардесс в ретроуниформе, выступление кавер-группы с песнями об авиации, а также розыгрыш призов.