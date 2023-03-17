https://ria.ru/20230317/aeroflot-1858523858.html

Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием

Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием - РИА Новости, 17.03.2023

Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием

Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со 100-летием, отметив ее вклад в развитие страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:14

2023-03-17T11:14

2023-03-17T11:16

экономика

россия

владимир путин

аэрофлот

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со 100-летием, отметив ее вклад в развитие страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательным событием - 100-летием компании "Аэрофлот - российские авиалинии"... За прошедшие десятилетия многие поколения "аэрофлотовцев" внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили "на крыло" новую технику", - говорится в сообщении. Путин уточнил, что группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в стране авиационный холдинг, в котором трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело. "Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны", - добавил президент. Также глава государства пожелал коллективу и ветеранам компании удачи, благополучия и дальнейших успехов в развитии.

https://ria.ru/20230317/puteshestviya-1858366989.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, аэрофлот