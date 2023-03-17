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Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием - РИА Новости, 17.03.2023
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11:14 17.03.2023 (обновлено: 11:16 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/aeroflot-1858523858.html
Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием
Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием - РИА Новости, 17.03.2023
Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием
Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со 100-летием, отметив ее вклад в развитие страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:14
2023-03-17T11:16
экономика
россия
владимир путин
аэрофлот
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со 100-летием, отметив ее вклад в развитие страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательным событием - 100-летием компании "Аэрофлот - российские авиалинии"... За прошедшие десятилетия многие поколения "аэрофлотовцев" внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили "на крыло" новую технику", - говорится в сообщении. Путин уточнил, что группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в стране авиационный холдинг, в котором трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело. "Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны", - добавил президент. Также глава государства пожелал коллективу и ветеранам компании удачи, благополучия и дальнейших успехов в развитии.
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экономика, россия, владимир путин, аэрофлот
Экономика, Россия, Владимир Путин, Аэрофлот
Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием

Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием, отметив вклад авиакомпании в развитие страны

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 "Д.Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет Airbus A321-211 Д.Рябушинский авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Самолет Airbus A321-211 "Д.Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил компанию "Аэрофлот" со 100-летием, отметив ее вклад в развитие страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательным событием - 100-летием компании "Аэрофлот - российские авиалинии"... За прошедшие десятилетия многие поколения "аэрофлотовцев" внесли поистине уникальный вклад в развитие страны. Они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили "на крыло" новую технику", - говорится в сообщении.
Путин уточнил, что группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в стране авиационный холдинг, в котором трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело. "Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны", - добавил президент.
Также глава государства пожелал коллективу и ветеранам компании удачи, благополучия и дальнейших успехов в развитии.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Названы самые популярные маршруты путешествующих "Аэрофлотом"
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАэрофлот
 
 
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