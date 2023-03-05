https://ria.ru/20230305/aeroflot-1856016297.html

Опрос: "Аэрофлот" признан лучшим международным перевозчиком в 2022 году

Опрос: "Аэрофлот" признан лучшим международным перевозчиком в 2022 году - РИА Новости, 05.03.2023

Опрос: "Аэрофлот" признан лучшим международным перевозчиком в 2022 году

"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией на международных рейсах в 2022 году по итогам опроса пассажиров, проведенного порталом frequentflyers.ru. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T20:55

2023-03-05T20:55

2023-03-05T20:55

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией на международных рейсах в 2022 году по итогам опроса пассажиров, проведенного порталом frequentflyers.ru.В опросе участвовали около 3,5 тысячи человек, более 60% которых относятся к категории часто летающих пассажиров.Лучшей авиакомпанией на международных рейсах, как и в прошлом году, остался "Аэрофлот" (19,23% проголосовавших), сообщает frequentflyers.ru.Российские пассажиры также высоко оценили оставшихся на нашем рынке иностранных перевозчиков: на втором месте Emirates (16,35% голосов) и Turkish Airlines (15,41%). На четвёртом место S7 Airlines (13,67%), пятое место – у Qatar Airways (5,97%), отмечается в исследовании.На внутренних рейсах лучшей авиакомпанией по итогам прошлого года признана "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") с 27,13% голосов. На втором месте сам "Аэрофлот" (24,18% голосов), на третьем - S7 Airlines c 20,08% голосов.Национальный перевозчик продолжает лидировать в категории "бортпитание" (43,10% голосов). Второе место участники опроса отдали S7 (30,94%). "Россия" собрала в этой категории 10,84% голосов. По бортовой системе развлечений "Аэрофлот" также занимает доминирующую позицию в оценках - 79,6% голосов.С минимальным перевесом "Аэрофлот" обошёл S7 в номинации "лучшая бонусная программа": 46,28% против 45,05%. "При этом сами бонусные программы за год не поменялись, так что объяснение этому может быть только одно: "Аэрофлот" в конце 2022 года продлил всем ранее полученные статусы ещё на год, и это был действительно хороший стимул сохранить лояльность", - заключили в frequentflyers.ru.

https://ria.ru/20230126/aeroflot-1847547633.html

https://ria.ru/20221222/aeroflot-1840458416.html

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