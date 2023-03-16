https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html

СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением

СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением

Военные потери Украины так серьезны, что командующим придется решать, отправить ли военных в Артемовск или использовать их для контрнаступления, сообщила газета РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:45

2023-03-16T16:45

2023-03-16T16:45

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военные потери Украины так серьезны, что командующим придется решать, отправить ли военных в Артемовск или использовать их для контрнаступления, сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Украинские потери были настолько серьезными, что командующим придется решать, отправить ли подразделения на защиту Бахмута (Артемовска) или использовать их в весеннем наступлении", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, на данный момент администрация президента США Джо Байдена уверена, что затраты боеприпасов и потери Украины в районе Артемовска не поставят под угрозу планируемое весеннее контрнаступление. "Но чем дольше длится сражение, тем больше вероятность, что это (мнение Белого дома) изменится", - добавляет издание. Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.

https://ria.ru/20230316/poteri-1858199193.html

https://ria.ru/20230316/polyanskiy-1858191199.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр