Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/vsu-1858362565.html
СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением
СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением
Военные потери Украины так серьезны, что командующим придется решать, отправить ли военных в Артемовск или использовать их для контрнаступления, сообщила газета РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:45
2023-03-16T16:45
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857850708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19711cb99a54f3ca5102f3c70bc74d0b.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военные потери Украины так серьезны, что командующим придется решать, отправить ли военных в Артемовск или использовать их для контрнаступления, сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Украинские потери были настолько серьезными, что командующим придется решать, отправить ли подразделения на защиту Бахмута (Артемовска) или использовать их в весеннем наступлении", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, на данный момент администрация президента США Джо Байдена уверена, что затраты боеприпасов и потери Украины в районе Артемовска не поставят под угрозу планируемое весеннее контрнаступление. "Но чем дольше длится сражение, тем больше вероятность, что это (мнение Белого дома) изменится", - добавляет издание. Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.
https://ria.ru/20230316/poteri-1858199193.html
https://ria.ru/20230316/polyanskiy-1858191199.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857850708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_417114de73fbb4b83231607502a1ae1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Киеву из-за потерь придется выбирать между Артемовском и наступлением

NYT: Киеву из-за потерь придется решать, отправлять военных в Артемовск или в наступление

© AP Photo / LibkosМедики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Libkos
Медики транспортируют раненного украинского военного в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военные потери Украины так серьезны, что командующим придется решать, отправить ли военных в Артемовск или использовать их для контрнаступления, сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников.
"Украинские потери были настолько серьезными, что командующим придется решать, отправить ли подразделения на защиту Бахмута (Артемовска) или использовать их в весеннем наступлении", - говорится в сообщении издания.
Медики эвакуируют раненого украинского солдата под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ
Вчера, 08:43
Согласно газете, на данный момент администрация президента США Джо Байдена уверена, что затраты боеприпасов и потери Украины в районе Артемовска не поставят под угрозу планируемое весеннее контрнаступление. "Но чем дольше длится сражение, тем больше вероятность, что это (мнение Белого дома) изменится", - добавляет издание.
Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Полянский предсказал серьезные военные свершения не в пользу Украины
Вчера, 07:25
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.
Высадка десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Решающая битва за Россию назначена на весну
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала