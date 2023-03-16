https://ria.ru/20230316/vr-proekty-1858004659.html

VR-проекты РИА Новости представили на инклюзивном спортивном турнире

VR-проекты РИА Новости представили на инклюзивном спортивном турнире - РИА Новости, 16.03.2023

VR-проекты РИА Новости представили на инклюзивном спортивном турнире

VR-проекты РИА Новости представлены на спортивном турнире для детей с ограниченным возможностями, организованном благотворительным и социальным проектом "Мир... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:00

2023-03-16T12:00

2023-03-16T12:00

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. VR-проекты РИА Новости представлены на спортивном турнире для детей с ограниченным возможностями, организованном благотворительным и социальным проектом "Мир уникальных геймеров" в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА."Международный инклюзивный турнир-дуатлон по интерактивному и классическому футболу Россия-Африканские страны для детей, подростков и молодёжи с Неограниченными возможностями" проводит сегодня АНО "Уникальный мир" при поддержке Федерации компьютерного спорта России и Российского Футбольного Союза.Турнир совмещает реальный и виртуальный футбол, также для профориентации и социализации его участников с ограниченными возможностями здоровья запущена специальная экспозиция с достижениями и новинками из области робототехники, VR-технологий, 3D-сканирования и других технических направлений.На экспозиции представлены два документальных исторических квеста в формате виртуальной реальности, созданные РИА Новости в партнёрстве с ведущими музеями страны — "VR-археология. Тайны Куликова поля" и "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"". Они вышли в конце 2022 года и уже привлекли внимание тысяч посетителей музеев и участников молодежных мероприятий."VR-археология: тайны Куликова поля" — интерактивный квест в виртуальной реальности, позволяющий примерить на себя роли современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, окажется на месте раскопок и найдет десятки уникальных артефактов, которые можно изучить и "отреставрировать", а также создать оружие и амуницию русских воинов XIV века. В выставочной версии квеста пользователь окажется на стрельбище Куликова поля и сможет отточить мастерство стрельбы из боевого лука."Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" — документальный VR-квест о великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. В нем рассказывается о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота, и у пользователя есть возможность побывать в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и у берегов США, а также встретиться с императором Александром I и великими русскими моряками-исследователями. Выставочная версия квеста включает три сцены: пользователь сможет узнать о тонкостях торговли с туземцами острова Нуку-Хива и выковать топор для вождя их племени, стать участником битвы на Балтике или выстроить маршрут по звездам, чтобы успешно завершить кругосветное плавание.

https://ria.ru/20230124/vystavka-forum-1847017267.html

https://ria.ru/20230202/vr-proekty-1848937030.html

россия

кронштадт

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, кронштадт, китай, миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, технологии, спорт, инклюзия