VR-проекты РИА Новости представили на инклюзивном спортивном турнире
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастнице надевают очки виртуальной реальности на выставке "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле"
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. VR-проекты РИА Новости представлены на спортивном турнире для детей с ограниченным возможностями, организованном благотворительным и социальным проектом "Мир уникальных геймеров" в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
"Международный инклюзивный турнир-дуатлон по интерактивному и классическому футболу Россия-Африканские страны для детей, подростков и молодёжи с Неограниченными возможностями" проводит сегодня АНО "Уникальный мир" при поддержке Федерации компьютерного спорта России и Российского Футбольного Союза.
"Международный инклюзивный турнир-дуатлон по интерактивному и классическому футболу Россия-Африканские страны для детей, подростков и молодёжи с Неограниченными возможностями" проводит сегодня АНО "Уникальный мир" при поддержке Федерации компьютерного спорта России и Российского Футбольного Союза.
Турнир совмещает реальный и виртуальный футбол, также для профориентации и социализации его участников с ограниченными возможностями здоровья запущена специальная экспозиция с достижениями и новинками из области робототехники, VR-технологий, 3D-сканирования и других технических направлений.
На экспозиции представлены два документальных исторических квеста в формате виртуальной реальности, созданные РИА Новости в партнёрстве с ведущими музеями страны — "VR-археология. Тайны Куликова поля" и "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"". Они вышли в конце 2022 года и уже привлекли внимание тысяч посетителей музеев и участников молодежных мероприятий.
"VR-археология: тайны Куликова поля" — интерактивный квест в виртуальной реальности, позволяющий примерить на себя роли современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, окажется на месте раскопок и найдет десятки уникальных артефактов, которые можно изучить и "отреставрировать", а также создать оружие и амуницию русских воинов XIV века. В выставочной версии квеста пользователь окажется на стрельбище Куликова поля и сможет отточить мастерство стрельбы из боевого лука.
"Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" — документальный VR-квест о великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. В нем рассказывается о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота, и у пользователя есть возможность побывать в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и у берегов США, а также встретиться с императором Александром I и великими русскими моряками-исследователями. Выставочная версия квеста включает три сцены: пользователь сможет узнать о тонкостях торговли с туземцами острова Нуку-Хива и выковать топор для вождя их племени, стать участником битвы на Балтике или выстроить маршрут по звездам, чтобы успешно завершить кругосветное плавание.