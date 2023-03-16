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В Москве на выставке в Гостином Дворе представили лучшие вина России

В Москве на выставке в Гостином Дворе представили лучшие вина России - РИА Новости, 16.03.2023

В Москве на выставке в Гостином Дворе представили лучшие вина России

В Москве в Гостином Дворе с 15 по 17 марта проходит выставка Vinspiration, объединившая винодельческий и гастрономические рынки, а также позволяющая узнать... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:47

2023-03-16T11:47

2023-03-16T18:57

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Москве в Гостином Дворе с 15 по 17 марта проходит выставка Vinspiration, объединившая винодельческий и гастрономические рынки, а также позволяющая узнать больше об энотуризме. О том, где можно попробовать лучшие вина и крепкие напитки, произведенные в нашей стране и не только, поучаствовать в дегустациях сыров и мастер-классах, а также запланировать путешествие в одно из российских хозяйств, — в материале РИА Новости.Робот-сомелье и винный поезд"Дегустации у нас проводятся каждый день и зимой и летом", — рассказывают представители крымской винодельни Павла Швеца, где производят биодинамические напитки. Есть программы для групп, индивидуальных туристов.В Chateau Tamagne предлагают на выбор много путешествий — и интерактивный, и эногастрономический маршрут и, например, программу "От саженца до бутылки". Как рассказали представители хозяйства, они будут участвовать в первом тематическом круизе РЖД "К виноградникам у моря".Открывшийся в 2021 году в Ялте Winepark удивил: на выставке представлено вино, созданное с помощью искусственного интеллекта. Можно попробовать. На стенде публику приветствует робот-сомелье. Рассказывают и про новый шатер-бар с видом на виноградники на территории Winepark. Средний чек, как уверяют, на уровне 400 рублей.Линейка "Абрау-Дюрсо" (завод шампанских вин, кстати, занял в этом году первое место в рейтинге 50 Best Tastes of Russia) представлена неожиданно: Az Abrau. Еще в 2021-м группа компаний "Абрау-Дюрсо" стала победителем приватизационного конкурсa на приобретение винного завода "АСК Шеки Шараб" в Шекинском районе Азербайджана.Представитель показывает вина, для производства которых используются автохтонные сорта: "мадраса" — красный и "баяншира" — белый. "Последний похож на наш сибирьковый, получаются легкие и питкие летние вина", — объясняет он. Там же представлен портвейн "Агдам", на азербайджанском заводе удалось найти мастера, который помнит рецептуру времен СССР.Про коньяк и сырыКак рассказывает Галина Розенштейн, сотрудник "Винного гида России", в этом году в издании представлено семь регионов. Планируется, что будет больше. Говоря об открытиях последних лет, она упоминает Дагестан. Там не так давно появилась новая компания — "Дербент Вино". "Мы видим, что и старейшие предприятия активно закупают новое оборудование, стремятся существенно улучшить качество", — говорит она. Сейчас Дагестан — не только про коньяк.Представители компании "Дербент Вино" рассказывают об экскурсиях, в том числе тех, где можно объединить и дегустации, и виноградники, и обед в традиционном стиле с шашлыком и видом на Каспий. А также делятся особенностями приморских, предгорных и горных терруаров. Можно продегустировать и понять, чем отличается дагестанский рислинг от, скажем, краснодарского.Коньяки и другие крепкие алкогольные напитки в Гостином Дворе также представлены, есть и сидры, и, конечно же, продукция фермерских хозяйств."У нас — одна из самых древних пород молочных коров в мире — джерсейская", — рассказывают на стенде "Сальково". В фермерское хозяйство под Сергиевым Посадом можно приехать на день, посмотреть, как все устроено. На стенде сыров Dürr шеф-повар угощает гостей бутербродами с раклетом. Также есть возможность попробовать устрицы, гребешки, но уже за отдельную плату.Кроме того, на Vinspiration интересно зайти и на лекции. Например, будет представлен авторский винный гид Артура Саркисяна. Руководитель Nesterov Winery Анна Нестерова расскажет об эногастрономических хитростях, винодел хозяйства "Шумринка" Роман Логунов — об особенностях терруара. А 17 марта на выставке представят цимлянские вина — те самые, легендарные, о которых писал Александр Пушкин, а еще расскажут о ценообразовании напитка.

https://ria.ru/20230309/vinodelni-1856718347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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