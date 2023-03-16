https://ria.ru/20230316/ukraina-1858262295.html

СМИ назвали условие, при котором Киев начнут призывать к диалогу

СМИ назвали условие, при котором Киев начнут призывать к диалогу - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ назвали условие, при котором Киев начнут призывать к диалогу

Давление на Украину по поводу необходимости показать результаты на поле боя растет, Киев осознает, что если летом не будет прогресса, последуют призывы к... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:34

2023-03-16T12:34

2023-03-16T12:34

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Давление на Украину по поводу необходимости показать результаты на поле боя растет, Киев осознает, что если летом не будет прогресса, последуют призывы к уступкам и началу диалога, пишет испанская газета Mundo. "Киев чувствует растущее давление, что нужно показать результаты на поле боя, когда придет время. Он знает, что если этим летом не будет продвижений, появятся голоса, призывающие к диалогу, то есть уступкам, в краткосрочной перспективе", - говорится в статье. Газета Politico ранее сообщила, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

https://ria.ru/20230314/nastuplenie-1857768049.html

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857563150.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр