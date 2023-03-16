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СМИ назвали условие, при котором Киев начнут призывать к диалогу - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858262295.html
СМИ назвали условие, при котором Киев начнут призывать к диалогу
СМИ назвали условие, при котором Киев начнут призывать к диалогу - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ назвали условие, при котором Киев начнут призывать к диалогу
Давление на Украину по поводу необходимости показать результаты на поле боя растет, Киев осознает, что если летом не будет прогресса, последуют призывы к... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:34
2023-03-16T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Давление на Украину по поводу необходимости показать результаты на поле боя растет, Киев осознает, что если летом не будет прогресса, последуют призывы к уступкам и началу диалога, пишет испанская газета Mundo. "Киев чувствует растущее давление, что нужно показать результаты на поле боя, когда придет время. Он знает, что если этим летом не будет продвижений, появятся голоса, призывающие к диалогу, то есть уступкам, в краткосрочной перспективе", - говорится в статье. Газета Politico ранее сообщила, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ назвали условие, при котором Киев начнут призывать к диалогу

Mundo: Киев начнут призывать к диалогу, если к лету у него не будет успехов на поле боя

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Давление на Украину по поводу необходимости показать результаты на поле боя растет, Киев осознает, что если летом не будет прогресса, последуют призывы к уступкам и началу диалога, пишет испанская газета Mundo.
"Киев чувствует растущее давление, что нужно показать результаты на поле боя, когда придет время. Он знает, что если этим летом не будет продвижений, появятся голоса, призывающие к диалогу, то есть уступкам, в краткосрочной перспективе", - говорится в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Цели обозначены. Киев перешел к новой тактике
Вчера, 08:00
Газета Politico ранее сообщила, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю.
Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе
14 марта, 13:27
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"Все очень тяжело". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского
13 марта, 15:32
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Высадка десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Решающая битва за Россию назначена на весну
28 февраля, 08:00
 
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