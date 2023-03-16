Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела
Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела за неуплату налогов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) разместила в своей соцсети пост, в котором попрощалась с подписчиками и поблагодарила их за внимание.
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"Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно, когда телефон в руках последние минуты. Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти семь лет со мной. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать", – написала автор фитнес-марафонов.
Чекалина добавила, что не может прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также не знает, когда будет на связи.
Седьмого марта Лерчек обвинили в уклонении от налогов. Сообщалось, что она не выплатила государству более 300 миллионов рублей.
Ранее стало известно о том, что на Чекалину и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. Таким образом, они "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".