https://ria.ru/20230316/lerchek-1858407885.html

Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела

Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела - РИА Новости, 16.03.2023

Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) разместила в своей соцсети пост, в котором попрощалась с подписчиками и поблагодарила их за внимание. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T19:01

2023-03-16T19:01

2023-03-16T19:01

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валерия чекалина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) разместила в своей соцсети пост, в котором попрощалась с подписчиками и поблагодарила их за внимание. Чекалина добавила, что не может прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также не знает, когда будет на связи. Седьмого марта Лерчек обвинили в уклонении от налогов. Сообщалось, что она не выплатила государству более 300 миллионов рублей.Ранее стало известно о том, что на Чекалину и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. Таким образом, они "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

https://ria.ru/20230316/arest-1858351602.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости, валерия чекалина