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Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела - РИА Новости, 16.03.2023
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Шоубиз
 
19:01 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/lerchek-1858407885.html
Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела
Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела - РИА Новости, 16.03.2023
Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) разместила в своей соцсети пост, в котором попрощалась с подписчиками и поблагодарила их за внимание. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:01
2023-03-16T19:01
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
валерия чекалина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) разместила в своей соцсети пост, в котором попрощалась с подписчиками и поблагодарила их за внимание. Чекалина добавила, что не может прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также не знает, когда будет на связи. Седьмого марта Лерчек обвинили в уклонении от налогов. Сообщалось, что она не выплатила государству более 300 миллионов рублей.Ранее стало известно о том, что на Чекалину и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. Таким образом, они "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
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шоу-бизнес, знаменитости, валерия чекалина
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Валерия Чекалина
Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела

Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела за неуплату налогов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) разместила в своей соцсети пост, в котором попрощалась с подписчиками и поблагодарила их за внимание.
«

"Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно, когда телефон в руках последние минуты. Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти семь лет со мной. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать", – написала автор фитнес-марафонов.

Чекалина добавила, что не может прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также не знает, когда будет на связи.
Седьмого марта Лерчек обвинили в уклонении от налогов. Сообщалось, что она не выплатила государству более 300 миллионов рублей.
Ранее стало известно о том, что на Чекалину и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. Таким образом, они "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
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