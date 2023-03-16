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Пашинян заявил о роли России в пресечении катастрофы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 16.03.2023
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12:24 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/karabakh-1858258784.html
Пашинян заявил о роли России в пресечении катастрофы в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил о роли России в пресечении катастрофы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 16.03.2023
Пашинян заявил о роли России в пресечении катастрофы в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об особой роли РФ в пресечении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:24
2023-03-16T12:24
в мире
россия
нагорный карабах
армения
сергей лавров
никол пашинян
оон
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ЕРЕВАН, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об особой роли РФ в пресечении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. "Не могу не отметить особую роль, вклад миротворческого контингента РФ в том, что возникший из-за незаконной блокады Лачинского коридора с 12 декабря гуманитарный кризис не перерос в гуманитарную катастрофу. Хочу поблагодарить за эти усилия", - сказал Пашинян. Он отметил, что Россия трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года "официально констатировала угрозу массовых убийств гражданского населения в Нагорном Карабахе и взяла на себя роль гаранта безопасности народа и гражданской инфраструктуры". "Мы надеемся, что РФ выполнит указанную функцию полноценно, но, если наш друг и союзник - Российская Федерация, по какой-либо объективной причине не может выполнять эту функцию, думаю, она сама должна обратиться в Совет безопасности ООН, предупредив об угрозе массовых убийств гражданского населения и уничтожения инфраструктуры и для недопущения этого (заявить - ред.) о необходимости дополнительных механизмов" - сказал Пашинян. Он добавил, что "азербайджанская государственная и окологосударственная пропаганда долгое время создает информационный фон для широкомасштабного нападения в Карабахе". По словам премьера, Ереван по-прежнему считает, что "азербайджанское военно-политическое руководство готовит этнические чистки и геноцид" в Карабахе. Пашинян отметил, что поручил МИД задействовать международные механизмы предупреждения геноцида, в частности, в рамках ООН. Глава правительства обвинил Азербайджан в попытке срыва диалога между Баку и Степанакертом, отметив важность международного механизма такого диалога. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Ранее на подобные заявления министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе четко выполняют свои задачи, но ситуация на земле очень непростая.
https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857792107.html
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в мире, россия, нагорный карабах, армения, сергей лавров, никол пашинян, оон
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Армения, Сергей Лавров, Никол Пашинян, ООН
Пашинян заявил о роли России в пресечении катастрофы в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о роли России в пресечении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об особой роли РФ в пресечении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.
"Не могу не отметить особую роль, вклад миротворческого контингента РФ в том, что возникший из-за незаконной блокады Лачинского коридора с 12 декабря гуманитарный кризис не перерос в гуманитарную катастрофу. Хочу поблагодарить за эти усилия", - сказал Пашинян.
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Он отметил, что Россия трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года "официально констатировала угрозу массовых убийств гражданского населения в Нагорном Карабахе и взяла на себя роль гаранта безопасности народа и гражданской инфраструктуры".
"Мы надеемся, что РФ выполнит указанную функцию полноценно, но, если наш друг и союзник - Российская Федерация, по какой-либо объективной причине не может выполнять эту функцию, думаю, она сама должна обратиться в Совет безопасности ООН, предупредив об угрозе массовых убийств гражданского населения и уничтожения инфраструктуры и для недопущения этого (заявить - ред.) о необходимости дополнительных механизмов" - сказал Пашинян.
Он добавил, что "азербайджанская государственная и окологосударственная пропаганда долгое время создает информационный фон для широкомасштабного нападения в Карабахе". По словам премьера, Ереван по-прежнему считает, что "азербайджанское военно-политическое руководство готовит этнические чистки и геноцид" в Карабахе. Пашинян отметил, что поручил МИД задействовать международные механизмы предупреждения геноцида, в частности, в рамках ООН.
Глава правительства обвинил Азербайджан в попытке срыва диалога между Баку и Степанакертом, отметив важность международного механизма такого диалога.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Ранее на подобные заявления министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе четко выполняют свои задачи, но ситуация на земле очень непростая.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
14 марта, 14:57
 
В миреРоссияНагорный КарабахАрменияСергей ЛавровНикол ПашинянООН
 
 
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