Пашинян заявил о роли России в пресечении катастрофы в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил о роли России в пресечении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об особой роли РФ в пресечении гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.
"Не могу не отметить особую роль, вклад миротворческого контингента РФ в том, что возникший из-за незаконной блокады Лачинского коридора с 12 декабря гуманитарный кризис не перерос в гуманитарную катастрофу. Хочу поблагодарить за эти усилия", - сказал Пашинян.
Он отметил, что Россия трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года "официально констатировала угрозу массовых убийств гражданского населения в Нагорном Карабахе и взяла на себя роль гаранта безопасности народа и гражданской инфраструктуры".
"Мы надеемся, что РФ выполнит указанную функцию полноценно, но, если наш друг и союзник - Российская Федерация, по какой-либо объективной причине не может выполнять эту функцию, думаю, она сама должна обратиться в Совет безопасности ООН, предупредив об угрозе массовых убийств гражданского населения и уничтожения инфраструктуры и для недопущения этого (заявить - ред.) о необходимости дополнительных механизмов" - сказал Пашинян.
Он добавил, что "азербайджанская государственная и окологосударственная пропаганда долгое время создает информационный фон для широкомасштабного нападения в Карабахе". По словам премьера, Ереван по-прежнему считает, что "азербайджанское военно-политическое руководство готовит этнические чистки и геноцид" в Карабахе. Пашинян отметил, что поручил МИД задействовать международные механизмы предупреждения геноцида, в частности, в рамках ООН.
Глава правительства обвинил Азербайджан в попытке срыва диалога между Баку и Степанакертом, отметив важность международного механизма такого диалога.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Ранее на подобные заявления министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе четко выполняют свои задачи, но ситуация на земле очень непростая.