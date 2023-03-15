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Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода - РИА Новости, 15.03.2023
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08:31 15.03.2023 (обновлено: 09:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857931386.html
Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода
Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода
Зимбабве рассчитывает на помощь РФ в строительстве нефтепровода, железных дорог и ГЭС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:31
2023-03-15T09:08
экономика
россия
зимбабве
мозамбик
кристофер мутсвангва
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве рассчитывает на помощь РФ в строительстве нефтепровода, железных дорог и ГЭС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Мы могли бы сотрудничать по невозобновляемым источникам энергии – Зимбабве занимается разведкой нефти, но пока импортирует ее. Россия могла бы помочь нам в строительстве нефтепровода в Мозамбик", - сказал он. "Наша страна не имеет выхода к морю, однако нам нужна инфраструктура для выхода к морю через Мозамбик, чтобы можно было экспортировать нашу продукцию по морю. Мы могли бы сотрудничать с Россией в сфере логистики – строительстве портов, железных дорог, генерации и распределении электричества, а также в гидроэнергетике", - добавил он. Мутсвангва подчеркнул, что строительство транспортной инфраструктуры позволит сблизить Евразию и Африки и снизит влияние Запада на континенте. "Рядом с нами находятся такие крупные страны, как Китай, Индия, Иран, Турция, ЮАР. Все эти страны могут быть соединены как по суше, так и по воздуху – дорогами, железнодорожными и авиаперевозками… Нам нужно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы не зависеть от Запада и морских путей", - добавил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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экономика, россия, зимбабве, мозамбик, кристофер мутсвангва
Экономика, Россия, Зимбабве, Мозамбик, Кристофер Мутсвангва
Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода

Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода и железных дорог

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкВид на город Хараре
Вид на город Хараре - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве рассчитывает на помощь РФ в строительстве нефтепровода, железных дорог и ГЭС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Мы могли бы сотрудничать по невозобновляемым источникам энергии – Зимбабве занимается разведкой нефти, но пока импортирует ее. Россия могла бы помочь нам в строительстве нефтепровода в Мозамбик", - сказал он.
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"Наша страна не имеет выхода к морю, однако нам нужна инфраструктура для выхода к морю через Мозамбик, чтобы можно было экспортировать нашу продукцию по морю. Мы могли бы сотрудничать с Россией в сфере логистики – строительстве портов, железных дорог, генерации и распределении электричества, а также в гидроэнергетике", - добавил он.
Мутсвангва подчеркнул, что строительство транспортной инфраструктуры позволит сблизить Евразию и Африки и снизит влияние Запада на континенте.
"Рядом с нами находятся такие крупные страны, как Китай, Индия, Иран, Турция, ЮАР. Все эти страны могут быть соединены как по суше, так и по воздуху – дорогами, железнодорожными и авиаперевозками… Нам нужно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы не зависеть от Запада и морских путей", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
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ЭкономикаРоссияЗимбабвеМозамбикКристофер Мутсвангва
 
 
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