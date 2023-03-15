https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857931386.html

Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода

Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода - РИА Новости, 15.03.2023

Зимбабве надеется на помощь России в строительстве нефтепровода

Зимбабве рассчитывает на помощь РФ в строительстве нефтепровода, железных дорог и ГЭС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:31

2023-03-15T08:31

2023-03-15T09:08

экономика

россия

зимбабве

мозамбик

кристофер мутсвангва

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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве рассчитывает на помощь РФ в строительстве нефтепровода, железных дорог и ГЭС, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Мы могли бы сотрудничать по невозобновляемым источникам энергии – Зимбабве занимается разведкой нефти, но пока импортирует ее. Россия могла бы помочь нам в строительстве нефтепровода в Мозамбик", - сказал он. "Наша страна не имеет выхода к морю, однако нам нужна инфраструктура для выхода к морю через Мозамбик, чтобы можно было экспортировать нашу продукцию по морю. Мы могли бы сотрудничать с Россией в сфере логистики – строительстве портов, железных дорог, генерации и распределении электричества, а также в гидроэнергетике", - добавил он. Мутсвангва подчеркнул, что строительство транспортной инфраструктуры позволит сблизить Евразию и Африки и снизит влияние Запада на континенте. "Рядом с нами находятся такие крупные страны, как Китай, Индия, Иран, Турция, ЮАР. Все эти страны могут быть соединены как по суше, так и по воздуху – дорогами, железнодорожными и авиаперевозками… Нам нужно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы не зависеть от Запада и морских путей", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857930153.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, зимбабве, мозамбик, кристофер мутсвангва