https://ria.ru/20230315/mutsvangva-1857764625.html

Кристофер Мутсвангва: Африка стала свободной благодаря России

Кристофер Мутсвангва: Африка стала свободной благодаря России - РИА Новости, 15.03.2023

Кристофер Мутсвангва: Африка стала свободной благодаря России

Зимбабве ценит исторические связи с Россией, которая подготовила около четверти командного состава армии страны, заявил корреспонденту РИА Новости Дарье... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:00

2023-03-15T09:00

2023-03-15T09:00

интервью

россия

зимбабве

африка

эммерсон мнангагва

брикс

swift

алроса

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Зимбабве ценит исторические связи с Россией, которая подготовила около четверти командного состава армии страны, заявил корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. В эксклюзивном интервью он рассказал, как Москва могла бы помочь Хараре в развитии сельского хозяйства, энергетики и промышленности, о возможности перехода двух стран на расчеты в национальных валютах и о желании Зимбабве стать членом БРИКС.– Господин Мутсвангва, на днях вы участвовали в переговорах с делегацией Свердловской области во главе с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Какие вопросы обсуждались и удалось ли прийти к каким-то договоренностям?– Российская делегация приехала с конкретными планами по экономическому сотрудничеству между Россией и Зимбабве. Переговоры прошли очень успешно, мы обсудили несколько сфер, в которых могли бы сотрудничать наши регионы. В центре переговоров было потенциальное сотрудничество Свердловской области и нашей провинции Мидлендс, которая всегда славилась сталелитейной индустрией. Двадцать лет назад индустрия пришла в упадок, но сейчас мы ее восстанавливаем и строим сталелитейный завод, который готов уже на 60%. В этом году мы рассчитываем приступить к производству стали, среди наших инвесторов есть крупнейшая в мире металлургическая компания. У нас есть все необходимые ресурсы для производства стали, они расположены как раз в провинции Мидлендс – более 500 километров, где сосредоточены залежи железной руды превосходного качества, одной из лучших в мире. У нас также есть залежи коксующегося угля на западе Зимбабве, все это нужно для производства стали.Свердловская область – регион России, специализирующийся на металлургии, он имеет давние традиции производства чугуна и стали. Поэтому нам очень интересно позаимствовать российский опыт, чтобы стать ключевым игроком в производстве стали. Мы хотим производить оборудование для нефтегазовой отрасли: трубы, различное оборудование, помимо этого электрические провода, строительную технику. Зимбабве намерена стать игроком на рынке зеленой энергетики, а так как у нас есть большие залежи лития, мы могли бы производить комплектующие для электромобилей. Масштаб потенциального сотрудничества с Россией очень широкий, и делегация прибыла в правильное время.– Ведутся ли переговоры о совместном предприятии между РФ и Зимбабве в металлургической области?– Именно! Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки. Объем инвестиций, которые сейчас поступают в сталелитейную отрасль Зимбабве, составляет более полутора-двух миллиардов долларов на первом этапе, и мы намерены вывести финансирование на уровень 15 миллиардов долларов, что позволит нам не только насытить внутренний рынок, но и поставлять нашу продукцию на экспорт. Можно основать совместное предприятие, а можно и построить завод, который будет на 100% принадлежать компаниям из Екатеринбурга. Зимбабве может стать отправной точкой для экспорта их продукции в другие страны Африки. Рынок металлургических изделий в Африке растет, население только молодеет, поэтому нам понадобится много стали. Зимбабве может снабдить ею не только местный и африканский, но и мировой рынок.– Москва и Хараре успешно сотрудничают в алмазодобывающей отрасли, в Зимбабве работает российская компания "Алроса". Какие еще существуют перспективы для сотрудничества в области минеральных ресурсов между нашими странами?– Зимбабве сейчас вышла на четвертое место по добыче алмазов в мире. Мы работаем с "Алросой", они занимаются геологоразведкой. Мы настроены и дальше работать с российскими компаниями, занимающимися добычей и обработкой алмазов. Эта индустрия очень хорошо развита в России. Когда я был в Москве, я встречался с представителями "Алросы", поскольку возглавлял комиссию по сотрудничеству в области минеральных ресурсов Зимбабве. Это еще одна отрасль, в которой мы могли бы работать.Другая сфера – это добыча лития. Зимбабве входит в пятерку стран, обладающих крупнейшими залежами лития. А постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит нам развивать сотрудничество с Россией, которая является крупнейшим игроком в энергетике в мире.Кроме того, мы могли бы сотрудничать по невозобновляемым источникам энергии – Зимбабве занимается разведкой нефти, но пока импортирует ее. Россия могла бы помочь нам в строительстве нефтепровода в Мозамбик. Мы призываем Свердловскую область помочь нам в строительстве, чтобы мы могли гарантированно получать нефть из Мозамбика. Наша страна не имеет выхода к морю, однако нам нужна инфраструктура для выхода к морю через Мозамбик, чтобы можно было экспортировать нашу продукцию по морю. Мы могли бы сотрудничать с Россией в сфере логистики: строительстве портов, железных дорог, генерации и распределении электричества, а также в гидроэнергетике. Зимбабве сейчас находится на пороге большого экономического скачка, иностранные инвестиции составляют большой объем.– Ведет ли Зимбабве переговоры с "Русгидро"?– Мы бы хотели, чтобы российские компании мирового класса присоединялись к проектам китайских компаний в Зимбабве. Еще здесь ведут бизнес турецкие и канадские компании. Зимбабве открыта для бизнеса, инвестиции поступают из разных стран и в разные сферы. Мы видим много потенциальных возможностей в сотрудничестве с Россией, которые позволят нам укрепить нашу дружбу, насчитывающую много лет. Мы были друзьями в политической сфере, а теперь мы хотим развивать и экономическое сотрудничество. Потому что это может изменить жизни людей. Мы приветствуем инвестиции из России.– Недавно Зимбабве в партнерстве с "Роскосмосом" запустила несколько спутников. Планируются ли еще проекты в этой области?– Мы знаем, что Россия – главная страна в сфере освоения космоса, она была первой, кто начал развивать космическую программу, первой отправила космонавта Юрия Гагарина. Мы же только недавно создали космическое агентство и работаем с другими странами, чтобы запускать небольшие спутники. Нам кажется, что эта отрасль очень перспективна, и мы хотим диверсифицировать наших партнеров: работать не только с Японией, с США, с Китаем. Россия всегда была лидером в космических технологиях, а Зимбабве – самая образованная страна на африканском континенте. Уровень грамотности у нас составляет 95%, и зимбабвийские специалисты работают по всему миру, поскольку из-за санкций США у нас в стране было не так много возможностей для реализации, и те, кто получил хорошее образование, предпочитали находить работу в Австралии, Канаде, ЮАР, Великобритании, на Ближнем Востоке – в ОАЭ, а также в России. Многие зимбабвийцы работают за границей, но поскольку сейчас наша экономика развивается, мы зовем их вернуться домой. Сейчас у нас очень хороший технологический и научный потенциал для сотрудничества с такими продвинутыми странами, как Россия. Мы можем работать вместе, чтобы развивать потенциал наших кадров.Многие зимбабвийцы учатся в России. Кстати, из-за тесных исторических связей с СССР четверть наших военных, особенно среди командного состава, учились в России. Так что Зимбабве – одна из самых дружелюбных по отношению к России стран, имеющая связи даже на уровне военных, что отсылает нас во времена борьбы за независимость. У нас есть русскоговорящие сограждане, которые помогут наладить экономические отношения между двумя странами. Россия очень поддерживала нас во времена борьбы за независимость в военном плане.– В Зимбабве ведь скоро будет установлен памятник советской армии, посвященный победе в Великой Отечественной войне?– Да, мой коллега, директор Музея освобождения Африки Кваме Музавази был в Москве и обсуждал этот проект. Мы чтим русских людей, они всегда были очень миролюбивы, но всегда становились жертвами войн, пережили несколько больших вторжений, поэтому им всегда приходилось отстаивать свою страну. Еще в 1917 году Россия стала первой европейской страной, которая направляла оружие в страны третьего мира. Россия давала Азии и Африке оружие для борьбы за независимость, и это сыграло важную историческую роль. Именно благодаря России Африка свободна. Если бы не Россия и ее поддержка, мы бы еще долго не увидели независимости. Россия дала нам возможность стать независимыми в военном плане, стать теми, кто мы есть. Теперь мы – свободные страны и всегда с благодарностью будем вспоминать о том, что сделали русские люди для нас.– Между РФ и Зимбабве действует соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве. Какую военную технику Хараре покупает у Москвы? Планирует ли увеличивать закупки?–Да, мы закупаем в России авиационную технику и хотим покупать еще. Наше военное сотрудничество находится на очень высоком уровне, как я уже сказал, четверть наших генералов прошли обучение в России, когда еще были молодыми людьми, во времена борьбы за независимость. Так что есть историческая почва для дружбы между нашими армиями. Мы с уважением относимся к российскому оборудованию. Западное оборудование, наоборот: мы покупаем самолеты, а они потом вводят против нас санкции, и мы не можем покупать запчасти. Мы когда-то купили самолеты в Великобритании, но они уже давно не на ходу.Россия не вводит санкции против других стран. Наоборот, когда против Зимбабве вводили санкции, Россия всегда использовала право вето, чтобы предотвратить санкции, которые вводились против Ирака, против Ливии. Мы очень благодарны за эту политику России в Совбезе ООН по защите Зимбабве. Теперь мы хотим превратить эти дружественные отношения между народами России и Зимбабве в успешное экономическое сотрудничество. Наша страна вошла в новый этап при президенте Эммерсоне Мнангагве, экономика развивается семимильными шагами. Скоро мы станем самой быстрорастущей экономикой Африки и перепрыгнем из разряда ресурсных экономик в производительную – будем поставлять на мировые рынки литий, хром, медь, золото, бриллианты. Зимбабве очень богата минералами.– Зимбабве также наращивает потенциал в сельском хозяйстве, уже планирует экспортировать зерно в другие страны. Когда это может произойти?–Да, в Зимбабве много саванн, которые никогда не использовались для производства продуктов. Их использовали для производства табака и хлопка, но не для злаков. Из-за событий на Украине в Африке сейчас стало недостаточно зерна, поэтому мы хотим использовать саванны для производства еды для африканцев. В прошлом году мы собрали достаточный урожай пшеницы, в этом году мы также ожидаем хороший урожай и уже задумываемся об экспорте. Нам нужно сельскохозяйственное оборудование, а Россия славится своим сельским хозяйством, поставляет много еды другим странам, мы могли бы покупать в России необходимое оборудование. Нам нужно не менее 50 тысяч тракторов, чтобы мы могли развивать сельское хозяйство.После земельной реформы, когда мы забрали наши земли у бывших колонизаторов, Запад ввел против нас санкции, которые лишили нас оборудования и капитала. Но теперь мы знаем, что можем закупать такое оборудование в России, у нас есть большой спрос на него. Мы уже успешно работаем с Белоруссией и могли бы работать с Россией, чтобы Зимбабве стало житницей для всего мира, в том числе растущего населения Азии. Зимбабве в будущем могло бы составить России компанию в экспорте продуктов, если мы получим технику и капитал. Так что производство продуктов питания – еще одна важная сфера для сотрудничества между нашими странами.– Для сельского хозяйства также нужны удобрения. Зимбабве покупает их у России?– Да, мы покупаем у России через третьи страны, но мы бы хотели установить прямые отношения между российскими поставщиками удобрений и зимбабвийскими фермерами. Точно так же и в нефтяной отрасли – нужно организовать прямые поставки между Россией и Зимбабве, нам не обязательно торговать через третьи страны.Еще одна важная сфера – это финансы, нам необходимо решить вопрос платежей. Центробанки Зимбабве и России должны работать вместе над созданием каналов платежей в обход доллара. Обе наши страны находятся под санкциями, Зимбабве под санкциями США уже 22 года, а несколько дней назад они продлили эти санкции. Так что у нас всегда были проблемы с получением инвестиций и осуществлением платежей. И Россия теперь из-за напряженности на Украине и вмешательства США попала под санкции. Но это не может остановить торговлю между нашими странами. Тот факт, что мы используем их деньги, не должен останавливать нас, мы могли бы использовать национальные валюты.Наши банки должны найти способ, чтобы российский рубль и зимбабвийский доллар свободно конвертировались. Также обе наши страны обладают богатыми запасами золота. Мы входим в семерку государств по добыче золота, и объемы добычи растут. Мы сейчас добываем 35 тонн в год, а могли бы добывать все 50. Так что можно было бы подумать над обеспечением нашей торговли золотыми запасами. Никто не сможет помешать торговле между Москвой и Хараре из-за американского доллара, нужно найти альтернативный способ. И все сейчас думают над этим – Китай, Индия, Ближний Восток – все хотят отказаться от доллара. Так что сейчас хороший момент, чтобы наладить торговлю между нашими странами.– А как сейчас осуществляются платежи между РФ и Зимбабве?– Сейчас мы используем доллар, но это очень сложно, это ограничивающий фактор для нас. С Белоруссией мы торгуем через "Афрэксимбанк", штаб-квартира которого находится в Каире. Он не подчиняется США. Когда я был замглавой МИД Зимбабве, я предложил России инвестировать в этот проект, так что Россия является одним из акционеров банка наряду с Китаем. Я слышал, что и американцы уже имеют долю в этом банке. Но он нейтральный, он не входит в систему SWIFT, это африканский банк, принадлежащий нигерийцу и базирующийся в Египте. Нам нужно больше таких банков за пределами мировой банковской системы SWIFT, управляемой Америкой. Можно использовать и цифровые валюты. Нет никакой необходимости оставаться в заложниках у американского доллара. Это вызов для всей финансовой инфраструктуры между Россией и Зимбабве. Нужно найти способ, который не будет ограничивать нашу торговлю американским долларом, он больше не нужен нам, чтобы торговать друг с другом.– Может ли китайский юань стать такой альтернативой доллару?– Я работал послом Зимбабве в Китае, так что хорошо знаю, какой прогресс проделал китайский юань. Нужно использовать его больше по всему миру – юань торгуется на бирже в Лондоне, но крупнейший центр находится в Гонконге. Почему бы не торговать им в Москве, в Пекине, в Хараре, Гонконге вместо Нью-Йорка, Брюсселя… Можно также использовать биржу Дубая в ОАЭ. Все это потенциальные рынки, и опыт последнего года, связанный с событиями на Украине и вмешательством США, показывает, что нужно диверсифицировать торговлю. Потому что США используют свой доллар как оружие, чтобы помешать другим странам торговать друг с другом, это неправильно, с этим нужно что-то делать.– В Зимбабве недавно начали производить виски и джин, планируется ли поставлять их на российский рынок?– Да, у нас есть производители спиртного, и мы инвестируем в этот сектор. Но более важная сфера торговли с Россией – это фрукты и овощи. В России большую часть года холодно, и вы не можете выращивать сезонные фрукты и овощи. У нас же, напротив, много тропических фруктов, сладких апельсинов, которые мы могли бы поставлять в Россию. Из-за конфликта с Западом вам нужно диверсифицировать поставки фруктов и овощей. Тут мы могли бы помочь, потому что у нас лучший в мире климат, где можно производить любые продукты, у нас есть плодородные почвы и достаточно водоснабжения, что позволит нам стать важным игроком на рынке свежих овощей и фруктов. Кроме того, орехи, чай и кофе – по этим продуктам мы тоже лидируем в мире. В Зимбабве развита и табачная промышленность, мы лидеры в мире, наш табак пользуется большой популярностью. Мы могли бы работать вместе с Россией в этом секторе.– Отсутствие прямых авиарейсов является проблемой, которая сдерживает развитие торговли и туризма между нашими странами. Ведутся ли переговоры о запуске прямого авиасообщения?– Нам нужны прямые рейсы. Россия обладает крупнейшим авиапарком, а также железными дорогами. Мы бы хотели построить железные дороги в Зимбабве, это позволило бы нам развивать торговлю. Без современной инфраструктуры сложно быть настоящими друзьями. Поэтому Мидлендс и Свердловская область могут сыграть такую большую роль в развитии инфраструктуры.– Все темы, которые мы затрагиваем в ходе интервью, будут подниматься в ходе второго саммита "Россия-Африка" в июле. Зимбабве будет представлена на нем?– Мы принимали участие в первом саммите и рассчитываем принять участие в этот раз. Также мы надеемся направить на саммит бизнес-делегацию и будем рассказывать об индустриальном потенциале Зимбабве. На саммите мы бы хотели обсудить, как нам выйти на рынки Центральной Азии, Западной Азии и других регионов.– Но в июле в Зимбабве будут проходить выборы, значит, президент не сможет приехать на саммит лично?–Возможно, он будет еще занят, однако если выборы состоятся до саммита, делегация высокого уровня будет направлена на саммит. В любом случае правительственная делегация примет участие. Я бы хотел отправиться в Санкт-Петербург, а также Екатеринбург.– Вы упоминали, что уже бывали в России. Какие впечатления у вас остались?– Я бывал в России еще до пандемии, посещал Крым, Севастополь. Я также был наблюдателем на выборах в Москве в 2018 году. Я был в России три раза и рассчитываю приезжать еще.– Не так много иностранных политиков посещало Крымский полуостров...– Россия правильно сделала, что вернула Крым, потому что иначе туда бы пробрались НАТО и США. Они смотрят на российские ресурсы, завидуют и хотят завладеть ими, так что я увидел, что российское государство утверждает себя на мировой арене после тяжелого времени из-за развала СССР. Это были темные времена в истории России. Но теперь Россия снова набирает силу, и я надеюсь, что мир в регионе восстановится, потому что войны еще никому не помогали. Может быть, американцы перестанут быть такими агрессивными, потому что агрессия исходит именно оттуда – из Вашингтона. Возможно, теперь, когда Россия воспряла, американцы усвоят урок и скажут: давайте жить дружно, нам не нужны ваши ресурсы. Я надеюсь, они встанут на путь мира. У нас и так хватает проблем, которые нужно решать: глобальное потепление, пандемия – вот на чем нужно сосредоточиться, а не на войне.– Есть ли планы развивать культурно-образовательные связи между Россией и Зимбабве?–У нас молодое и динамично развивающееся население, самое образованное в Африке. А еще мы очень четкие и организованные, потому что нам приходилось много лет бороться за независимость, мы воевали с самой сильной империей в мире. Так что наше общество работает по часам, нам было легко убедить людей начать учиться, потому что они прислушиваются к правительству. У нас образованные граждане, которые легко встраиваются в любое общество, а также говорят по-английски. Зимбабвийцы легко учат иностранные языки. Так что мы хотели бы развивать культурные обмены с Россией – в кинематографе, музыке, спорте. Мы будем обмениваться нашим опытом с помощью Музея освобождения Африки, в котором будет продемонстрирован наш исторический опыт борьбы, а также опыт России в сопротивлении иностранной агрессии. Таким образом мы покажем нашей молодежи, что нужно ценить свободу и независимость, а если не защищать их, то легко можно утратить. Есть другие страны, которые только и ждут, чтобы стать хозяевами более мелких стран. Нам нужно работать вместе, чтобы укрепить наш союз.– Как вы считаете, другие африканские государства рассуждают так же и последуют примеру Зимбабве?– Да, и это заметно, что африканские страны сейчас заинтересованы в том, чтобы развиваться без диктата Запада, и сейчас очень много сопротивления Америке. Мы в свое время были наказаны за сопротивление Америке и Британии, против нас ввели санкции, но африканцы сейчас осознают, что у них в странах сосредоточено большинство ресурсов, и западные страны завидуют, хотят отобрать их, как они всегда это делали в колониальную эпоху. Но Африка уже выросла, сейчас она полна уверенности в себе, и у нее много друзей, потому что мировая экономика становится разветвленной, появляется все больше финансовых и технологических центров за пределами западного мира. У Африки в этом плане большой потенциал и открытый рынок. Рядом с нами находятся такие крупные страны, как Китай, Индия, Иран, Турция, ЮАР. Все эти страны могут быть соединены как по суше, так и по воздуху – дорогами, железнодорожными и авиаперевозками. Времена, когда европейские государства пользовались преимуществом из-за выхода в Атлантику и развитого флота, прошли, теперь потенциал на стороне Евразии и Африки, потому что мы связаны, это все один континент, и нам нужно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы не зависеть от Запада и морских путей. Теперь мы можем торговать напрямую, не волнуясь из-за больших расстояний. Африка, Азия, Россия и Европа будут связаны по суше.– Все больше стран заявляют о желании стать частью БРИКС. Зимбабве тоже рассматривает такую возможность?– Это очень позитивный тренд, и мы также дали знать, что хотели бы стать членом БРИКС. Кроме того, мы хотели бы развивать альтернативные платежные системы, чтобы обходить американскую систему SWIFT. Платформа БРИКС как раз предоставляет такую возможность. Мы очень рады, что Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, собирается стать участником организации. Многие латиноамериканские страны также проявляют интерес, такие крупные страны, как Иран, Турция… Это новая сила в мировой геополитике, и она не подкреплена какой-то идеологией или стремлением доминировать. Она базируется на желании свободно торговать и существовать. Мы надеемся, что БРИКС будет расти, ведь эта организация уже объединяет страны с крупнейшим в мире населением.– Зимбабве планирует принимать участие в саммите БРИКС в Дурбане?– Да, если нас позовут, мы обязательно примем участие. У нас отличные отношения с ЮАР, мы воевали бок о бок в борьбе за независимость.

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https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849802322.html

https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856123533.html

https://ria.ru/20221207/politika-1837007009.html

https://ria.ru/20230307/zimbabve-1856433686.html

россия

зимбабве

африка

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, зимбабве, африка, эммерсон мнангагва, брикс, swift, алроса, кристофер мутсвангва