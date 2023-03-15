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Совфед одобрил поправки в закон о страховых выплатах военнослужащим
Совфед одобрил поправки в закон о страховых выплатах военнослужащим - РИА Новости, 15.03.2023
Совфед одобрил поправки в закон о страховых выплатах военнослужащим
Сенаторы одобрили поправки в закон об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, которые уточняют порядок предоставления выплат... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:04
2023-03-15T15:04
2023-03-15T15:04
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, которые уточняют порядок предоставления выплат при наступлении страхового случая. Документом уточняется, что компенсация выплачивается страховщиком в 30-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате. "При наличии между страховщиком и выгодоприобретателем спора о праве на получение страховых выплат при наступлении страхового случая (алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также умышленное причинение вреда своему здоровью) то есть - преднамеренные действия, страховщик обязан в 30-дневный срок письменно уведомить выгодоприобретателя о наличии такого спора и обратиться в суд с иском в целях установления обстоятельств наступления страхового случая", - говорится в заключении оборонного комитета СФ. Законом уточняется, что если судом не установлены обстоятельства преднамеренных действий, страховщик обязан выплатить страховую сумму в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, а при необоснованной задержке страховщиком выплаты он из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1 % страховой суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем истечения пятидневного срока. Документом определено, что если судом установлены обстоятельства преднамеренных действий, страховщик в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу принимает решение об отказе в выплате страховой суммы.
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общество, совет федерации рф
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Совфед одобрил поправки в закон о страховых выплатах военнослужащим
Совфед одобрил поправки в закон об обязательном страховании жизни и здоровья военных
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, которые уточняют порядок предоставления выплат при наступлении страхового случая.
Документом уточняется, что компенсация выплачивается страховщиком в 30-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате.
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"При наличии между страховщиком и выгодоприобретателем спора о праве на получение страховых выплат при наступлении страхового случая (алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также умышленное причинение вреда своему здоровью) то есть - преднамеренные действия, страховщик обязан в 30-дневный срок письменно уведомить выгодоприобретателя о наличии такого спора и обратиться в суд с иском в целях установления обстоятельств наступления страхового случая", - говорится в заключении оборонного комитета СФ.
Законом уточняется, что если судом не установлены обстоятельства преднамеренных действий, страховщик обязан выплатить страховую сумму в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, а при необоснованной задержке страховщиком выплаты он из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1 % страховой суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем истечения пятидневного срока.
Документом определено, что если судом установлены обстоятельства преднамеренных действий, страховщик в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу принимает решение об отказе в выплате страховой суммы.
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