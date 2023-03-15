https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858051266.html

Совфед одобрил поправки в закон о страховых выплатах военнослужащим

Совфед одобрил поправки в закон о страховых выплатах военнослужащим - РИА Новости, 15.03.2023

Совфед одобрил поправки в закон о страховых выплатах военнослужащим

Сенаторы одобрили поправки в закон об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, которые уточняют порядок предоставления выплат... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:04

2023-03-15T15:04

2023-03-15T15:04

общество

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, которые уточняют порядок предоставления выплат при наступлении страхового случая. Документом уточняется, что компенсация выплачивается страховщиком в 30-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате. "При наличии между страховщиком и выгодоприобретателем спора о праве на получение страховых выплат при наступлении страхового случая (алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, а также умышленное причинение вреда своему здоровью) то есть - преднамеренные действия, страховщик обязан в 30-дневный срок письменно уведомить выгодоприобретателя о наличии такого спора и обратиться в суд с иском в целях установления обстоятельств наступления страхового случая", - говорится в заключении оборонного комитета СФ. Законом уточняется, что если судом не установлены обстоятельства преднамеренных действий, страховщик обязан выплатить страховую сумму в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, а при необоснованной задержке страховщиком выплаты он из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1 % страховой суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем истечения пятидневного срока. Документом определено, что если судом установлены обстоятельства преднамеренных действий, страховщик в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу принимает решение об отказе в выплате страховой суммы.

https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858042888.html

https://ria.ru/20230314/vyplaty-1857856794.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, совет федерации рф