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В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 15.03.2023
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08:33 15.03.2023 (обновлено: 09:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/torgovlya-1857931790.html
В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах
В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 15.03.2023
В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах
Центробанки РФ и Зимбабве должны наладить обмен в нацвалютах, можно обеспечить торговлю золотым запасом, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:33
2023-03-15T09:08
зимбабве
россия
экономика
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Центробанки РФ и Зимбабве должны наладить обмен в нацвалютах, можно обеспечить торговлю золотым запасом, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Наши банки должны найти способ, чтобы российский рубль и зимбабвийский доллар свободно конвертировались. Также обе наши страны обладают богатыми запасами золота. Мы входим в семерку государств по добыче золота, и объемы добычи растут. Мы сейчас добываем 35 тонн в год, а могли бы добывать все 50. Так что можно было бы подумать над обеспечением нашей торговли золотыми запасами", - сказал он. Мутсвангва напомнил, что Зимбабве уже 22 года находится под санкциями США, и санкции, введенные против РФ, не должны помешать торговле между двумя странами. "Никто не сможет помешать торговле между Москвой и Хараре из-за американского доллара, нужно найти альтернативный способ. И все сейчас думают над этим – Китай, Индия, Ближний Восток – все хотят отказаться от доллара. Так что сейчас хороший момент, чтобы наладить торговлю между нашими странами", - добавил он. Зимбабвийский политик отметил, что в условиях санкций можно было бы использовать цифровые валюты, а также обращаться к независимым банкам. "Сейчас мы используем доллар, но это очень сложно, это ограничивающий фактор для нас. С Белоруссией мы торгуем через Афрэксимбанк, штаб-квартира которого находится в Каире. Он нейтральный, он не входит в систему SWIFT, это африканский банк, принадлежащий нигерийцу и базирующийся в Египте. Нам нужно больше таких банков за пределами мировой банковской системы SWIFT, управляемой Америкой", - пояснил политик.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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зимбабве, россия, экономика
Зимбабве, Россия, Экономика
В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах

Депутат Зимбабве Мутсвангва: Москве и Хараре нужно наладить торговлю в нацвалютах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСимвол рубля
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Центробанки РФ и Зимбабве должны наладить обмен в нацвалютах, можно обеспечить торговлю золотым запасом, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Наши банки должны найти способ, чтобы российский рубль и зимбабвийский доллар свободно конвертировались. Также обе наши страны обладают богатыми запасами золота. Мы входим в семерку государств по добыче золота, и объемы добычи растут. Мы сейчас добываем 35 тонн в год, а могли бы добывать все 50. Так что можно было бы подумать над обеспечением нашей торговли золотыми запасами", - сказал он.
Мутсвангва напомнил, что Зимбабве уже 22 года находится под санкциями США, и санкции, введенные против РФ, не должны помешать торговле между двумя странами.
"Никто не сможет помешать торговле между Москвой и Хараре из-за американского доллара, нужно найти альтернативный способ. И все сейчас думают над этим – Китай, Индия, Ближний Восток – все хотят отказаться от доллара. Так что сейчас хороший момент, чтобы наладить торговлю между нашими странами", - добавил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Зимбабвийский политик отметил, что в условиях санкций можно было бы использовать цифровые валюты, а также обращаться к независимым банкам.
"Сейчас мы используем доллар, но это очень сложно, это ограничивающий фактор для нас. С Белоруссией мы торгуем через Афрэксимбанк, штаб-квартира которого находится в Каире. Он нейтральный, он не входит в систему SWIFT, это африканский банк, принадлежащий нигерийцу и базирующийся в Египте. Нам нужно больше таких банков за пределами мировой банковской системы SWIFT, управляемой Америкой", - пояснил политик.
Читайте полный текст интервью >>
 
ЗимбабвеРоссияЭкономика
 
 
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