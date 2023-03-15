https://ria.ru/20230315/torgovlya-1857931790.html

В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах

В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 15.03.2023

В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах

Центробанки РФ и Зимбабве должны наладить обмен в нацвалютах, можно обеспечить торговлю золотым запасом, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:33

2023-03-15T08:33

2023-03-15T09:08

зимбабве

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579621292_0:125:3031:1829_1920x0_80_0_0_83a149a5462be5655f8394d2f703160c.jpg

ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Центробанки РФ и Зимбабве должны наладить обмен в нацвалютах, можно обеспечить торговлю золотым запасом, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Наши банки должны найти способ, чтобы российский рубль и зимбабвийский доллар свободно конвертировались. Также обе наши страны обладают богатыми запасами золота. Мы входим в семерку государств по добыче золота, и объемы добычи растут. Мы сейчас добываем 35 тонн в год, а могли бы добывать все 50. Так что можно было бы подумать над обеспечением нашей торговли золотыми запасами", - сказал он. Мутсвангва напомнил, что Зимбабве уже 22 года находится под санкциями США, и санкции, введенные против РФ, не должны помешать торговле между двумя странами. "Никто не сможет помешать торговле между Москвой и Хараре из-за американского доллара, нужно найти альтернативный способ. И все сейчас думают над этим – Китай, Индия, Ближний Восток – все хотят отказаться от доллара. Так что сейчас хороший момент, чтобы наладить торговлю между нашими странами", - добавил он. Зимбабвийский политик отметил, что в условиях санкций можно было бы использовать цифровые валюты, а также обращаться к независимым банкам. "Сейчас мы используем доллар, но это очень сложно, это ограничивающий фактор для нас. С Белоруссией мы торгуем через Афрэксимбанк, штаб-квартира которого находится в Каире. Он нейтральный, он не входит в систему SWIFT, это африканский банк, принадлежащий нигерийцу и базирующийся в Египте. Нам нужно больше таких банков за пределами мировой банковской системы SWIFT, управляемой Америкой", - пояснил политик.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857931234.html

зимбабве

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

зимбабве, россия, экономика