Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО
Совфед одобрил ужесточение ответственности в УК за дискредитацию участников спецоперации
Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.
Ранее закон приняла Госдума.
Документом ужесточается наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности").
Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.
Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за незаконное проникновение на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками Росгвардии, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Соответствующие изменения вносятся в часть первую статьи 215.4 "Незаконное проникновение на охраняемый объект" УК РФ.