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Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 15.03.2023 (обновлено: 11:56 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/svo-1857979166.html
Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО
Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 15.03.2023
Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО
Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:40
2023-03-15T11:56
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.Ранее закон приняла Госдума.Документом ужесточается наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности").Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за незаконное проникновение на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками Росгвардии, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Соответствующие изменения вносятся в часть первую статьи 215.4 "Незаконное проникновение на охраняемый объект" УК РФ.
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совет федерации рф, россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО

Совфед одобрил ужесточение ответственности в УК за дискредитацию участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.
Ранее закон приняла Госдума.
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Документом ужесточается наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности").
Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.
Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за незаконное проникновение на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками Росгвардии, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Соответствующие изменения вносятся в часть первую статьи 215.4 "Незаконное проникновение на охраняемый объект" УК РФ.
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