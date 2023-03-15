https://ria.ru/20230315/svo-1857979166.html

Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО

Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО - РИА Новости, 15.03.2023

Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО

Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:40

2023-03-15T11:40

2023-03-15T11:56

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.Ранее закон приняла Госдума.Документом ужесточается наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности").Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за незаконное проникновение на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками Росгвардии, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Соответствующие изменения вносятся в часть первую статьи 215.4 "Незаконное проникновение на охраняемый объект" УК РФ.

https://ria.ru/20230313/fond-1857620271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, россия, общество, вооруженные силы рф