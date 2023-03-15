https://ria.ru/20230315/sotsiofobiya-1858109729.html

Социофобия: как справиться со страхом, советы врачей

Социофобия: лечение, симптомы, признаки, причины, как избавиться и побороть

Социофобия: как справиться со страхом, советы врачей

Социофобия — сильный страх, который человек испытывает в ситуациях, где присутствуют другие люди. Симптомы и признаки расстройства, отличия в поведении взрослых РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:10

2023-03-15T18:10

2023-03-15T18:10

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Социофобия — сильный страх, который человек испытывает в ситуациях, где присутствуют другие люди. Симптомы и признаки расстройства, отличия в поведении взрослых и детей, диагностика, лечение социофобии, как справиться с таким состоянием самостоятельно, советы психиатров и психотерапевтов, — в материале РИА Новости.СоциофобияСоциальная фобия — это стойкое переживание тревоги и страха в процессе одной или нескольких социальных ситуаций."В новой классификации болезней МКБ-11 она получила название — социальное тревожное расстройство. Социофобия относится к обширной группе тревожных расстройств, однако имеет свои ключевые особенности, отличающие ее от других видов", — отмечает Ирина Коробкова, врач-психиатр, заведующая Центром постстрессовых состояний и нарушений сна Сети клиник "Семейный доктор".По словам Татьяны Персико, психолога и психотерапевта, социофобия простым языком — сильная тревога в присутствии других людей. Общение для тех, кто страдает от этой проблемы, представляется пыткой. В результате они стараются уединиться и часто впадают в депрессию из-за сопутствующего состояния безысходности. Ведь люди окружают повсюду. Как правило, социофобы не привлекают к себе внимания, они с трудом находят себе партнера для отношений, меньше зарабатывают, реже успешно строят карьеру. Расстройство может проявляться в любом возрасте, однако чаще обращаются за помощью люди после 30 лет. Социофобия стала результатом эволюции - умение избегать нападений со стороны других людей помогало выжить. Выживали те, кто мог воздержаться от соперничества с более агрессивными и доминантными личностями. Именно поэтому во многих культурах сформировались обычаи, показывающие отсутствие дурных намерений (дарить подарки, когда приходят в гости, рукопожатие и объятья при встрече и т.д.). Люди с социофобией не чувствуют себя в безопасности, даже получая соответствующие сигналы от других, стараются демонстрировать подчиненную позицию, как-будто постоянно боятся нападения или критики.Социофобия очень сильно меняет жизнь человека. Обострение случается, как правило, в результате незапланированных перемен. Таких, как развод, смерть близкого, смена работы, сферы деятельности или новый коллектив. Как правило, чтобы смягчить стресс от переживаний, подверженные этому неврозу сами изолируют себя от людей, тем самым подкрепляя свое убеждение, что им не место среди других.Отличие от социопатииСоциопатия (или диссоциативное расстройство личности) — это более серьезное нарушение. Оно входит в категорию личностных расстройств.— Человек с таким диагнозом может игнорировать нормы и правила поведения в обществе, вести себя вызывающе и даже агрессивно. Это характерный стиль поведения: границы и чувства других людей для человека с социопатией не являются чем-то значимым. В отличие от собственных интересов и переживаний. Это нарушение может проявиться впервые в подростковом возрасте. Человек с диссоциальным личностным расстройством может быть лжецом, манипулятором. При этом — привлекательным внешне. У человека с социопатией отсутствует или экстремально снижена эмпатия. Он может имитировать чувства, но не испытывать их. Такие люди не боятся быть в обществе, как те, у кого есть социофобия. Наоборот — им нравится эпатировать общество, подчинять его, управлять им, — рассказывает Дарья Яушева, клинический психолог, схема-терапевт.По словам Антонины Третьяковой, психолога, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, отличие социофобии от социопатии можно сформулировать коротко: при социофобии человек страдает сам, при социопатии от него страдают окружающие. Если социопату нужно куда-то пройти, он просто оттолкнет стоящих на его пути; он легко может ударить, оскорбить в ответ на безобидное замечание или просьбу; может украсть или отобрать что-то у человека, который не способен оказать сопротивления. Социопат не испытывает привязанности к людям. Страдания, боль, слезы близких (матери, жены, ребенка) для него ничего не значат. Его не мучит совесть, ему не бывает стыдно за свои действия.ПричиныПсихологические причины социальной тревожности могут крыться в прошлом.— Если человек подвергался издевкам и насмешкам в детском возрасте, а родители были крайне строгими, критикующими и с высокими требованиями, то это может дать предпосылки для развития проблем в будущем. Человек с таким опытом как бы научается оценивать себя как недостаточно хорошего, а людей вовне враждебными. Тогда любой социальный контакт будет расцениваться как реальная угроза. Фантазия будет рисовать катастрофичные последствия мнимых неудач. В состоянии таких сильных переживаний человек погружается в себя и не замечает реальность, даже если собеседник настроен к нему доброжелательно. Радушная улыбка воспринимается как злая ухмылка. В обычных словах человек с социальной тревожностью замечает негативную оценку себя. И занимается угадыванием того, что якобы на самом деле думают о нем люди, конечно, не в свою пользу. Таким образом формируется замкнутый круг, — говорит Алиса Буракова, врач-психиатр, психотерапевт."Причины социофобии объясняет биопсихосоциальная модель. Есть исследования говорящие о влиянии в этом наследственности, но кроме генетической предрасположенности должна быть соответствующая окружающая среда. Если гены – это семена, то социум — это почва и полив этих семян. Амигдала, или миндалевидное тело — маленькая область мозга, отвечающая за страх, играет большую роль в развитии и симптомах разных фобий. В том числе и социофобии. Бывает так, что дело не только в детстве. После перенесенной психологической травмы вследствие развития ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) тоже могут наблюдаться симптомы социофобии. Особенно если травма была связана с людьми – а так бывает почти всегда", — объясняет Илья Гавин, клинический психолог, преподаватель онлайн-школы "Психодемия".По словам Антонины Третьяковой, не менее важны и отношения со сверстниками, негативный опыт, полученный в этих отношениях. Социофобия чаще развивается в подростковом возрасте. Ведущей деятельностью на этом этапе жизни является как раз интимно-личностное общение со сверстниками, когда экспериментируют с отношениями, конфликтуют, мирятся, вписываются в компании, заводят первые романы. Подростковые отношения могут быть довольно жесткими, социальные нормы и запреты еще не вполне освоены. В этом возрасте легко оказаться объектом травли (буллинга). Социофобия может развиться или усугубиться, если травля или неприятие сверстниками длится долго, если подросток не может сам справиться с ситуацией и не находит поддержки у взрослых (перевод в другую школу, обсуждение и проработка разных способов поведения).Симптомы и признакиСоциофобия — довольно распространенное явление, поскольку не относится к серьезным психическим отклонениям, вроде социопатии, а легкие неврозы обычно не привлекают большого внимания не только со стороны общества, но и самого человека. Примечательно, что многие социофобы предпочитают считать себя интровертами, тем самым избавляясь от констатации факта, что свое поведение нужно менять, ведь тогда это просто тип личности, причем имеющий множество положительных преимуществ.— Проще всего отличить социофоба от интроверта по эмоциональному состоянию, где явственно прослеживается боязнь и навязчивая тревожность в перспективе контактов с людьми или публичных выступлений. Интроверт склонен пребывать в одиночестве не потому, что он боится коммуникаций, а просто в силу сосредоточенности в своем внутреннем мире, но, если нужно, легко справляется с необходимыми задачами, например, кабинетный ученый спокойно прочитает курс лекций, хотя не рвется к славе. А вот социофоб начинает нервничать, как только возникает малейшая потребность выйти в люди, оказаться в центре внимания, доказывать свою правоту. Он может испытывать временные, но явные физиологические симптомы в виде учащенного дыхания, легкой дрожи в ногах и руках, прерывистого голоса. Кроме того, он часто склонен принимать закрытую "защитную" позу, ссутулив плечи, скрещивая руки на груди, сидя нога на ногу. И, наконец, он найдет сотню отговорок, чтобы отложить или отменить "звездный час", — рассказывает Мария Николаева, профессиональный философ, наставник в области саморазвития.По словам Ирины Коробковой, для социофобии характерно:1. Выраженная тревога и страх, постоянно возникающие в одной или нескольких социальных ситуациях, таких как:Знакомства с новыми людьми, свидания, собеседования при устройстве на работу, даже просто разговор с кассиром в магазине или телефонный звонок — все это может стать настоящим кошмаром для человека с социофобией.2. Телесные проявления тревоги, которые возникают в пугающих ситуациях: покраснение лица, тремор рук, тошнота, позывы к мочеиспусканию, учащенное сердцебиение, ощущение, что язык отнимается, а в голове — "белый лист". Тревога может доходить до степени паники.3. Чрезмерная озабоченность тем, что подумают окружающие, страх негативной оценки с их стороны, чувство стыда, страх показаться глупым или странным.Классификация и стадииСоциальная фобия подразделяется на:ОсложненияПо словам Дарьи Яушевой, социофобия без лечения может прогрессировать в тяжелые состояния — вплоть до полной социальной изоляции.Другим последствием может стать алкоголизм или наркотическая зависимость. Человек, который столкнулся с социальной тревогой, может использовать алкоголь или наркотики как способ снять тревожное состояние и справиться с ситуацией. В результате — формируется зависимость. А также:Особенности социофобии у детейУ детей социофобия протекает по схожему сценарию.— Они испытывают тревогу перед значимыми на их взгляд событиями, например, ответ на уроке или общение со сверстниками, которые высказывают оценочные суждения. В дальнейшем это приводит к полному нежеланию посещать школу, кружки и другие общественные мероприятия. Поскольку детям свойственно скрывать свои страхи, они могут искать предлоги, чтобы не выходить из дома. Страх вызывает вегетативные реакции, такие как: боль в животе или головная боль. Подобные симптомы становятся поводом для обращения к врачу и поиска причин, таким образом может удлиняться период постановки правильного диагноза. В пубертатном периоде подростки склонны к чрезмерной эмоциональности и вспыльчивости, эти факторы могут приводить к развитию суицидальных мыслей, — предупреждает Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании.Диагностика расстройстваДиагностику лучше всего проводить со специалистом, так как это может быть частью расстройства личности.По словам Ильи Гавина, отстраненность и избегание социальных контактов, сложность переживания эмоций в общественных местах – такие симптомы могут быть при пограничном расстройстве личности. Избегание общественных мест, публичных выступлений, общения — как стратегии чтобы не испытывать тревогу. Но бывает так, что человек не может не посещать такие места или его работа связана с выступлениями на публике, и тогда избегание тревоги может выражаться в употреблении алкоголя или других психоактивных веществ. Такое поведение будет только подкреплять идею о том, что тревога может быть опасной и невыносимой. Так социофобия может превратиться в причину более серьезных проблем.ЛечениеВ лечении используют такие методы как: фармакотерапия, психотерапия и гипнотерапия.Медикаментозная терапияПрепаратами выбора при социофобии являются антидепрессанты из группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). На начальном этапе лечения на короткое время также могут назначаться транквилизаторы. Лечение подбирает только врач.ПсихотерапияПо словам Никиты Канушина, к методам психотерапии относят: когнитивно-поведенческую и экспозиционную терапию (вовлечение пациента в ситуацию, вызывающую страх). Цель всех методов заключается в изменении отношения к травмирующим событиям.— Что касается психотерапии, метод выбора при социофобии — это КПТ (когнитивно-поведенческая психотерапия). Ее задача — выявление пугающих ситуаций, работа с мыслями, которые возникают при попадании в эти ситуации, а также преодоление избегающего поведения, ведь оно только подкрепляет тревогу и иррациональные убеждения человека с социофобией, говорит Ирина Коробкова.— Хорошо работают и направления "третьей волны КПТ", такие как ACT (Терапия принятия и ответственности), MBT (Терапия, основанная на осознанности), DBT (Диалектико-поведенческая терапия), CFT (Терапия, основанная на сострадании). Схема-терапия помимо текущего состояния работает с глубинными причинами и детским опытом. Это помогает справиться и с другими проблемами. EMDR (Десенсибилизация посредством движения глаз) отлично снимает тревожность, помогает проработать ситуации и воспоминания из прошлого, связанные с текущим состоянием, — рассказывает Дарья Яушева.ГипнотерапияОдин из вариантов лечения социофобии. Обычно включает в себя диагностику, погружение в гипнотическое состояние и попытку вернуть человека к той ситуации, когда отрицательные эмоции возникли впервые.Как избавиться и побороть социофобию самостоятельноСамостоятельно можно преодолеть социофобию если это проявляется в легкой форме и не является частью расстройства личности.По словам Татьяны Персико, самостоятельная работа может состоять из следующих шагов:— Конечно, при симптомах социофобии всегда проще и надежнее обратиться к специалисту, но здесь возникает парадокс, ведь врач или психолог тоже люди, а именно им социофоб как раз и не доверят вторжение в свой ранимый внутренний мир. Для того чтобы пойти на контакт с другим человеком социофобу уже потребуется преодолеть свою боязнь, а тогда у него в значительной мере отпадает нужда в помощи. Вот почему с социофобией большинство людей предпочитает справляться самостоятельно или по книгам. Действительно, многое можно проработать не выходя из дома, поскольку социофобия часто завязана на обычных комплексах, связанных со своим внешним видом, звуком голоса, манерами держаться. В таком случае, человек скорее боится не столько самих людей, сколько произвести на них неудачное впечатление. Вот почему даже навык перед выходом из дома немного повысить самооценку перед зеркалом порой решает много проблем. Если социофоб начинает нравиться себе самому, люди его больше не смутят, — рассказывает Мария Николаева.По словам эксперта, дополнительной подготовкой могут быть физические и дыхательные упражнения, ведь боязливостью отличаются слабые люди или те, кто напрасно считает себя таковыми. Стоит привести себя в гораздо лучшую форму, так снимется тревожность, появляется уверенность, а в дальнейшем можно развивать успех, переходя к занятиям фитнесом в центрах, где люди заведомо настроены на взаимопомощь и поддержку. Постепенно человек привыкает к взаимодействию на равных и легко контактирует с чужими людьми.Более сложными для самостоятельной проработки являются вполне конкретные травмы психики, особенно еще в раннем детстве, которые закрепили опасения перед людьми, которые всегда потенциально могут причинить боль. Такими ситуациями могут быть личные обиды, когда кто-то ударил или задел, общие насмешки в классе, тем более групповая травля, к которой нередко склонны подростки. Повзрослев, человек может не связывать социофобию с давно забытыми ситуациями, и тогда нужен глубокий психоанализ.И, наконец, социофобу не стоит бояться своей социофобии, не воспринимать такое положение дел как единственно возможное для себя самого, а искать возможность измениться. Если же человек упирается в принцип "Я — такой", то ему сложно помочь.ПрофилактикаДля того, чтобы профилактировать социальную тревогу, стоит выработать навыки стрессоустойчивости: осознанность, управление эмоциями, коммуникативные навыки.“Для профилактики социофобии каждому человеку необходимо развивать межличностные коммуникативные навыки. На случай стрессовых ситуаций врачи рекомендуют обучиться различным расслабляющим техникам и медитации, а в периоды затянувшейся тревожности лучше обратиться за помощью к специалисту, который подберет терапию. Также переключить внимание с волнительной ситуации помогут занятия творчеством и хобби, которые приносят человеку удовольствие, — говорит Юлия Левченко, врач психиатр-психотерапевт ФНКЦ ФМБА России.

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https://ria.ru/20220224/razdrazhitelnost-1774883377.html

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

https://ria.ru/20230130/psikhiatr-1848293695.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

психолог, психология, психология личности, психологическая помощь, психология отношений, психологи, общество, россия