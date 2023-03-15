https://ria.ru/20230315/kitay-1857796454.html

Китай открыт, но есть вопросы: новые правила отдыха в Поднебесной

Китай открыт, но есть вопросы: новые правила отдыха в Поднебесной - РИА Новости, 15.03.2023

Китай открыт, но есть вопросы: новые правила отдыха в Поднебесной

КНР с сегодняшнего дня доступна для туристов. Можно подавать на визу, уверяют в консульствах. В туркомпаниях — шквал вопросов. Ответы, правда, пока есть не все: РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:00

2023-03-15T08:00

2023-03-15T08:14

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Светлана Баева. КНР с сегодняшнего дня доступна для туристов. Можно подавать на визу, уверяют в консульствах. В туркомпаниях — шквал вопросов. Ответы, правда, пока есть не все: эксперты ждут первых путешественников, получивших разрешение на въезд в страну. О том, что изменилось, как оформлять документы и чем встретит гостей Поднебесная, — в материале РИА Новости.Выдадут визы любого типаВчера консульский департамент МИД КНР сообщил, что с 15 марта Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, приостановленную в марте 2020 года из-за пандемии. Кроме того, в страну можно въехать по еще не истекшим разрешениям, оформленным до 28 марта 2020-го.Снова введут и политику безвизового прибытия на остров Хайнань, в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, в южную провинцию Гуандун для приезжающих из Гонконга и Макао для групп иностранцев. А также — для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.В генконсульствах ждут туристовВнезапное, хотя и очень ожидаемое событие пока вызывает вопросы у экспертов. "Никакой достоверной информации или письма от посольства мы не получили. Что-то определенное можно будет сказать только начиная с 15 марта", — отмечает Василий Лебедев, сотрудник компании "Открытие".В China Travel говорят, что представителю их визового отдела в консульстве разъяснили: "Компания бронирует экскурсионный тур и получает от своего китайского партнера приглашение. С ним можно готовить документы клиентов для подачи на визу, но, как и раньше, все по электронной записи".В генконсульстве Китая в Иркутске подтверждают: действительно, оформлять туристические визы с 15 марта можно. Пакет документов такой же, как и до пандемии, срок выдачи — семь календарных дней. Приемные дни: понедельник, среда, четверг, пятница — с 9:00 до 12:00. "Анкета заполняется онлайн, после этого можно записаться на подачу документов", — поясняют в организации. На среду на момент написания статьи все места были заняты, а на четверг оставалось примерно 20-30 окон.В своем официальном телеграм-канале генконсульство КНР в Санкт-Петербурге также подтвердило информацию о возобновлении выдачи всех типов виз.Представитель китайской компании "Чайна Хайлайтс" Чжоу Линся рассказала: фирма готова высылать клиентам приглашения, чтобы помочь оформить разрешение на въезд.Сертификат о вакцинации не требуется, но в течение 48 часов до прибытия нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус.Китай подорожаетСколько будут стоить туры в Китай, в компаниях сказать пока не смогли, сейчас планируют запросить данные у партнеров в Поднебесной.Но путевки подорожают. "Цены выросли. Внутри страны не так сильно: примерно на десять процентов, — объясняет Сергей Седов, владелец компании Go China. — Что же касается стоимости туров, которую мы будем пересчитывать в ближайшие дни, — она изменится существеннее".Эксперт напоминает, что до пандемии можно было слетать в Пекин и обратно примерно за 20-25 тысяч рублей. Сейчас авиабилеты подорожали в разы. "Это приведет к тому, что цены на туры увеличатся где-то на 40-50 процентов, — уточняет Седов. — Как только получим подтверждение, что документы на туристические визы принимают, тут же пересчитаем стоимость".Прямые рейсы есть, и их немало — как из Москвы, так и из регионов. Новые авиакомпании заявляют о программах. Однако чтобы начать продавать групповые туры на Хайнань в массовом порядке, вероятно, понадобятся чартеры.Новые отели и возвращающиеся гидыВ Китае почти все коронавирусные ограничения сняли. "Сейчас наша жизнь почти полностью вернулась к тому, что было до пандемии", — говорит Чжоу Линся. Масочный режим тоже практически отменили, тем не менее, по словам россиян, живущих в КНР, многие носят средства защиты, особенно в метро. Чжоу Линся отмечает: из-за того что не было турпотока, многим гидам пришлось сменить работу."Но специалисты готовы вернуться, — продолжает она. — Думаю, когда путешественники поедут, ситуация улучшится".Зато с отелями проблем не ожидается. "В стране за три года построили новые гостиницы, отремонтировали старые, — говорит Сергей Седов. — Понятно, что наши программы кардинально не изменятся, Китайская стена как стояла, так и стоит. Но появятся корректировки по проживанию, будем выбирать для наших туристов лучшее из того, что есть".Спрос есть, но нужен "безвиз"Если ситуация с выдачей виз наладится и появятся новые рейсы, спрос на Китай будет, несмотря на подорожание.По словам Сергея Седова, желающих привезти документы и купить тур в Китай уже очень много.В China Travel ситуацию характеризуют как "шквал звонков"."В последние дни отвечаем на вопросы о визах примерно 15 раз в день, — подтверждают в компании "Открытие". — Хотя у нас крупными красными буквами написано: "Визы в Китай не оформляем".Еще один важный момент — групповой "безвиз". В АТОР уточняли, что участники рынка также ожидают возвращения обмена туристами с Китаем по спискам туроператоров. Но необходимо составить эти списки, соблюсти все формальности. После чего можно будет говорить о восстановлении турпотока между нашими странами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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