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Китай возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
05:14 14.03.2023 (обновлено: 07:25 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/knr-1857681677.html
Китай возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан
Китай возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан - РИА Новости, 14.03.2023
Китай возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан
Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:14
2023-03-14T07:25
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении консульского департамента МИД КНР. "С целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с 00.00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести следующие коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте консульского департамента МИД КНР в соцсети WeChat. Во-первых, с 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года. Во-вторых, находящиеся за границей учреждения, занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранных граждан. В-третьих, учреждения, занимающиеся выдачей виз в приграничных районах возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз. В-четвертых, будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев, а также безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.Согласно опубликованным данным на сайте Государственного управления КНР по делам миграции, действовавшие до пандемии правила предусматривали, что группы иностранных граждан, въезжающие из Гонконга и Макао в регион дельты Жемчужной реки и город Шаньтоу провинции Гуандун, могут воспользоваться безвизовым режимом и находить в указанных районах в течение 144 часов с даты въезда в КНР. При этом граждане 59 стран, включая РФ, направляющиеся на остров Хайнань с целью туризма, могут въехать в КНР в безвизовом режиме через открытые для въезда КПП провинции Хайнань, срок пребывания на острове не может превышать 30 дней.Вместе с тем действовавшие ранее правила предусматривали, что туристические группы иностранных граждан могут осуществлять въезд в КНР в безвизовом режиме через КПП для круизных лайнеров города Шанхай, срок их пребывания не должен превышать 15 дней, в течение всего пребывания туристы должны перемещаться только группой по маршруту одного и того же круизного лайнера, вплоть до выезда из КНР.МИД Китая пока не пояснил, будет ли политика о безвизовом въезде и приграничных визах действовать в том же виде, какой она была до пандемии, или же в нее будут внесены коррективы. Перед поездкой в Китай лучше дополнительно уточнить эти детали в консульских учреждениях КНР или визовых центрах.Китай с 28 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции временно приостановил въезд иностранным гражданам по имеющимся действительным визам и разрешениям на проживание, консульские учреждения КНР в других стран приостановили выдачу виз, также было приостановлено оформление виз по приезду на границе, безвизовые транзиты на 24, 72 и 144 часа, безвизовый режим на острове Хайнань, безвизовый въезд в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров. Впоследствии власти страны послабляли меры, однако в Китай в последние три года могли въезжать преимущественно те, кто едет в страну по рабочим и семейным визам.Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список будут добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857573537.html
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Китай возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан

МИД КНР сообщил о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении консульского департамента МИД КНР.
"С целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с 00.00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести следующие коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте консульского департамента МИД КНР в соцсети WeChat.
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Во-первых, с 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года.
Во-вторых, находящиеся за границей учреждения, занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранных граждан.
В-третьих, учреждения, занимающиеся выдачей виз в приграничных районах возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз.
В-четвертых, будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев, а также безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Согласно опубликованным данным на сайте Государственного управления КНР по делам миграции, действовавшие до пандемии правила предусматривали, что группы иностранных граждан, въезжающие из Гонконга и Макао в регион дельты Жемчужной реки и город Шаньтоу провинции Гуандун, могут воспользоваться безвизовым режимом и находить в указанных районах в течение 144 часов с даты въезда в КНР. При этом граждане 59 стран, включая РФ, направляющиеся на остров Хайнань с целью туризма, могут въехать в КНР в безвизовом режиме через открытые для въезда КПП провинции Хайнань, срок пребывания на острове не может превышать 30 дней.
Вместе с тем действовавшие ранее правила предусматривали, что туристические группы иностранных граждан могут осуществлять въезд в КНР в безвизовом режиме через КПП для круизных лайнеров города Шанхай, срок их пребывания не должен превышать 15 дней, в течение всего пребывания туристы должны перемещаться только группой по маршруту одного и того же круизного лайнера, вплоть до выезда из КНР.
МИД Китая пока не пояснил, будет ли политика о безвизовом въезде и приграничных визах действовать в том же виде, какой она была до пандемии, или же в нее будут внесены коррективы. Перед поездкой в Китай лучше дополнительно уточнить эти детали в консульских учреждениях КНР или визовых центрах.
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Китай с 28 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции временно приостановил въезд иностранным гражданам по имеющимся действительным визам и разрешениям на проживание, консульские учреждения КНР в других стран приостановили выдачу виз, также было приостановлено оформление виз по приезду на границе, безвизовые транзиты на 24, 72 и 144 часа, безвизовый режим на острове Хайнань, безвизовый въезд в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров. Впоследствии власти страны послабляли меры, однако в Китай в последние три года могли въезжать преимущественно те, кто едет в страну по рабочим и семейным визам.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме Китай возобновил организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список будут добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан.
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