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Эксперты рассказали, при каких условиях возобновится турпоток в Китай - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
11:13 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/kitay-1857703076.html
Эксперты рассказали, при каких условиях возобновится турпоток в Китай
Эксперты рассказали, при каких условиях возобновится турпоток в Китай - РИА Новости, 14.03.2023
Эксперты рассказали, при каких условиях возобновится турпоток в Китай
Российские туроператоры ожидают информацию о том, когда и как возобновится прием документов на визы в Китай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:13
2023-03-14T11:13
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
китай
визы
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские туроператоры ожидают информацию о том, когда и как возобновится прием документов на визы в Китай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ранее во вторник сообщили в консульском департаменте МИД КНР. "Мы пока ожидаем информации. Только после получения первой визы можно будет говорить о том, что туристический въезд в Китай возобновился", – приводятся в сообщении слова одного из опрошенных представителей турбизнеса. "Заявки на посещение Китая уже активно поступают. Но пока о возобновлении турпотока говорить рано", – указали в ассоциации. В АТОР уточнили, что участники туррынка также ожидают возвращения обмена туристами с Китаем по спискам туроператоров – групповой безвиз. "Ранее сообщалось, что все ограничения с российской стороны сняты. Однако необходимо соблюсти формальности по утверждению списков туроператоров, которые смогут отправлять группы. Даты восстановления группового безвиза не назывались", – сказали в ассоциации.
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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), китай, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Китай, Визы
Эксперты рассказали, при каких условиях возобновится турпоток в Китай

АТОР: туроператоры ждут разъяснений по выдаче виз в Китай для россиян

© AP Photo / Peng PengТуристы на пляже в провинции Хайнань в Китае
Туристы на пляже в провинции Хайнань в Китае - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Peng Peng
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские туроператоры ожидают информацию о том, когда и как возобновится прием документов на визы в Китай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ранее во вторник сообщили в консульском департаменте МИД КНР.
"Мы пока ожидаем информации. Только после получения первой визы можно будет говорить о том, что туристический въезд в Китай возобновился", – приводятся в сообщении слова одного из опрошенных представителей турбизнеса.
"Заявки на посещение Китая уже активно поступают. Но пока о возобновлении турпотока говорить рано", – указали в ассоциации.
В АТОР уточнили, что участники туррынка также ожидают возвращения обмена туристами с Китаем по спискам туроператоров – групповой безвиз. "Ранее сообщалось, что все ограничения с российской стороны сняты. Однако необходимо соблюсти формальности по утверждению списков туроператоров, которые смогут отправлять группы. Даты восстановления группового безвиза не назывались", – сказали в ассоциации.
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Китай возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан
Вчера, 05:14
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)КитайВизы
 
 
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