https://ria.ru/20230314/kitay-1857703076.html

Эксперты рассказали, при каких условиях возобновится турпоток в Китай

Эксперты рассказали, при каких условиях возобновится турпоток в Китай - РИА Новости, 14.03.2023

Эксперты рассказали, при каких условиях возобновится турпоток в Китай

Российские туроператоры ожидают информацию о том, когда и как возобновится прием документов на визы в Китай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:13

2023-03-14T11:13

2023-03-14T11:13

туризм

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туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

китай

визы

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские туроператоры ожидают информацию о том, когда и как возобновится прием документов на визы в Китай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз для иностранных граждан, которая была приостановлена в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ранее во вторник сообщили в консульском департаменте МИД КНР. "Мы пока ожидаем информации. Только после получения первой визы можно будет говорить о том, что туристический въезд в Китай возобновился", – приводятся в сообщении слова одного из опрошенных представителей турбизнеса. "Заявки на посещение Китая уже активно поступают. Но пока о возобновлении турпотока говорить рано", – указали в ассоциации. В АТОР уточнили, что участники туррынка также ожидают возвращения обмена туристами с Китаем по спискам туроператоров – групповой безвиз. "Ранее сообщалось, что все ограничения с российской стороны сняты. Однако необходимо соблюсти формальности по утверждению списков туроператоров, которые смогут отправлять группы. Даты восстановления группового безвиза не назывались", – сказали в ассоциации.

https://ria.ru/20230314/knr-1857681677.html

китай

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), китай, визы