https://ria.ru/20230315/ege-1858157671.html

В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ

В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ - РИА Новости, 15.03.2023

В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ

Нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:38

2023-03-15T21:38

2023-03-15T21:38

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230304/ege-1855788901.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)