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В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ - РИА Новости, 15.03.2023
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21:38 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/ege-1858157671.html
В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ
В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ - РИА Новости, 15.03.2023
В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ
Нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:38
2023-03-15T21:38
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230304/ege-1855788901.html
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ

Минпросвещения о возможной отмене ЕГЭ: нельзя делать изменения без обсуждения с экспертами

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.
"Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей", - говорится в сообщении.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В Госдуме попросили Голикову рассмотреть возможность отмены ЕГЭ
4 марта, 03:24
 
ОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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