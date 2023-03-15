https://ria.ru/20230315/ege-1858157671.html
В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ
В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ - РИА Новости, 15.03.2023
В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ
Нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T21:38
2023-03-15T21:38
2023-03-15T21:38
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230304/ege-1855788901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Минпросвещения высказались о возможной отмене ЕГЭ
Минпросвещения о возможной отмене ЕГЭ: нельзя делать изменения без обсуждения с экспертами
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.
"Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей", - говорится в сообщении.
В Госдуме попросили Голикову рассмотреть возможность отмены ЕГЭ