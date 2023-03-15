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Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ
Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ - РИА Новости, 15.03.2023
Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что перед тем, как принимать решения, касающиеся возможной отмены ЕГЭ, необходимо все серьезно взвесить,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:08
2023-03-15T18:08
2023-03-15T18:33
михаил мишустин
россия
анзор музаев
петр толстой
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что перед тем, как принимать решения, касающиеся возможной отмены ЕГЭ, необходимо все серьезно взвесить, проанализировав как плюсы, так и минусы.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил журналистам, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"), комментируя это, отметил, что тема отмены ЕГЭ обсуждается, систему будут "демонтировать" постепенно. Вопрос о ЕГЭ подняли и члены фракции "Справедливой России", с которыми Мишустин провел встречу в среду."Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей - надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы и минусы, надо все посмотреть", - сказал Мишустин в ходе встречи.Он также выразил мнение, что требования к новым специальностям должны быть отражены в поправках к нормативным актам. Премьер рассказал, что сегодня в сфере образования запущен проект 30 инженерных школ, в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям реализуется программа "Профессионалитет". "Плюсом хотим добавить 170 кластеров и такие специальности, как "электроника"," робототехника", "фармацевтика", - добавил Мишустин.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853495357.html
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михаил мишустин, россия, анзор музаев, петр толстой, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единая россия, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование, общество
Михаил Мишустин, Россия, Анзор Музаев, Петр Толстой, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Единая Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование, Общество