https://ria.ru/20230315/asad-1858098583.html

Асад считает, что его визит в Россию принесет настоящие результаты

Асад считает, что его визит в Россию принесет настоящие результаты - РИА Новости, 15.03.2023

Асад считает, что его визит в Россию принесет настоящие результаты

Результаты встреч на уровне представителей министерств РФ и Сирии в ходе визита правительственной делегации во главе с президентом дадут старт новому этапу... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:22

2023-03-15T17:22

2023-03-15T17:32

в мире

россия

сирия

москва

башар асад

владимир путин

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150920/68/1509206806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e2b1c13f1ce3fe510d5660c46433030.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Результаты встреч на уровне представителей министерств РФ и Сирии в ходе визита правительственной делегации во главе с президентом дадут старт новому этапу отношений двух стран и принесут конкретные результаты, заявил сирийский лидер Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Я очень доволен результатами встречи разных наших министерств на протяжении прошедших трех дней, я их оцениваю как лучшие встречи, которые происходили за прошедшие года. И я думаю, результаты, которых обе стороны достигли на этот раз, помогут в поддержке наших финансовых и экономических отношений, реализовать больше на практике, а не на уровне лозунгов", - сказал он."Еще раз благодарю вас, господин президент, за этот прием, и еще раз повторю, что этот визит откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее. И этот визит добьется настоящих результатов, из которых можно исходить в будущем", - подчеркнул Асад.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

https://ria.ru/20230315/asad-1858094142.html

https://ria.ru/20230315/siriya-1858023809.html

россия

сирия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сирия, москва, башар асад, владимир путин, сергей шойгу