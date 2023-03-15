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Асад считает, что его визит в Россию принесет настоящие результаты - РИА Новости, 15.03.2023
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17:22 15.03.2023 (обновлено: 17:32 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/asad-1858098583.html
Асад считает, что его визит в Россию принесет настоящие результаты
Асад считает, что его визит в Россию принесет настоящие результаты - РИА Новости, 15.03.2023
Асад считает, что его визит в Россию принесет настоящие результаты
Результаты встреч на уровне представителей министерств РФ и Сирии в ходе визита правительственной делегации во главе с президентом дадут старт новому этапу... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:22
2023-03-15T17:32
в мире
россия
сирия
москва
башар асад
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Результаты встреч на уровне представителей министерств РФ и Сирии в ходе визита правительственной делегации во главе с президентом дадут старт новому этапу отношений двух стран и принесут конкретные результаты, заявил сирийский лидер Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Я очень доволен результатами встречи разных наших министерств на протяжении прошедших трех дней, я их оцениваю как лучшие встречи, которые происходили за прошедшие года. И я думаю, результаты, которых обе стороны достигли на этот раз, помогут в поддержке наших финансовых и экономических отношений, реализовать больше на практике, а не на уровне лозунгов", - сказал он."Еще раз благодарю вас, господин президент, за этот прием, и еще раз повторю, что этот визит откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее. И этот визит добьется настоящих результатов, из которых можно исходить в будущем", - подчеркнул Асад.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
https://ria.ru/20230315/asad-1858094142.html
https://ria.ru/20230315/siriya-1858023809.html
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в мире, россия, сирия, москва, башар асад, владимир путин, сергей шойгу
В мире, Россия, Сирия, Москва, Башар Асад, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Асад считает, что его визит в Россию принесет настоящие результаты

Глава Сирии Асад считает, что его визит откроет новый этап отношений с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Результаты встреч на уровне представителей министерств РФ и Сирии в ходе визита правительственной делегации во главе с президентом дадут старт новому этапу отношений двух стран и принесут конкретные результаты, заявил сирийский лидер Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я очень доволен результатами встречи разных наших министерств на протяжении прошедших трех дней, я их оцениваю как лучшие встречи, которые происходили за прошедшие года. И я думаю, результаты, которых обе стороны достигли на этот раз, помогут в поддержке наших финансовых и экономических отношений, реализовать больше на практике, а не на уровне лозунгов", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Путин проводит переговоры с Асадом
Вчера, 17:07
"Еще раз благодарю вас, господин президент, за этот прием, и еще раз повторю, что этот визит откроет новый аспект в наших взаимоотношениях на будущее. И этот визит добьется настоящих результатов, из которых можно исходить в будущем", - подчеркнул Асад.
В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
Вчера, 13:51
 
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