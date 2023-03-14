https://ria.ru/20230314/ushinskiy-1857695676.html

Пророк в Отечестве своем. Почему Ушинский – самый актуальный педагог?

Пророк в Отечестве своем. Почему Ушинский – самый актуальный педагог? - РИА Новости, 14.03.2023

Пророк в Отечестве своем. Почему Ушинский – самый актуальный педагог?

Что может принести современной системе образования обращение к корням национальной педагогики? Этому вопросу посвящена Международная научная конференция... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:26

2023-03-14T09:26

2023-03-14T09:26

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Что может принести современной системе образования обращение к корням национальной педагогики? Этому вопросу посвящена Международная научная конференция "Наследие великого русского педагога К. Д. Ушинского", приуроченная к 200-летию выдающегося деятеля. Конференция началась 13 марта на базе Российской академии образования (РАО).Современная жизнь, по мнению экспертов, ставит перед педагогическим сообществом проблемы, заставляющие по-новому взглянуть на работы основателя российской научной педагогики К. Д. Ушинского.Всестороннее умственное и нравственное развитие личности, формирование полной картины мира и системы жизненных ориентиров — так видел приоритетные задачи образования великий педагог, и именно эти задачи стоят сегодня перед российским образованием, уверены эксперты."Ушинский считал, что педагогика есть высшее искусство, потому что она ставит самую сложную задачу — преобразование человеческой природы", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин.Труды великого педагога, как отметили участники конференции, предвосхитили культурологический, системный и личностно-развивающий подходы, принцип междисциплинарности и другие современные методики образования. Именно Ушинский стоял у истоков российского женского образования и образования для взрослых.Педагогика по Ушинскому — синтетическая наука, учитывающая данные физиологии, психологии, истории и других дисциплин. Согласно этому подходу, человек должен выступать для системы образования не просто как потребитель услуг, "обучающийся", а как целостное, уникальное существо."Мы должны сделать все возможное, чтобы, пользуясь заветами Ушинского, его научной базой, его трудами, российская система образования дала стране еще не одно поколение творческих, фундаментально образованных молодых людей, готовых работать на благо общества", — отметил вице-президент группы компаний "Просвещение" Павел Зенькович.Одно из важнейших достижений Ушинского — обоснование роли воспитания в образовательном процессе, объяснили участники дискуссии. Ориентиром для воспитателя должно быть целостное, всестороннее развитие личности, считал ученый-педагог.Огромной воспитательной силой, согласно идеям Ушинского, обладают родной язык и фольклор. Правильное их преподавание в рамках начальной школы — один из краеугольных камней не только системы образования, но и общества, страны в целом.Ушинский считается одним из основателей мировой сравнительной педагогики. Проведя несколько лет в Европе, ученый пришел к выводу, что заимствование воспитательных систем другого народа невозможно, что, по мнению экспертов, во многом верно и сегодня."Мы знаем Ушинского не только как реформатора русской школы и основоположника научной педагогики в России. Для нас он и национальный воспитатель, и народный педагог, и педагог-гражданин. Фактически он наш педагогический современник", — заявила ректор Луганского государственного педагогического университета, депутат Народного совета ЛНР Жанна Марфина.Как подчеркнули участники конференции, одни из важнейших заветов великого педагога — избегать морализаторства, давая детям возможность обдумать проблему самим и прийти к правильному выводу независимо."Мировоззрение Ушинского отличалось особенной широтой взглядов и стремлением к познанию сущности общественных явлений. Он одним из первых соединил педагогику с социально-политическим состоянием России", — подчеркнул главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института стратегии развития образования РАО, член-корреспондент РАО Михаил Богуславский.По словам экспертов, изучение наследия и жизненного пути Ушинского продолжается. В рамках конференции состоится несколько десятков дискуссий и докладов специалистов из России и других стран.

https://ria.ru/20230310/ushinskiy-1857037015.html

https://ria.ru/20230309/obrazovanie-1856688105.html

https://ria.ru/20230309/uchitelya-1856676202.html

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