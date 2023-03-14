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Звонок из Пекина: в Киеве ждут спасительного разговора - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 14.03.2023 (обновлено: 08:16 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html
Звонок из Пекина: в Киеве ждут спасительного разговора
Звонок из Пекина: в Киеве ждут спасительного разговора - РИА Новости, 14.03.2023
Звонок из Пекина: в Киеве ждут спасительного разговора
Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву (судя по всему, он состоится уже на следующей неделе) идет полным ходом. Причем не только в России и... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:00
2023-03-14T08:16
аналитика
россия
китай
пекин
владимир зеленский
си цзиньпин
запад
сша
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Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву (судя по всему, он состоится уже на следующей неделе) идет полным ходом. Причем не только в России и Китае — огромное внимание встрече двух лидеров уделяют в США. Долгие годы накануне российско-китайских саммитов американцы запускали пластинку "они сближаются, но потенциальные разногласия так велики, что стратегический союз двух держав невозможен, рано или поздно они разругаются, а значит, Америка всегда будет "разводящим", опорным углом в треугольнике Вашингтон — Москва — Пекин". Но последний год заезженная мелодия уже не вдохновляет даже ее авторов — и приходится придумывать новые. Естественно, с украинскими мотивами — ведь это сейчас самое продаваемое.Поэтому публикация The Wall Street Journal о предстоящем разговоре Си Цзиньпина с Зеленским не удивляет:"Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским — вероятно, это произойдет после его визита в Москву. Прямой разговор с Зеленским, если он состоится, ознаменует собой важный шаг в усилиях Пекина сыграть роль миротворца на Украине, что до сих пор скептически воспринималось в Европе. &lt;…&gt; Встречи с Путиным и Зеленским указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта на Украине. &lt;…&gt;Это также укрепит авторитет Пекина как мирового посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном".Тут ведь что важно? То, что о встречах Си с Путиным и Зеленским говорится как о чем-то равноценном, пусть и с добавлением, что встреча с последним пройдет в онлайн-формате. То есть все просто: Си хочет играть роль миротворца, поэтому его поездка в Москву и последующий разговор с Зеленским — это звенья одной цепи: будет давить на Путина и принуждать обе стороны к миру. Вот такая нехитрая комбинация по обработке аудитории, причем не только на Западе и на Украине, но и в России."Никакие вам китайцы не союзники и не партнеры — они сейчас хотят воспользоваться конфликтом России и Запада и привязать к себе ослабленную Россию, будут диктовать ей свои условия, а в итоге просто восстановят новую Золотую Орду, и будет вам очередное монгольское иго" — подобные рассуждения не так уж и редки в России, а уж как активно их подогревают наши либеральные и частично даже ультрапатриотические (из числа антипутинских) круги. Китаефобию активно раскручивали в России все постсоветские годы и даже сейчас не списывают со счетов. Причем сеять ее пытаются именно в среде патриотически настроенного большинства — любыми методами. Запускают, например, фейковые цитаты китайских чиновников вроде "Китай будет поставлять России столько оружия, сколько Америка поставляет Тайваню" — и наблюдают за тем, как простодушный народ радуется, а потом разоблачают с присказкой: "Ну и где ваш китайский союзник? Предал вас?"Отношения Китая и России настолько важны и для обеих стран, и для всего мира, что атаки на них совершенно неудивительны. Для их сохранения и развития нужна объективность, хорошее знание друг друга и опора на собственный анализ глобальных процессов. Если все это будет сохраняться у русских и китайцев, никто не сможет помешать нам выстраивать наши отношения так, как мы захотим. И у них действительно не будет никаких ограничений и пределов роста.Украинская тема в отношениях России и Китая лишь одна из — и она не может и не будет подменять саму суть связей и планов двух стран. Более того: для Китая, который, несомненно, заинтересован в укреплении, а не ослаблении России, весь украинский сюжет в конечном итоге сводится к теме противоборства России и Запада. То есть Украина как таковая не имеет для Китая никакого отдельного значения, потому что в Пекине прекрасно осознают и значение борьбы за Украину для России, и то, что украинская элита сейчас превратилась в абсолютную западную марионетку. Все рассуждения о возможности Китая стать посредником в российско-украинском урегулировании просто смешны, потому что речь идет о конфликте России с англосаксами, с Западом. А в нем роль Китая уже определена теми же англосаксами: Пекин назван главной угрозой атлантическому миропорядку, просто пока еще не так сильно демонизирован, как Россия.Поэтому все китайские планы по мирному урегулированию на Украине вызваны не надеждами заработать лавры миротворца и уж тем более не стремлением подыграть Западу и ослабить Россию — это просто декларация, призванная закрепить растущий международный вес Пекина. Борьба за Европу с англосаксами еще продолжается, да и окончательный разрыв с США в Китае не прочь отложить и растянуть во времени — отсюда и необходимость делать вид, что Пекин как бы стоит над схваткой Запада и России. Естественно, никто в США этому не верит — ну так КНР в своей дипломатической пропаганде не на Америку и ориентируется. А вот во взаимодействии с незападным миром подобный жест внимания к проблемам выживания восточноевропейского "государства", оказавшегося в жерновах конфликта сверхдержав (а именно так и воспринимают Украину очень многие из тех, кто не знает русской истории), может и пригодиться.Поэтому разговор Си и Зеленского, если он даже и состоится (последний раз они говорили по телефону летом 2021-го), ничего не изменит ни в тактике, ни в стратегии Китая в украинском вопросе. Для Пекина Украина — это дело России и вопрос конфликта России и Запада. И Си не будет делать ничего, что могло бы расцениваться Путиным как двурушничество. Ему даже в голову это не придет, потому что два лидера играют вдолгую и на всей мировой шахматной доске. Да, каждый из них играет свою партию, но они учитывают расстановку сил и ход игры друг друга, не говоря уже о том, что противник у них общий.
https://ria.ru/20230313/si-1857464132.html
https://ria.ru/20230313/poseschenie-1857560562.html
https://ria.ru/20230313/kitay-1857449385.html
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
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аналитика, россия, китай, пекин, владимир зеленский, си цзиньпин, запад, сша, политика
Аналитика, Россия, Китай, Пекин, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Запад, США, Политика, Специальная военная операция на Украине

Звонок из Пекина: в Киеве ждут спасительного разговора

© AFP 2023 / Noel CelisПредседатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / Noel Celis
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву (судя по всему, он состоится уже на следующей неделе) идет полным ходом. Причем не только в России и Китае — огромное внимание встрече двух лидеров уделяют в США. Долгие годы накануне российско-китайских саммитов американцы запускали пластинку "они сближаются, но потенциальные разногласия так велики, что стратегический союз двух держав невозможен, рано или поздно они разругаются, а значит, Америка всегда будет "разводящим", опорным углом в треугольнике Вашингтон — Москва — Пекин". Но последний год заезженная мелодия уже не вдохновляет даже ее авторов — и приходится придумывать новые. Естественно, с украинскими мотивами — ведь это сейчас самое продаваемое.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе
13 марта, 10:50
Поэтому публикация The Wall Street Journal о предстоящем разговоре Си Цзиньпина с Зеленским не удивляет:
"Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским — вероятно, это произойдет после его визита в Москву. Прямой разговор с Зеленским, если он состоится, ознаменует собой важный шаг в усилиях Пекина сыграть роль миротворца на Украине, что до сих пор скептически воспринималось в Европе. <…> Встречи с Путиным и Зеленским указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта на Украине. <…>
Это также укрепит авторитет Пекина как мирового посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Си Цзиньпин может посетить несколько европейских стран, пишут СМИ
13 марта, 15:22
Тут ведь что важно? То, что о встречах Си с Путиным и Зеленским говорится как о чем-то равноценном, пусть и с добавлением, что встреча с последним пройдет в онлайн-формате. То есть все просто: Си хочет играть роль миротворца, поэтому его поездка в Москву и последующий разговор с Зеленским — это звенья одной цепи: будет давить на Путина и принуждать обе стороны к миру. Вот такая нехитрая комбинация по обработке аудитории, причем не только на Западе и на Украине, но и в России.
"Никакие вам китайцы не союзники и не партнеры — они сейчас хотят воспользоваться конфликтом России и Запада и привязать к себе ослабленную Россию, будут диктовать ей свои условия, а в итоге просто восстановят новую Золотую Орду, и будет вам очередное монгольское иго" — подобные рассуждения не так уж и редки в России, а уж как активно их подогревают наши либеральные и частично даже ультрапатриотические (из числа антипутинских) круги. Китаефобию активно раскручивали в России все постсоветские годы и даже сейчас не списывают со счетов. Причем сеять ее пытаются именно в среде патриотически настроенного большинства — любыми методами. Запускают, например, фейковые цитаты китайских чиновников вроде "Китай будет поставлять России столько оружия, сколько Америка поставляет Тайваню" — и наблюдают за тем, как простодушный народ радуется, а потом разоблачают с присказкой: "Ну и где ваш китайский союзник? Предал вас?"
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Китайский эксперт пообещал "новые чудеса" после переизбрания Си Цзиньпина
13 марта, 09:46
Отношения Китая и России настолько важны и для обеих стран, и для всего мира, что атаки на них совершенно неудивительны. Для их сохранения и развития нужна объективность, хорошее знание друг друга и опора на собственный анализ глобальных процессов. Если все это будет сохраняться у русских и китайцев, никто не сможет помешать нам выстраивать наши отношения так, как мы захотим. И у них действительно не будет никаких ограничений и пределов роста.
Украинская тема в отношениях России и Китая лишь одна из — и она не может и не будет подменять саму суть связей и планов двух стран. Более того: для Китая, который, несомненно, заинтересован в укреплении, а не ослаблении России, весь украинский сюжет в конечном итоге сводится к теме противоборства России и Запада. То есть Украина как таковая не имеет для Китая никакого отдельного значения, потому что в Пекине прекрасно осознают и значение борьбы за Украину для России, и то, что украинская элита сейчас превратилась в абсолютную западную марионетку. Все рассуждения о возможности Китая стать посредником в российско-украинском урегулировании просто смешны, потому что речь идет о конфликте России с англосаксами, с Западом. А в нем роль Китая уже определена теми же англосаксами: Пекин назван главной угрозой атлантическому миропорядку, просто пока еще не так сильно демонизирован, как Россия.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели
13 марта, 08:00
Поэтому все китайские планы по мирному урегулированию на Украине вызваны не надеждами заработать лавры миротворца и уж тем более не стремлением подыграть Западу и ослабить Россию — это просто декларация, призванная закрепить растущий международный вес Пекина. Борьба за Европу с англосаксами еще продолжается, да и окончательный разрыв с США в Китае не прочь отложить и растянуть во времени — отсюда и необходимость делать вид, что Пекин как бы стоит над схваткой Запада и России. Естественно, никто в США этому не верит — ну так КНР в своей дипломатической пропаганде не на Америку и ориентируется. А вот во взаимодействии с незападным миром подобный жест внимания к проблемам выживания восточноевропейского "государства", оказавшегося в жерновах конфликта сверхдержав (а именно так и воспринимают Украину очень многие из тех, кто не знает русской истории), может и пригодиться.
Поэтому разговор Си и Зеленского, если он даже и состоится (последний раз они говорили по телефону летом 2021-го), ничего не изменит ни в тактике, ни в стратегии Китая в украинском вопросе. Для Пекина Украина — это дело России и вопрос конфликта России и Запада. И Си не будет делать ничего, что могло бы расцениваться Путиным как двурушничество. Ему даже в голову это не придет, потому что два лидера играют вдолгую и на всей мировой шахматной доске. Да, каждый из них играет свою партию, но они учитывают расстановку сил и ход игры друг друга, не говоря уже о том, что противник у них общий.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаРоссияКитайПекинВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинЗападСШАПолитика
 
 
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