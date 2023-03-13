https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857536676.html
Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ
Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, пишет газета Wall Street Journal... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:12
2023-03-13T14:12
2023-03-13T15:12
си цзиньпин
владимир зеленский
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китай
в мире
украина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Встречи с Путиным и Зеленским, с последним из которых планируется проведение онлайн, указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта", — говорится в публикации.Отмечается, что онлайн-переговоры между лидерами Украины и Китая, вероятно, состоятся после визита последнего в Москву.По данным издания, это будет первый разговор Си Цзиньпина и Зеленского с 24 февраля прошлого года.В понедельник утром агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что председатель КНР планирует посетить российскую столицу уже на следующей неделе. Путин пригласил китайского коллегу в Москву в конце прошлого года. По словам главы государства, это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
https://ria.ru/20230306/ssha-1856201272.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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си цзиньпин, владимир зеленский, москва, китай, в мире, украина
Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Москва, Китай, В мире, Украина
Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ
WSJ: Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Встречи с Путиным и Зеленским, с последним из которых планируется проведение онлайн, указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта", — говорится в публикации.
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Отмечается, что онлайн-переговоры между лидерами Украины и Китая, вероятно, состоятся после визита последнего в Москву
.
По данным издания, это будет первый разговор Си Цзиньпина и Зеленского с 24 февраля прошлого года.
В понедельник утром агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что председатель КНР планирует посетить российскую столицу уже на следующей неделе.
Путин пригласил китайского коллегу в Москву в конце прошлого года. По словам главы государства, это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
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