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Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
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14:12 13.03.2023 (обновлено: 15:12 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857536676.html
Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ
Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, пишет газета Wall Street Journal... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:12
2023-03-13T15:12
си цзиньпин
владимир зеленский
москва
китай
в мире
украина
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Встречи с Путиным и Зеленским, с последним из которых планируется проведение онлайн, указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта", — говорится в публикации.Отмечается, что онлайн-переговоры между лидерами Украины и Китая, вероятно, состоятся после визита последнего в Москву.По данным издания, это будет первый разговор Си Цзиньпина и Зеленского с 24 февраля прошлого года.В понедельник утром агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что председатель КНР планирует посетить российскую столицу уже на следующей неделе. Путин пригласил китайского коллегу в Москву в конце прошлого года. По словам главы государства, это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
https://ria.ru/20230306/ssha-1856201272.html
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си цзиньпин, владимир зеленский, москва, китай, в мире, украина
Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Москва, Китай, В мире, Украина
Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ

WSJ: Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву

© AP Photo / Selim ChtaytiПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Selim Chtayti
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Встречи с Путиным и Зеленским, с последним из которых планируется проведение онлайн, указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта", — говорится в публикации.
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Отмечается, что онлайн-переговоры между лидерами Украины и Китая, вероятно, состоятся после визита последнего в Москву.
По данным издания, это будет первый разговор Си Цзиньпина и Зеленского с 24 февраля прошлого года.
В понедельник утром агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что председатель КНР планирует посетить российскую столицу уже на следующей неделе.
Путин пригласил китайского коллегу в Москву в конце прошлого года. По словам главы государства, это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.
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