https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857536676.html

Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ

Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023

Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским, пишут СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, пишет газета Wall Street Journal... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:12

2023-03-13T14:12

2023-03-13T15:12

си цзиньпин

владимир зеленский

москва

китай

в мире

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Встречи с Путиным и Зеленским, с последним из которых планируется проведение онлайн, указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта", — говорится в публикации.Отмечается, что онлайн-переговоры между лидерами Украины и Китая, вероятно, состоятся после визита последнего в Москву.По данным издания, это будет первый разговор Си Цзиньпина и Зеленского с 24 февраля прошлого года.В понедельник утром агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что председатель КНР планирует посетить российскую столицу уже на следующей неделе. Путин пригласил китайского коллегу в Москву в конце прошлого года. По словам главы государства, это продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

https://ria.ru/20230306/ssha-1856201272.html

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

москва

китай

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

си цзиньпин, владимир зеленский, москва, китай, в мире, украина