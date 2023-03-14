https://ria.ru/20230314/naled-1857752281.html

В Петербурге девочку госпитализировали из-за падения на нее наледи

В Петербурге девочку госпитализировали из-за падения на нее наледи - РИА Новости, 14.03.2023

В Петербурге девочку госпитализировали из-за падения на нее наледи

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования 8-летней девочки, на которую с крыши упала наледь, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:46

2023-03-14T12:46

2023-03-14T12:46

происшествия

санкт-петербург

россия

дети

жкх

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования 8-летней девочки, на которую с крыши упала наледь, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу. В понедельник с крыши одного из домов по Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге на 8-летнюю девочку упала наледь. Она была госпитализирована в детскую больницу. "По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном управлении. Отмечается, что сейчас состояние здоровья девочки удовлетворительное.

https://ria.ru/20230310/naled-1857142073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, дети, жкх, следственный комитет россии (ск рф)