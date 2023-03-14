https://ria.ru/20230314/naled-1857752281.html
В Петербурге девочку госпитализировали из-за падения на нее наледи
В Петербурге девочку госпитализировали из-за падения на нее наледи - РИА Новости, 14.03.2023
В Петербурге девочку госпитализировали из-за падения на нее наледи
В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования 8-летней девочки, на которую с крыши упала наледь, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:46
2023-03-14T12:46
2023-03-14T12:46
происшествия
санкт-петербург
россия
дети
жкх
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования 8-летней девочки, на которую с крыши упала наледь, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу. В понедельник с крыши одного из домов по Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге на 8-летнюю девочку упала наледь. Она была госпитализирована в детскую больницу. "По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в следственном управлении. Отмечается, что сейчас состояние здоровья девочки удовлетворительное.
https://ria.ru/20230310/naled-1857142073.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, дети, жкх, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дети, ЖКХ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге девочку госпитализировали из-за падения на нее наледи
В Петербурге восьмилетнюю девочку госпитализировали после падения на нее наледи с крыши